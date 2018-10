11:00

Der SMI büsst noch 0,5 Prozent auf 8682 Punkte ein. Vorübergehend rutschte der Leitindex unter die charttechnisch wichtige Marke von 8600 Zählern. Darunter orten die Analysten der Zürcher Kantonalbank (ZKB) bei 8470 und 8300 Punkten die nächsten Unterstützungen. Widerstand sehen die Experten bei 8700 Punkten.

Die Anteile von ABB rutschen 3,8 Prozent ab. Beim Elektrotechnikkonzern zog das Wachstum dank eines starken Robotik- und Antriebesgeschäfts im dritten Quartal leicht an. Umsatz, Auftragseingang und operative Margen verfehlten die Erwartungen leicht.

Die UBS-Aktien steigen nach einem höher als erwarteten Quartalsgewinn um 1,1 Prozent. Die Grossbank steigerte im dritten Quartal den Gewinn um 32 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken.

Die Titel von Sika ziehen 7,6 Prozent an. Der Bauchemiekonzern erzielte im dritten Quartal erneut Rekordwerte bei Umsatz und Ertrag. Die ZKB hob die Empfehlung auf "Übergewichten" von "Marktgewichten" an und Baader Helvea nahm den Wert in die "Top Picks List" auf.

Die Lonza-Aktien büssen 2,0 Prozent ein. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Pharmazulieferer ein Trading-Update im Rahmen der Erwartungen veröffentlichte. Lonza zähle im laufenden Jahr zu den wenigen SMI-Werten mit einem satten Kursplus.

Die Pharma-Schwergewichte Novartis und Roche verlieren 1,4 und 2,4 Prozent. Nach Tagen mit fallenden Kursen greifen die Anleger dagegen zu den Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch.

Am breiten Markt schiessen die Titel von Ceva 32 Prozent auf 29,65 Franken hoch. Der Hauptaktionär CMA CGM bietet Aktionären, die aussteigen möchten, die Übernahme ihrer Aktien zum Preis von 30 Franken an. Der Logistikkonzern soll nach dem Willen des Verwaltungsrats aber börsennotiert bleiben.

+++

09:12

In den ersten Minuten nach dem Handelsbeginn seht der SMI um 1,3 Prozent tiefer und fällt auf 8610 Punkte. Der Energiekonzern ABB (-4 Prozent), der am frühen Morgen die Drittquartalszahlen vorgelegt hat, erwischt einen besonders schlechten Start. Auch der Biopharmaentwickler Lonza (-5,1 Prozent), wo die Bilanz vorlegt wurde, wird von den Anlegern deutlich abgestraft.

Die UBS (+0,7 Prozent), die mit ihren Zahlen besser abschnitt als erwartet, dreht ins Plus, nicht aber die die zweite Grossbank Credit Suisse (-0,8 Prozent). Beim Bauchemieunternehmen Sika (+2,7 Prozent) kommen die vorgelegten Zahlen offensichtlich gut an.

Trübe sieht es auch bei den Schwergewichten aus: Die Pharmaktien von Novartis (-1,6 Prozent) und Roche (Genussschein -2,5 Prozent) ziehen den Index nach unten. Nestlé (-0,6 Prozent) hält sich etwas besser.

+++

08:42

An den Börsen Asiens ist der Ausverkauf am Donnerstag weitergegangen. Überall waren die Vorzeichen tiefrot. Händler verwiesen auf zunehmende Sorgen über die Gewinnentwicklung der asiatischen Unternehmen sowie vor einer allgemein sich abschwächenden weltweiten Wirtschaft.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit minus 3,72 Prozent auf 21 268,73 Zählern und damit auf dem tiefsten Stand seit Ende März. Konträr zur schwer angeschlagenen Marktstimmung ragten die Aktien von Panasonic als grösster Gewinner mit plus 0,5 Prozent positiv heraus. Sie profitierten von überraschend starken Zahlen des US-Elektroautoherstellers Tesla. Dieser hatte seinen ersten Quartalsgewinn seit zwei Jahren gemeldet. Die Japaner sind der "Batterie-Partner" von Tesla.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands verlor zuletzt 0,43 Prozent auf 3174,55 Punkte.

In Hongkong gab der Hang-Seng-Index den dritten Tag in Folge nach und büsste zuletzt 1,78 Prozent auf 24 799,99 Zähler ein. Zu den grossen Verlierern zählten dort unter anderem die Papiere der Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific mit minus 4,7 Prozent. Ein Datenleck belastete, von dem den Angaben zufolge mehr als 9 Millionen Passagiere betroffen sind.

+++

08:19

Der Euro hat sich am Donnerstag vor allem gegenüber dem Dollar etwas von seinen deutlichen Verlusten am Vortag erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1409 Dollar. Am Mittwoch war sie nach schwachen Konjunkturdaten auf einen zweimonatigen Tiefstand von 1,1379 Dollar gefallen. Zum Franken bewegt sich der Euro bei einem Stand von 1,1367 Franken mehr oder weniger seitwärts, zeigt sich gegenüber dem frühen Handel aber doch etwas stabiler. Der Dollar ist mit aktuell 0,9966 Franken nur wenig bewegt.

Der Donnerstag steht im Zeichen wichtiger Wirtschaftsdaten und der Geldpolitik. Am Vormittag wird das Münchner Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima veröffentlichen. Mit Spannung wird erwartet, ob es ähnlich trübe ausfällt wie andere wichtige Frühindikatoren, etwa die Einkaufsmanagerindizes des Instituts Markit.

+++

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich bei 8644 Punkten (-0,9 Prozent) berechnet. Einziger positiver SMI-Titel ist UBS (+0,2 Prozent) nach Quartalszahlen. Die Branchennachbarn Credit Suisse (-1,2 Prozent) und Julius Bär (-0,8 Prozent) stehen im Minus. Daneben verzeichnen ABB (-4,4 Prozent) und Adecco (-1,3 Prozent) die grössten vorbörslichen Verluste. Ebenfalls keine Unterstützung liefern die Schwergewichte Nestlé (-0,8 Prozent), Novartis (-1 Prozent) und Roche (-0,8 Prozent).

In den Fokus dürfte im Tagesverlauf auch die Europäische Zentralbank (EZB) rücken. Eine Zinsänderung erwarten Anleger zwar nicht. Allerdings könnte sich EZB-Chef Mario Draghi zum Haushaltsstreit seines Heimatlandes Italien mit der EU-Kommission zu Wort melden.

European markets set to slump as the global sell-off drags on https://t.co/GEpUEYLrCa — CNBC (@CNBC) October 25, 2018

+++

07:47

Die Ölpreise sind am Donnerstag infolge der Talfahrt an den weltweiten Börsen gefallen. Sowohl Nordseeöl als auch US-Rohöl notierten in der Nähe ihrer zweimonatigen Tiefstände. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 75,53 US-Dollar. Das waren 64 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 67 Cent auf 66,15 Dollar.

Händler erklärten die Verluste am Ölmarkt vor allem mit der allgemein schlechten Stimmung an den Finanzmärkten. Riskantere Anlageklassen wie Rohstoffe litten unter dieser Entwicklung. Hinzu kommt, dass die Kursverluste an der Börse auch mit schlechteren Aussichten für die Weltwirtschaft begründet werden. Dies wiederum könnte auf eine schwächere Rohölnachfrage hindeuten.

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert in Tokio 3,44 Prozent im Minus bei 21'330 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 2,84 Prozent auf 1605 Zähler. Der Index für die asiatisch-pazifischen Märkte außerhalb Japans gab 0,47 Prozent nach.

"Schwache US-Eigenheimdaten, gemischte Unternehmensergebnisse, Handelskriegsängste und Sorgen über eine sich verlangsamende Weltwirtschaft trugen alle zum Ausverkauf bei", schrieb Rivkin Securities aus Sydney in einer Notiz an die Kunden: "Die Stimmung der Anleger bleibt verhalten, da wir Berichte von über 100 S&P-500-Unternehmen erwarten, darunter Amazon, Alphabet und Comcast CMCSA.O."

Die US-Börsen hatten am Mittwoch den größten Tagesverlust seit 2011 verbucht und ihren bisherigen Jahresgewinn damit vollständig ausradiert.

Japan’s Nikkei leads heavy losses in Asia stocks as global woes mount https://t.co/yOvkxrrNHy — InsiderFX (@Insider_FX) 25. Oktober 2018

+++

06:25

Ein Euro kostet am Donnerstagmorgen 1,1368 Franken. Der Dollar wird mit 99,66 Rappen gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)