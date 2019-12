18:00

Zum Schluss notierte der SMI 0,05 Prozent im Plus auf 10'730 Punkten. Experten erklärten, am zweitletzten Handelstag des Jahres sei bei den Anlegern eine gewisse Vorsicht eingekehrt. Stützend wirkten dabei aber Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China. Die beiden grössten Wirtschaftsmächte der Welt haben sich in ihrem Zollstreit bereits auf ein erstes Teilabkommen geeinigt, aber die Unterzeichnung steht noch aus.

Swatch legten 0,6 Prozent zu. Der Uhrenhersteller ist stark von der Kaufbereitschaft chinesischer Konsumenten abhängig. Spitzenreiter unter den Standardwerten waren die Aktien des Sanitärtechnikkonzerns Geberit mit einem Plus von 1,0 Prozent. Credit Suisse wurden 0,6 Prozent höher bewertet, obwohl die Grossbank in den USA wegen aufsichtsrechtlicher Mängel gebüsst wurde. Beim Versicherer Swiss Life ging es dagegen 1,1 Prozent abwärts. Mit Swiss Re und Zurich standen zwei weitere Branchenvertreter auf den Verkaufszetteln.

Unter den kleineren Firmen rückten Molecular Partners 1,4 Prozent vor. Die US-Gesundheitsbehörde hat den Wirkstoff MP0250 der Biotechfirma einen Sonderstatus zur Behandlung von Knochenmark-Krebs zuerkannt, der mit einer teilweisen Steuer- und Gebührenbefreiung einhergehen kann.

16:00

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Freitag 0,3 Prozent fester bei 28'692 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 3247 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,3 Prozent auf 9049 Punkte. Der S&P war nur noch einen halben Prozentpunkt von seinem stärksten Jahresgewinn seit 1997 entfernt.

Das Handelsabkommen zwischen den USA und China steht im Fokus, sagte Peter Cardillo, Marktexperte beim Finanzdienstleister Spartan Capital Securities in New York. Die beiden grössten Wirtschaftsmächte der Welt haben sich in ihrem Zollstreit bereits auf ein erstes Teilabkommen geeinigt, aber die Unterzeichnung steht noch aus. Cardillo ergänzte, der Druck auf die globale Wirtschaft sollte nun nachlassen. "Das reduziert die Gefahr einer weltweiten Rezession", sagte er.

Die Tesla-Titel legten ein Prozent zu und kosteten mit 435,31 Dollar so viel wie nie. Der Elektroauto-Pionier kündigte an, am 30. Dezember die ersten in China produzierten Fahrzeuge des Typs Model 3 auszuliefern.

13:15

Der US-Aktienmarkt wird die Rekordjagd am Freitag aller Voraussicht nach fortsetzen. Die Futures deuten auf eine höhere Eröffnung hin. Alle drei Terminkontrakte der Indizes S&P 500 (0,26 Prozent), Nasdaq (0,39 Prozent) und Dow Jones (0,37 Prozent) liegen im Plus. Auffallend ist dabei das vorbörsliche Plus von rund 1 Prozent des Chiphersteller AMD.

13:00

Der SMI, der im frühen Handel am Freitag nach den Weihnachtsfeiertagen bei 10'756 Punktenein neues Rekordhoch gesetzt hat, notiert 0,2 Prozent höher bei 10'746 Punkten. Allerdings rutschte der Leitindex vor Mittag kurz in die Minuszone. Laut Händlern ebbten da die Anschlusskäufe kurz ab

Das Geschäft verlaufe in ruhigen Bahnen und die Umsätze seien dünn, heisst es am Markt. Die Stimmung sei nach wie vor gut, sagen Händler. Im neuen Jahr dürften die Kurse weiter steigen, sagen Händler. Die Aussichten im Handelsstreit hätten sich dank der jüngsten Annäherung zwischen den USA und China verbessert, die Konjunktur dürfte sich 2020 erholen und die Notenbanken hielten ihre Geldschleusen weiter offen.

Im Aufwind sind die Aktien von Swatch (+1%), einem der Underperformer 2019 unter den Blue Chips. Die Käufer wetteten auf eine bessere Entwicklung im kommenden Jahr. Die Papiere von Rivale Richemont (+0,4%), die sich 2019 deutlich besser entwickelt hatten, hinken dem Uhrenwert klar hinterher.

Gesucht sind auch die Anteile des auf alternative Anlagen spezialisierten Assetmanagers Partners Group (+0,7%), des Logistikkonzerns Kühne + Nagel (+0,6%), des Aromaherstellers Givaudan (+0,3%) und des Pharmariesen Roche (+0,3%). Während Partners Group als eine alternative Beimischung gesucht werde, profitierten Kühne von der Hoffnung auf eine Belebung des Welthandels und Givaudan und Roche von der Aussicht auf steigende Dividenden, sagt ein Händler. Zulegen können zudem die zyklischen Ams (+0,9%), SGS (+0,3%), und Logitech (+0,3%).

Bei den nachgegeben Versicherungen Swiss Life (-0,7%) und Zurich (-0,4%) führen Händler Gewinnmitnahmen nach einem starken Jahr als Gründe für die tieferen Kurse an. Ähnliches gelte auch für die Geberit (-0,1%) sowie die die Aktien aus dem Gesundheitsbereich Lonza (-0,1%), Sonova (-0,1%) und Novartis (-0,2%).

12:30

Die Ölpreise haben am Freitag weiter zugelegt und den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht. Sowohl der Preis für Rohöl aus der Nordsee als auch für Rohöl aus den USA stiegen jeweils auf den höchsten Stand seit September, als ein Angriff auf die Ölindustrie in Saudi-Arabien einen starken Preissprung ausgelöst hatte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Freitag in der Spitze 68,26 US-Dollar und wurde gegen Mittag wieder etwas tiefer bei 68,08 Dollar gehandelt. Das waren 16 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg zeitweise bis auf 61,96 Dollar und war damit 28 Cent teurer als am Vortag.

Die Ölpreise haben im Verlauf des Dezembers kräftig zugelegt. Als Ursache gilt unter anderem ein Durchbruch bei den Verhandlungen zur Entschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China, der die Ölpreise zuvor immer wieder belastet hatte. Ausserdem hatte das Ölkartell Opec mit verbündeten Staaten ein Ausweitung der Förderkürzung beschlossen. Gestützt wurden die Ölpreise darüber hinaus durch verbesserten Aussichten für die Weltwirtschaft.

09:15

Der Swiss Market Index steigt im frühen Handel 0,3 Prozent bis auf 10'755 Punkte. Das ist ein neuer Höchstsand. Allerdings gibt der Index Teile der Gewinne bald wieder ab und notiert zuletzt noch 0,1 Prozent höher. Die grössten Gewinner-Aktien sind Swatch (0,8 Prozent), UBS (0,5 Prozent) und Roche (0,4 Prozent). Am breiten Markt gewinnen Obseva und Lalique beide rund 4 Prozent.

Schwächer sind zudem Ams (-0,7 Prozent), Swisscom (-0,2 Prozent) und Nestle (-0,1 Prozent). Für Gesprächsstoff sorgt am breiten Markt Dätwyler (+1,5 Prozent). Der Mischkonzern konzentriert sich auf das margenstarke Dichtungsgeschäft. Zur Rose gewinnt 0,6 Prozent. Die Versandapotheke hat die Kaufpreiszahlung für die Übernahme von Medpex durch die vorzeitige Entrichtung des Earn-out von insgesamt 39 Millionen Euro vorzeitig abgeschlossen.

Händler verweisen auf die positiven Vorgaben aus den USA und Asien, wo einmal mehr die Hoffnung auf ein baldiges Abkommen der USA mit China im Handelsstreit für steigende Kurse gesorgt hat. Zusätzlich verliehen starke Zahlen vom Onlinehandel der Wall Street eine gute Stimmung.

Das Geschäft dürfte nach den Weihnachtsfeiertagen und an der zweitletzten Sitzung im zu Ende gehenden Jahr aber in ruhigen Bahnen verlaufen. "Viele Marktteilnehmer sind gar nicht mehr am Markt", sagt ein Händler. In Schweiz und in weiten Teilen Europa geht der Handel an den Kapitalmärkten nach den Weihnachtsfeiertagen erst heute wieder los. In den USA startete das Geschäft hingegen schon am Donnerstag wieder.

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 0,23 Prozent höher eingeschätzt. Der letzte Handelstag war der Montag. Am höchsten stehen am Freitag die Aktien von ABB und UBS (beide plus 0,34 Prozent). Am breiten Markt fallen die Aktien von Dätwyler mit einem Plus von 1,75 Prozent auf. Der Innerschweizer Mischkonzern hatte am Montag nach Börsenschluss gemeldet, dass er sich auf das margenstarke Dichtungsgeschäft konzentrieren will. Die Distributionsbereiche für elektronische Komponenten werden daher verkauft.

07:55

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 67,97 US-Dollar. Das waren 5 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 10 Cent auf 61,70 Dollar - ebenfalls im Vergleich zum Vortag.

Die Ölpreise hatten zuletzt merklich zugelegt. Am Freitag steht die Veröffentlichung der offiziellen Rohöllagerbestände durch die US-Regierung an. Analysten erwarten einen Rückgang. Laut Daten des privaten Institut API sind die Vorräte in der abgelaufenen Woche um 7,9 Millionen Barrel gesunken. Gestützt wurden die Ölpreise laut Händlern auch durch verbesserten Aussichten für die Weltwirtschaft.

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Freitag im Verlauf faktisch unverändert bei 23'920 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1736 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann ebenfalls 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

06:10

Zur Schweizer Währung notierte der Dollar 0,1 Prozent niedriger bei 0,9801 Franken. Der Euro zog um 0,1 Prozent auf 1,0895 Franken an und errreichte zwischenzeitlich ein Niveau von 1.0900.

05:30

Optimismus im Handelsstreit USA gegen China und robuste Online-Umsätze im US-Weihnachtsgeschäft haben den Technologie-Index Nasdaq an der Wall Street am Donnerstag erstmals über 9000 Punkte gehievt. Auch die anderen beiden zentralen Indizes, der Dow Jones und der S&P 500, schlossen mit Rekordständen. Der Dow Jones gewann dabei 0,4 Prozent auf 28.621 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,8 Prozent auf 9022 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 3240 Punkte zu. In Frankfurt wurde nicht gehandelt.

