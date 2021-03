11:55

Der SMI verliert 0,68 Prozent und kann sich damit gegenüber dem frühen Handel etwas verbessern. Einmal mehr sind es die Bewegungen an den Anleihenmärkten, die auf die Stimmung drücken. So war die Rendite US-amerikanischer zehnjähriger Staatsanleihen wieder über die magische Marke von 1,5 Prozent gesprungen. Dies habe die Anleger wieder in Angst und Schrecken versetzt, kommentierte ein Händler. Allerdings gingen die Meinungen der Experten bei der Einschätzung dieser Entwicklung auseinander.

"Die einen sehen im Zinsanstieg eine anhaltende Gefahr für die Aktienmärkte, die anderen halten die derzeitige Situation am Anleihemarkt für übertrieben und erwarten wieder eine Korrektur bei den Renditen", meinte er. Als belastend werden auch Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell gesehen. Er habe die Anleger nicht wie erhofft mit seinen Kommentaren beruhigt, kommentierte ein Händler. Vielmehr sei er vage geblieben in Bezug auf die möglichen Reaktionen des Fed.

So hatte Powell erklärt, die wirtschaftliche Wiederbelebung könnte "einen gewissen Aufwärtsdruck" auf die Preise erzeugen, doch selbst bei einem vorübergehenden Anstieg der Inflation gehe er davon aus, dass die Notenbank geduldig sein werde. "Die Übersetzung von 'geduldig' durch den Markt ist, dass geduldig nicht 'nie' bedeutet, und dass Powell andeutet, dass das leichte Geld an einem bestimmten Punkt zu einem Ende kommen wird", fasst ein Experte die Reaktionen zusammen.

Unter den grössten Verlierern sind Kühne+Nagel (-2,4%) zu finden. Hier machen sich nach dem starken Lauf vermehrt Gewinnmitnahmen bemerkbar, kommentieren Händler. Einen an sich recht zuversichtlichen Kommentar von Barclays ignorieren Investoren. Dahinter fallen geschlossen die Versicherungen zurück. Sowohl Zurich-Aktien als auch Swiss Re und Swiss Life sacken allesamt um mehr als anderthalb Prozent ab. Nachdem der Sektor zuletzt mit der Hoffnung auf nachhaltig steigende Zinsen gut nachgefragt wurde, bringen die Anleger auch hier Kursgewinne ins Trockene.

Neben den Versicherern fallen noch die Aktien der Partners Group (-1,5%) stärker zurück. Die Aktien der beiden Grossbanken haben dagegen einen Gutteil ihrer anfänglichen Verluste aufgeholt, bzw. im Fall der UBS (unverändert) sogar kurzzeitig die Kehrtwende ins Plus geschafft. Die Grossbank hat am Morgen ihren Geschäftsbericht veröffentlicht und dabei den Gewinn für 2020 um 72 Millionen US-Dollar nach unten angepasst. Die Papiere der CS geben um 0,4 Prozent nach. Das Finanzinstitut hat gemeldet, den in Schieflage geratenen Supply-Chain-Finance-Fonds abzuwickeln.

Als Belastungsfaktoren für den Gesamtmarkt erweisen sich aber vor allem die beiden Schwergewichte Roche und Novartis, die beide um 1,0 Prozent nachgeben. Das dritte Schwergewicht, Nestlé, verliert mit -0,1 Prozent nur moderat. Im Plus halten sich lediglich Logitech und Clariant (beide +0,6%). Logitech waren am Vortag stark unter die Räder gekommen.

Während die Nachrichtenlage bei den Blue Chips eher überschaubar ist, wartete die zweite Reihe am Morgen mit einer regelrechten Zahlenfluss auf. Dabei wissen Unternehmen wie Starrag (+6,4%), die VZ Holding (+2,6%), Calida (+2,1%) oder auch die SFS Group (+1,6%) zu überzeugen. Bobst (+7,4%) profitieren von einer Kaufempfehlung der Stifel-Analysten. Dem stehen Abgaben von 1,6 Prozent bei Polyphor und 2,1 Prozent bei Obseva nach den Jahreszahlen gegenüber.

Im Sog des fallenden Bitcoin-Kurses rutschen auch die Aktien von Tesla und MicroStrategy ins Minus. Die Titel des Elektroauto-Bauers und der Softwarefirma fallen im vorbörslichen US-Geschäft um bis zu 4,7 Prozent. Beide haben Milliarden in die älteste und wichtigste Cyber-Devise gesteckt. "Aktienanleger lernen nun die Kehrseite der Medaille der Bitcoin-Abhängigkeit kennen", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Seit Ende Januar hat die Tesla-Aktie rund ein Drittel ihres Wertes verloren.

Parallel zu den Kursverlusten am Aktienmarkt geht es auch für Bitcoin abwärts. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verbilligt sich um zwei Prozent auf 46'941 Dollar. "Die Inflationsängste und die damit verbundenen anziehenden Zinsen an den Anleihemärkten lassen auch Bitcoin und Co nicht kalt", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research.

Der Franken kann gegen den Euro etwas aufholen und steigt auf 1,1080 gegenüber 1,1128 im Nachthandel. Die Schweizer Währung war am Donnerstag bei 1,1153 auf den schwächsten Kurs zum Euro seit Mitte 2019 gefallen.

Der Swiss Market Index kann seinen schlechten Start etwas wettmachen. Von einer Notierung bei minus 1,1 Prozent verbessert er sich auf 0,65 Prozent.

Gold setzt seine Talfahrt wegen steigender Anleihen-Renditen fort. Der Preis pro Feinunze fällt 0,3 Prozent auf 1691 Dollar. In diesem Jahr hat der Goldpreis damit bereits 11 Prozent nachgegeben. Da sich US-Notenbankchef Jerome Powell bei seinem jüngsten Auftritt dem Anstieg der Bond-Renditen nicht den Kampf angesagt habe, sei mit einer Fortsetzung dieses Trends zu rechnen, prognostiziert Analyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda. Er halte einen Goldpreis von etwa 1600 Dollar für möglich.

Der SMI verliert 1,0 Prozent auf 10'643 Punkten.

Beim Augenheil-Spezialisten Alcon (-1,1 Prozent) wirkt sich eine Studie von Berenberg nicht positiv aus, in der der zuständige Analyst der ehemaligen Novartis-Tochter einen robusten Geschäftsgang durch das Corona-Jahr attestierte.

Überdurchschnittliche Verluste verzeichnen die Aktien der beiden Grossbanken CS (-1,6 Prozent) und UBS (-1,0 Prozent) sowie die Anteilsscheine von ABB (-1,6 Prozent). Die UBS hat am Morgen ihren Geschäftsbericht veröffentlicht und dabei den Gewinn für 2020 um 72 Millionen US-Dollar nach unten angepasst. Die CS meldet derweil, den in Schieflage geratenen Supply-Chain-Finance-Fonds abzuwickeln.

Julius Bär schätzt den Swiss Market Index vor Handelseröffnung 0,63 Prozent tiefer. Alle 20 SMI-Titel notieren negativ, am deutlichsten ABB und UBS mit je fast 0,9 Prozent minus. Am breiten Markt steigen SFS nach Bekanntgabe der Jahreszahlen 2 Prozent.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte die Inflationssorgen der Anleger am Donnerstag nicht gelindert. Er betonte in einer Rede, trotz des jüngsten Renditeanstiegs keine Notwendigkeit zu sehen, vom derzeitigen geldpolitischen Kurs abzuweichen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht. Experten erwarten für Februar den Aufbau von 110'000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Das wäre etwas mehr als doppelt so viel wie im Vormonat.

Die Ölpreise haben am Freitag ihre deutlichen Aufschläge vom Donnerstag weitgehend gehalten. Der Ölverbund Opec+ hat seine Förderung zunächst nicht angehoben und damit für eine Überraschung an den Märkten gesorgt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,62 US-Dollar. Das waren 88 Cent mehr als zum Handelsschluss am Vortag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 79 Cent auf 64,62 Dollar.

Am Donnerstag hatten die Ölpreise im Handelsverlauf noch etwas höher gelegen und den höchsten Stand seit Anfang 2020 markiert. Auslöser war die überraschende Entscheidung des Erdölverbunds Opec+, die Ölförderung bis auf wenige Ausnahmen konstant zu halten. Am Markt war dagegen überwiegend mit einer Ausweitung gerechnet worden.

Seit längerem deckeln die Opec-Förderländer die Produktion, um die Preise angesichts der coronabedingt schwachen Nachfrage zu stützen. Weil sich die Konjunkturaussichten mit zunehmenden Corona-Impfungen aufgehellt haben, konnten sich viele Analysten eine Förderanhebung vorstellen. Doch der Ölgigant Saudi-Arabien hat sich mit seiner vorsichtigen Haltung offenbar durchgesetzt.

Die IG Bank schätzt den Swiss Market Index fast zwei Stunden vor Eröffnung 0,68 Prozent tiefer.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent tiefer bei 28'543 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1880 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

Die asiatischen Märkte rutschten damit auf ein Ein-Monats-Tief ab. Die US-Aktien fielen bereits am Donnerstag, nachdem der Chef der Notenbank Fed, Jerome Powell, einige Investoren enttäuschte. Powell sieht den jüngsten Zinsanstieg nicht als Grund, um von seinem momentanen ultralockeren geldpolitischen Kurs abzuweichen. "Die gestrige Volatilität an den lokalen Zinsmärkten mit einem weiteren starken Anstieg der langfristigen Zinssätze und der Renditen von Staatsanleihen hat die Voraussetzungen für einen unruhigen Markt auch heute geschaffen", erklärt Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei der National Australia Bank.

-U.S. futures fall

-Oil jumps to $64.25

-Japan, South Korea and Hong Kong stocks decline more than 1 Prozent

-Australia and China stocks

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 107,94 Yen und stagnierte bei 6,4685 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9286 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1962 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,1109 Franken nach. Am Donnerstag war das Währungspaar bis auf 1,1153 gestiegen.

An der Wall Street hat der Dow Jones am Donnerstag nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 1,1 Prozent auf 30'924,14 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 2,1 Prozent auf 12'723,47 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büsste 1,3 Prozent auf 3'768,48 Punkte ein.

