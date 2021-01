08:10

Die Schweizer Börse verzeichnet im vorbörslichen Handel Zugewinne. Laut Daten der Bank Julius Bär wird der SMI eine Stunde vor Börseneröffnung rund 0,4 Prozent höher gehandelt. Am meisten zulegen kann Richemont (+3,2%). Der Luxuskonzern berichtet am Morgen von einem soliden Weihnachtsgeschäft. Richemont wächst insbesondere in China kräftig.

Konkurrent Swatch kann mit einem Plus von 2 Prozent ebenfalls deutlich hinzugewinnen. Ausser UBS (-0,4%) notieren sämtliche Blue-Chip-Titel positiv.

Wenige Stunden vor der Vereidigung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden wird der der deutsche Leitindex Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag hatte er knapp im Minus bei 13.815,06 Punkten geschlossen. Biden werde sich in den ersten Tagen im neuen Amt vor allem auf Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie und die Verabschiedung der geplanten billionenschweren Konjunkturhilfen konzentrieren, prognostizierte Carsten Mumm, Chef-Analyst der Privatbank Donner & Reuschel. Beides sei dringend notwendig.

"Denn die Auswirkungen der dritten und grössten Welle der Corona-Pandemie in den USA zeigen sich immer deutlicher auch in der Realwirtschaft." Mit Ausschreitungen im Umfeld von Bidens Vereidigung müsse zwar gerechnet werden. Anders als beim Sturm auf das Kapitol Anfang Januar seien die Sicherheitskräfte diesmal aber besser vorbereitet. Vor diesem Hintergrund spielen die anstehenden europäischen Inflationszahlen oder die Geschäftszahlen von Firmen wie der Bank Morgan Stanley oder dem Konsumgüter-Hersteller Procter & Gamble nur eine untergeordnete Rolle.

Der SMI notiert laut vorbörsliche Daten der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Handelseröffnung praktisch unverändert. Gestern schloss der Leitindex mit einem Minus von 0,11 Prozent bei 10'876 Punkten.

Asiatische Aktien sind am Mittwoch auf Rekordhöhen nach der Anhörung der designierten US-Finanzministerin gestiegen. Janet Yellen hat umfangreiche Hilfen angekündigt, um die US-Wirtschaft nach der Pandemie wieder in Schwung zu bringen. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Werte ausser Japan stieg zum Handelsbeginn um 0,95 Prozent auf ein Allzeit-Hoch. Der Hongkonger Hang Seng legte um 1,0 Prozent zu, australische Werte wuchsen um 0,6 Prozent auf einen bislang nicht erreichten Höchstwert. Der japanische Leitindex Nikkei gab allerdings - bedingt durch Gewinnmitnahmen - um 0,45 Prozent nach.

In den USA werde der Regierungswechsel vermutlich glatt und problemlos verlaufen, sagte Yasutada Suzuki von der Sumitomo Mitsui Bank. Das sei ein weiterer Grund für die Stützung der Märkte weltweit.

Einen Tag vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten haben die Anleger am Dienstag auf den Demokraten Joe Biden und sein Team gesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,38 Prozent auf 30 930,52 Punkte zu. Damit hält sich der Dow in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom Donnerstag. Am Montag waren die US-Börsen wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen geblieben.

Analyst Simon Deeley von der Investmentbank RBC sprach von einer "klar auf Risiko eingestellten Stimmung" der Investoren. In deren Fokus stehe Bidens Amtseinführung und die damit verbundene Aussicht auf ein 1,9 Billionen US-Dollar schweres Hilfspaket für die Wirtschaft und das Land.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,81 Prozent auf 3798,91 Zähler nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zeigte sich noch stärker und rückte um 1,50 Prozent auf 12996,54 Punkte vor.

