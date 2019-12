08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 0,23 Prozent höher eingeschätzt. Der letzte Handelstag war der Montag. Am höchsten stehen am Freitag die Aktien von ABB und UBS (beide plus 0,34 Prozent). Am breiten Markt fallen die Aktien von Dätwyler mit einem Plus von 1,75 Prozent auf. Der Innerschweizer Mischkonzern hatte am Montag nach Börsenschluss gemeldet, dass er sich auf das margenstarke Dichtungsgeschäft konzentrieren will. Die Distributionsbereiche für elektronische Komponenten werden daher verkauft.

07:55

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 67,97 US-Dollar. Das waren 5 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 10 Cent auf 61,70 Dollar - ebenfalls im Vergleich zum Vortag.

Die Ölpreise hatten zuletzt merklich zugelegt. Am Freitag steht die Veröffentlichung der offiziellen Rohöllagerbestände durch die US-Regierung an. Analysten erwarten einen Rückgang. Laut Daten des privaten Institut API sind die Vorräte in der abgelaufenen Woche um 7,9 Millionen Barrel gesunken. Gestützt wurden die Ölpreise laut Händlern auch durch verbesserten Aussichten für die Weltwirtschaft.

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Freitag im Verlauf faktisch unverändert bei 23'920 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1736 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann ebenfalls 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

06:10

Zur Schweizer Währung notierte der Dollar 0,1 Prozent niedriger bei 0,9801 Franken. Der Euro zog um 0,1 Prozent auf 1,0895 Franken an und errreichte zwischenzeitlich ein Niveau von 1.0900.

05:30

Optimismus im Handelsstreit USA gegen China und robuste Online-Umsätze im US-Weihnachtsgeschäft haben den Technologie-Index Nasdaq an der Wall Street am Donnerstag erstmals über 9000 Punkte gehievt. Auch die anderen beiden zentralen Indizes, der Dow Jones und der S&P 500, schlossen mit Rekordständen. Der Dow Jones gewann dabei 0,4 Prozent auf 28.621 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,8 Prozent auf 9022 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 3240 Punkte zu. In Frankfurt wurde nicht gehandelt.

