09:10

Der Swiss Market Index steigt kurz nach Eröffnung 2,7 Prozent auf 10'100 Punkte und überwindet damit zugleich die psychologisch-charttechnisch wichtige Marke von 10'000 Punkten.

Die grössten Gewinne verbuchen die defensiven Werte: Nestlé und Roche steigen über 3 Prozent, Novartis 2 prozent. Auch Finanzwerte steigen, die in der Vorwoche auch am stärksten unter die Räder geraten waren. So gewinnt die Aktie der Credit Suisse 2 Prozent, Swiss Life legen 4 Prozent zu. CS hatte in der Vorwoche fast einen Fünftel ihres Werts eingebüsst.

Partners Group steigen um 2,8 Prozent, Jungfraubahn 7 Prozent, Implenia 6 Prozent.

In der letzten Woche hatte der Schweizer Leitindex fast 12 Prozent verloren.

08:05

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 1,53 Prozent im Plus geschätzt. Die Aktie mit dem deutlichsten Anstieg ist die UBS, sie steigt 2,2 Prozent. Swiss Life und Credit Suisse legen rund 2 Prozent zu. Am breiten Markt steigen AMS, Inficon, Comet und Kudelski über 2 Prozent zu. Einzige Aktie im Minus ist Emmi. Der Milchverarbeiter lag mit seinen Gewinnzahlen leicht unter den Erwartungen.

Milchverarbeiter - Emmi liegt mit Jahresgewinn leicht unter den Erwartungen - Höhere Dividende https://t.co/AhzEh4dgUE pic.twitter.com/vn59rTZMXO — cash (@cashch) March 2, 2020

Anleger hoffen auf eine koordinierte globale geldpolitische Reaktion, um die wirtschaftlichen Schäden des Coronavirus-Ausbruchs abzufedern. Pandemie-Befürchtungen hatten den Märkten in der vergangenen Woche die schwärzeste Woche seit der Finanzkrise eingebrockt. Das Ausmass der Verluste veranlasste die Finanzmärkte, nun auf die politischen Reaktionen der US-Notenbank und der Bank of Japan zu hoffen.

Trotz einiger Stabilität am Markt erwarten Analysten nach wie vor, dass die Schwankungen anhalten werden. "Es ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass sich das Coronavirus weltweit ausbreiten wird", schrieben die Citi-Analysten in einer Mitteilung. "Die Finanzmärkte können überreagieren, bis die tatsächlichen Auswirkungen sichtbar werden."

07:45

In Erwartung einer baldigen Zinssenkung der US-Notenbank Fed kaufen Anleger Gold. Das häufig als Inflationsschutz dienende Edelmetall verteuert sich um 1,2 Prozent auf 1603,10 Dollar je Feinunze.

07:30

In der Hoffnung auf eine rasche Zinssenkung der US-Notenbank Fed und eine Verschärfung der Förderbremse durch die Opec-Staaten und ihre Verbündeten decken sich Anleger am Montag mit Rohöl ein. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um 3,9 Prozent auf 51,63 Dollar je Barrel, nachdem ihr Preis wegen enttäuschender chinesischen Konjunkturdaten zunächst auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief von 48,40 Dollar gefallen war.

06:10

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,2 Prozent höher bei 21'405 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,3 Prozent und lag bei 1530 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 2,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 3,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 2,8 Prozent.

Pandemie-Befürchtungen hatten den Märkten in der vergangenen Woche die schwärzeste Woche seit der Finanzkrise eingebrockt. Das Ausmaß der Verluste veranlasste die Finanzmärkte, nun auf die politischen Reaktionen der US-Notenbank und der Bank of Japan zu hoffen.

Trotz einiger Stabilität am Markt erwarten Analysten nach wie vor, dass die Schwankungen anhalten werden. "Es ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass sich das Coronavirus weltweit ausbreiten wird", schrieben die Citi-Analysten in einer Mitteilung. "Die Finanzmärkte können überreagieren, bis die tatsächlichen Auswirkungen sichtbar werden." Sowohl offizielle als auch private Umfragen, die am Samstag bzw. Montag veröffentlicht wurden, zeigten, dass Chinas Fabrikaktivitäten auf den schlechtesten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen einbrachen, da das Virus weite Teile der Wirtschaft lahmlegt.

06:05

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 108,24 Yen und gab 0,3 Prozent auf 6,9692 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9640 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1049 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0653 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2822 Dollar.

