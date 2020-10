10:10

Die türkische Lira taumelt von Rekordtief zu Rekordtief. Der Dollar steigt im Gegenzug um 0,2 Prozent auf ein Rekordhoch von 7,955 Lira. Die Lira hat in diesem Jahr rund 25 Prozent abgewertet, hauptsächlich aufgrund von Bedenken wegen der erschöpften Devisenreserven der Zentralbank und kostspieliger Interventionen auf dem Devisenmarkt. Hinzu kamen geopolitische Sorgen.

Turkish Lira per US Dollar. 1st of June: 6.8 1st of July: 6.85 1st of August: 6.96 1st of September: 7.36 1st of October: 7.75 Now: 7.93 — The Spectator Index (@spectatorindex) October 8, 2020

+++

09:45

Der SMI notiert 0,4 Prozent höher auf 10'306 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,3 Prozent auf 1'581 und der breite SPI um 0,3 Prozent auf 12'856 Zähler.

Gesucht sind bei den Blue Chips die Aktien von AMS (+2,2 Prozent), die an den positiven Trend vom Vortag anknüpfen. Dahinter folgen die Aktien der Finanzwerte Julius Bär (+0,6 Prozent), Partners Group (+0,6 Prozent), UBS (+1,1 Prozent) und CS (+1,1 Prozent).

Auf der anderen Seite büssen Givaudan (-0,7 Prozent) erneut Terrain ein. Bei den Aktien des Duftstoffherstellers kam es am Vortag nach der Veröffentlichung des Neunmonatsumsatzes zu Gewinnmitnahmen. Auch bei den Aktien von Lonza (-0,7 Prozent) halten die Gewinnmitnahmen an.

+++

09:20

Die britische Industrie hat sich im August nur noch unmerklich von dem drastischen Einbruch in der Corona-Krise erholt. Nach Angaben des britischen Statistikamts ONS vom Freitag lag die Industrieproduktion 0,3 Prozent über dem Vormonatsniveau. Analysten hatten im Schnitt einen deutlich stärkeren Zuwachs um 2,5 Prozent erwartet.

+++

Die französische Industrie hat bei der Erholung von der Corona-Krise weiter an Tempo verloren. Im August stieg die Industrieproduktion zum Vormonat um 1,3 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten einen etwas stärkeren Zuwachs um 1,7 Prozent erwartet.

+++

09:10

Der SMI gewinnt 0,1 Prozent auf 10'285 Punkte.

Gestützt werden die Aktienbörsen derzeit von der Aussicht auf einen Wahlsieg der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. Sollte es zu einer blauen Welle kommen, das heisst Jo Biden wird Präsident und die Demokraten erreichen neben der Mehrheit im Repräsentantenhaus auch die Mehrheit im Senat, dürften zwar die Unternehmenssteuern steigen. Aber andererseits könnten sich die Handelsbeziehungen der USA mit China wieder verbessern, so die allgemeine Einschätzung.

Mit an der Spitze stehen die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (+0,8 Prozent) und Swatch (+0,6 Prozent), die von Analystenempfehlungen profitieren.

Die Royal Bank of Canada hat das Preisziel für Richemont auf 69 von 60 Franken erhöht, hier ist die Empfehlung "Outperform". Für Swatch nennt RBC ein Kursziel von neu 220 nach 190 Franken und das Rating "Sector perform".

Barclays-Empfehlungen - Vier Aktien zum kaufen, und zwei Aktien, wo Vorsicht gelten muss https://t.co/PNj1pUVRo8 pic.twitter.com/CaaHufWBAZ — cash (@cashch) October 9, 2020

Novartis (+0,3 Prozent) hat von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für den Produktkandidaten Iptacopan (LNP023) zur Behandlung von bestimmten Nierenleiden den Sonderstatus PRIME erhalten. Dieser Status wird Medikamenten gewährt, die einen grossen therapeutischen Fortschritt bieten oder Patienten ohne Behandlungsoptionen zugutekommen können.

Einen Einfluss auf die Aktien von SoftwareOne (- 0,6 Prozent) hat die Mitteilung, dass Raiffeisen Informatik die restlichen 4,4 Millionen Aktien (2,78 Prozent des Kapitals) an der Firma zu 25,25 Franken je Titel verkauft hat.

+++

08:20

+++

08:05

Die Schweizer Börse wird zum Wochenschluss leicht höher in den Handel starten. Der SMI notiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,1 Prozent höher bei 10'279 Punkten. Sämtliche Blue Chips werden höher gehandelt. Allerdings belaufen sich die Gewinne meist im minimen Bereich zwischen 0,05 Prozent und 0,1 Prozent.

Grössere Ausschläge nach oben verzeichen die Luxus-Titel Richemont und Swatch Group sowie Sika (alle je +0,55 Prozent).

+++

07:50

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen leicht nachgegeben, hielten sich aber weiterhin auf recht hohem Niveau. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,23 US-Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 7 Cent auf 41,12 Dollar.

All you need to know about what's moving oil prices today https://t.co/fKeWSDjLH4 — Bloomberg (@business) October 9, 2020

+++

07:30

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Freitag dank Kursgewinnen an der Wall Street weiter voranwagen. Der Leitindex Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten. Investoren beäugen derzeit vor allem die wieder laufenden Gespräche in den USA über neue Konjunkturhilfen. Die Hoffnung darauf hatte den Dax am Donnerstag 0,9 Prozent höher bei 13.042 Punkten schließen lassen.

+++

06:25

Die Börse in Japan hat sich am Freitag schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 23.613 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1648 Punkten. Auf die Woche gesehen nahm der Markt in Tokio aber dennoch Kurs auf den stärksten Zuwachs seit zwei Monaten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,8 Prozent. Ausschlaggebend war die Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen in den USA. Die Börse in Shanghai lag 1,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2 Prozent.

China stocks advanced as markets reopened after a weeklong holiday. The offshore yuan climbed following a stronger-than-anticipated daily currency fixing https://t.co/SJsWvAFPMa pic.twitter.com/52kYAQdU5y — Bloomberg Next China (@next_china) October 9, 2020

+++

06:10

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 105,81 Yen und gab 1,2 Prozent auf 6,7090 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9150 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1777 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0780 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2956 Dollar.

+++

22:30

Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Donnerstag wieder stärker auf US-Konjunkturhilfen gesetzt und die Kurse noch etwas weiter nach oben getrieben. Sowohl die Standardwerte als auch die Technologieindizes legten zu und machten damit ihre Kursverluste vom Dienstag endgültig wett, nachdem sie sie bereits am Vortag fast vollständig aufgeholt hatten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 0,43 Prozent auf 28 425,51 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 rückte um 0,80 Prozent auf 3446,83 Zähler vor und der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,42 Prozent auf 11 550,94 Punkten.

STOCK MARKET AT CLOSE - Dow up 0.43 Prozent

- S&P 500 up 0.8 Prozent

- Nasdaq up 0.5 Prozent. Stocks ended higher as Wall Street parsed mixed signals about a stimulus package:https://t.co/qwawhiw8sc — TheStreet (@TheStreet) October 8, 2020

+++

+++

(cash(AWP/SDA/Reuters)