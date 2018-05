10:30

Vor dem langen Pfingstwochenende und wegen der anhaltenden Verunsicherung über die Folgen des Ölpreisanstiegs, wegen der Spannungen mit Nord-Korea und im Nahen Osten sowie wegen der zähen Regierungsbildung in Italien halten sich die Anleger zurück. Zudem trübt der Kursverlust bei den Richemont-Aktien die Kaufbereitschaft zusätzlich.

Der SMI verliert 0,3 Prozent auf 8961 Punkte. Am Donnerstag war der Leitindex um 0,2 Prozent gestiegen.

Der Fokus der Anleger liegt mangels anderer Impulse - US-Konjunkturzahlen werden nicht veröffentlicht - auf Richemont. Der Luxusgüterkonzern verfehlte mit einem Gewinn von 1,22 Milliarden Euro im vergangenen Geschäftsjahr die Analystenerwartungen. Abschreibungen und die Rücknahme von unverkauften Uhren bei Geschäftspartnern sowie der starke Euro vermiesten dem weltweit zweitgrössten Luxusgüterhersteller das Geschäft. Die Dividende soll auf 1,90 von 1,80 Franken je Aktie erhöht werden. Die Aktie bricht 6,3 Prozent auf 92,78 Franken ein. Der Titel hatte am Donnerstag noch ein Rekordhoch erreicht.

Die Titel von Konkurrent Swatch können sich dem Sog von Richemont nicht entziehen und fallen um 1,8 Prozent.

Die Aktie von SGS steigt um 1,0 Prozent auf 2552 Franken. Die Deutsche Bank hob das Kursziel auf 2800 von 2620 Franken. Kepler Cheuvreux empfiehlt den Titel mit einem Kursziel von 2865 Franken zum Kauf.

Am breiten Markt steigen Cosmo Pharmaceuticals um 1,2 Prozent. Die US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA hat die Einreichung des Zulassungsantrags für das Mittel Rifamycin SV MMX genehmigt.

Die Anteile von Aryzta sacken um 3,8 Prozent auf 20,55 Franken ab. Credit Suisse senkte das Kursziel auf 25 von 26 Franken. Das Rating lautet "Neutral".

09:20

Der Swiss Market Index (SMI) gibt kurz nach Handelsstart 0,5 Prozent auf 8943 Punkte nach. Anleger dürften nun die jüngst gestiegenen Renditen am US-Anleihenmarkt im Auge behalten. Im Fokus steht auch der Ölpreis, der beinahe auf ein Vierjahreshoch gestiegen ist. Zudem bleiben die Handelsgespräche zwischen China und den USA ein Thema.

Die Richemont-Aktien brechen um 7,5 Prozent ein. Der Luxusgüterkonzern hat zwar im Geschäftsjahr 2017/2018 mehr umgesetzt und verdient - Analysten hatten allerdings deutlich mehr erwartet. Die Branchenkollegen von Swatch werden gleich in Sippenhaft genommen, die Aktie verliert 2,5 Prozent.

Die Novartis-Aktien liegen 0,4 Prozent im Minus. Und dies, obwohl der Basler Pharmakonzern am Morgen die US-Zulassung für sein Migränemedikament Aimovig gemeldet hat. Dem Mittel trauen Analysten Blockbuster-Potenzial zu.

Die Bankenwerte liegen nach der Erholung am Vortag erneut im Plus. Die UBS-Aktien werden 0,1 Prozent höher gehandelt, die CS-Papiere legen 0,2 Prozent zu und die Julius-Bär-Aktien sogar 0,3 Prozent.

Im breiten Markt fallen Cosmo-Titel (+2,0 Prozent) positiv auf. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Einreichung eines Zulassungsantrages genehmigt.

08:30

Der Nikkei 225 schloss mit plus 0,40 Prozent bei 22 930,36 Punkten auf dem höchsten Stand seit Anfang Februar. Mit dem so im Wochenverlauf verzeichneten Plus von 0,8 Prozent legte der japanische Leitindex damit bereits die achte Woche in Folge zu.

Allgemein fand Anklang, dass China offenbar auf die USA zugegangen ist. Informierten Kreisen zufolge will die weltweit zweitgrösste Volkswirtschaft den Vereinigten Staaten helfen, ihr chronisches Handelsdefizit zu reduzieren. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Morgen mit Bezug auf ein Mitglied der US-Administration berichtete, habe China eine Verringerung seines Handelsüberschusses um 200 Milliarden US-Dollar angeboten. Unter anderem sollen verstärkt US-Waren nach China eingeführt werden.

In Hongkong legte der Leitindex Hang Seng zuletzt um 0,55 Prozent auf 31 112,40 Punkte zu. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland gewann 0,74 Prozent auf 3892,60 Punkte und steuert damit auch auf ein kleines Plus im Wochenverlauf zu.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,27 Prozent nach. Im gestrigen Handel legte der Leitindex um 0,2 Prozent auf 8988 Punkte zu.

Unter Verkaufsdruck stehen die Richemont-Aktien nach enttäuschenden Jahreszahlen (minus 3,6 Prozent). Im Sippenhaft genommen wird auch Swatch mit minus 1,9 Prozent.

Die restlichen SMI-Titel sind nur minim verändert, wobei Novartis (+0,2 Prozent) als einziger Titel im positiven Bereich notiert. Novartis darf sein Migränemedikmanet Aimovig in den USA verkaufen. Der Basler Pharmakonzern hat mit seinem Partner Amgen die Zulassung der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA für das Mittel erhalten.

07:35

US-Anleihen stehen erneut unter Verkaufsdruck. Dies treibt die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Sieben-Jahres-Hoch von 3,128 Prozent. Im Gegenzug fällt der T-Bond-Future auf ein Dreieinhalb-Jahres-Tief von 140-5/32 Punkten.

