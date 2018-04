10:35

Der SMI sinkt um 0,8 Prozent auf 8670 Zähler. Am Donnerstag war der Leitindex um 2,2 Prozent gestiegen. Die neue Runde im Handelsstreit der USA mit China belastet die Stimmung.

Da am Nachmittag der stark beachtete US-Arbeitsmarktbericht bevorsteht, sei die Risikobereitschaft der Anleger ohnehin geringer als üblich, erklärten Händler. Von Reuters befragte Analysten rechnen mit 193'000 neu geschaffenen Stellen. Mehr Beachtung finden dürfte die Entwicklung der Stundenlöhne, da diese wohl Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen ermöglichten.

Die meisten Standardwerte geben nach. Die Papiere von Geberit, Sulzer Swisscom und Zurich Insurance werden ex Dividende gehandelt.

Die Verluste halten sich ansonsten insgesamt in Grenzen. Die Aktien von Lonza ermässigen sich um 0,8 Prozent. Andere zyklische Werte wie ABB, Adecco und Sika ermässigen sich um ein halbes Prozent.

Bei den Banken sind Credit Suisse um 0,7 Prozent tiefer und UBS schwächen sich um 0,6 Prozent ab.

Bei den SMI-Schwergewichten schlagen sich Nestlé mit minus 0,2 Prozent besser als der Markt. Die Pharmariesen Novartis und Roche schwächen sich dagegen um 0,5 und 0,9 Prozent ab.

Am breiten Markt stechen Aktien von Dufry mit einem Kursplus von 2,6 Prozent auf 134,35 Franken hervor. Die Reisedetailhandelsfirma will eine höher als erwartete Dividende von 3,75 Franken zahlen und eigene Aktien für 400 Millionen Franken zurückkaufen.

Die Aktien des Flughafen Zürich fallen um 5,2 Prozent. UBS stufte den Flughafen auf "Neutral" von "Buy" herab.

+++

09:30

Die Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind im März um deutliche 5,5 Milliarden Franken gestiegen. Per Ende des Berichtsmonats lag der Wert bei 737,81 Milliarden Franken, nachdem es Ende Februar noch 732,26 Milliarden gewesen waren. Der Gesamtbestand der Reserven (exkl. Gold) erreichte Ende März 743,25 Milliarden nach 737,59 Milliarden Franken im Vormonat, wie die SNB am Freitag mitteilte.

Ob und allenfalls wie stark die SNB im März am Devisenmarkt mit Fremdwährungskäufen interveniert hat, ist aus den Zahlen nicht genau herauszulesen. Oft ist die Entwicklung der wichtigsten ausländischen Währungen zum Franken ein Hauptgrund für die Veränderungen.

+++

09:10

Der SMI startet mit einem Abschlag von 0,7 Prozent bei 8685 Punkten. Damit geht das Auf und Ab der vergangenen Tage in eine nächste Runde. Besonders stark geraten die Aktien der Zurich Insurance (-4,7 Prozent) unter Druck. Allerdings werden die Titel am heutigen Freitag vom Dividendenabgang in Höhe von 18 CHF stark belastet. Und auch Swisscom (-4,1 Prozent) und Geberit (-2,2 Prozent) werden ex-Dividende gehandelt.

Aber auch bei den defensiven Index-Schwergewichten geben die Kurse nach: Novartis (-0,3 Prozent), Roche (-0,7 Prozent) und Nestlé (0,3 Prozent) starten allerdings unterschiedlich.

Dufry rücken im frühen Handel um 3,3 Prozent vor. Der Reisedetailhändler hatte vor Wochen angekündigt, dass man wieder einmal eine Dividende ausbezahlen werde. Darüber hinaus kauft Dufry eigene Aktie im Wert von bis zu 400 Mio CHF über die nächsten zwölf Monate zurück. Im breiten Markt hat Ems (-0,4 Prozent) Umsatzzahlen zum ersten Quartal publiziert und lag damit über den Erwartungen.

+++

08:27

Mittlerweile sind die Börsen in Asien geschlossen. Die dortigen Anleger haben sich von der neuerlichen Drohung Donald Trumps im Handelsstreit kaum aus der Ruhe bringen lassen. Zwar gab es am Freitag quer durch die Region Verluste, jedoch hielten diese sich in engen Grenzen.

So büsste Japans Leitindex Nikkei 225 bis zum Handelsschluss moderate 0,36 Prozent auf 21 567,52 Punkte ein. Hongkongs Hang Seng gewann im späten Handel sogar 0,88 Prozent auf 29 778,13 Punkte - allerdings holten die Anleger damit lediglich die Kursgewinne der anderen asiatischen Börsen vom Vortag nach, als in Hongkong wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war. In Festland-China blieben die Börsen auch am Freitag noch geschlossen.

Asian stocks close mixed after Trump's new tariff threat https://t.co/c1SJuyeLsp — CNBC (@CNBC) April 6, 2018

+++

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut Schätzungen der Bank Julius Bär vorbörslich 1,1 Prozent im Minus bei 8654 Punkten gesehen. Sämtliche SMI-Einzeltitel werden im Minus berechnet. Allerdings werden die Aktien von Geberit, Swisscom und Zurich mit Dividendenabschlag gehandelt. Für zusätzliche Belastung sorgt US-Präsident Donald Trump, der im Handelskonflikt mit China nachlegt und mit zusätzlichen Zöllen im Volumen von 100 Milliarden Dollar droht.

Am breiten Markt stehen Ems (nach Umsatzzahlen) und Dufry (Dividendenzahlung und Aktienrückkauf) im Fokus. Im Interesse steht zum Wochenschluss auch die Veröffentlichung der US-Beschäftigtenzahlen am Nachmittag (14.30 Uhr MESZ).

VORBÖRSE SCHWEIZ: $SMI -0,98 Prozent. $GEBN -2,9 Prozent und $SCMN -4,6 Prozent (beide ex Dividende). $ZURN gegen den Trend +1,3 Prozent. $DUFN +1,3 Prozent (Dividende, Rückkauf) gesucht. Übrige Aktien im Rahmen des breiten Marktes schwächer. — cashInsider (@cashInsider) April 6, 2018

+++

07:51

Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2241 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken steht er mit aktuell 1,1779 CHF nur knapp unter dem Niveau vom Vorabend. Der US-Dollar kostet mit 0,9622 CHF ebenfalls nur geringfügig weniger als am Donnerstagabend.

+++

07:16

Ein Blick an den Ölmarkt. Die Furcht vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China drückt die Ölpreise, was diese auf hohem Niveau etwas korrigieren lässt. Die US-Sorte WTI kostet derzeit 63,12 Dollar (-0,9 Prozent). Ein Barrel der Nordseesorte Brent notiert bei 67,94 Dollar (-0,8 Prozent).

Oil prices fall after Trump’s threat of new tariffs on China reignite fears of a trade war between the world’s two biggest economies. https://t.co/YyEeP1jYYv by @JANEUNHYE @koustavsamanta pic.twitter.com/2Hq7T2rwvJ — Reuters U.S. News (@ReutersUS) April 6, 2018

+++

06:45

Trump erklärte, er habe den Handelsbeauftragten damit beauftragt, weitere Zölle gegen China im Volumen von 100 Milliarden Dollar zu prüfen. Er schürte damit die Furcht vor einem Handelskrieg. "Die Anordnung Trumps, zu erwägen, ob weitere 100 Milliarden Dollar an Zöllen angemessen wären, und die Handelspolitik der vergangenen Wochen sind ein Beispiel dafür, wie Streitigkeiten zu Kriegen werden können", sagte Dan Ivascyn, Chefinvestor bei Pacific Investment Management. "Das ist ein weiterer Grund, warum die Investoren ihr Risiko reduzieren sollten."

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legte 0,2 Prozent zu. In Japan notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittag 0,1 Prozent fester bei 21.672 Punkten, nachdem er zuvor zeitweise im Minus gelegen hatte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann ebenfalls 0,1 Prozent auf 1727 Zähler.

"Der Markt ringt damit, zu verdauen, was beim Handel zwischen den USA und China passiert", sagte Hikaru Sato, technischer Analyst bei Daiwa Securities. "Es ist schwer, Investitionsentscheidungen zu treffen, wenn Neuigkeiten aus diesem Bereich während des Handels in Asien veröffentlicht werden, und deswegen scheuen Investoren davor zurück, Position zu beziehen."

The most frequent question these days is whether we are in a bull market or in a bear market https://t.co/tF5l2TupaY pic.twitter.com/KM6ukm2kEw — Financial Express (@FinancialXpress) April 6, 2018

+++

06:36

Der Dollar gab nach der Ankündigung Trumps nach, ein Dollar kostete 107,18 Yen. Der Euro wurde etwas fester als im späten New Yorker Handel mit 1,2255 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9619 Franken je Dollar und 1,1790 Franken je Euro gehandelt.

(cash/Reuters/AWP)