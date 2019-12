09:45

Enttäuschende Konjunkturdaten lösen Gewinnmitnahmen am japanischen Aktienmarkt aus. Der Nikkei-Index fiel am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 23.934 Punkte. Die Börse Shanghai gab ebenfalls nach und büßte 0,3 Prozent auf 3014 Zähler ein. Angesichts des Zollstreits zwischen den wichtigen Handelspartnern USA und China schrumpften die japanischen Exporte im November den zwölften Monat in Folge.

Zum ausführlichen Asien-Bericht.

Der Schweizer Aktienmarkt kommt derweil so langsam in Tritt. Gegen 09:45 notiert der SMI 0,45 Prozent im Plus. Mittlerweile stehen alle SMI-Titel im Plus.

+++

09:10

Allgemein wird in Marktkreisen - so kurz vor Weihnachten und mangels Impulsen - ein ruhiger Handelstag erwartet. Mit dem satten Anstieg des SMI um rund einen Viertel seit Jahresbeginn und angesichts der weiterhin vorhandenen Unsicherheiten konjunktureller und geopolitischer Art scheint das Potential nach oben derzeit etwas ausgereizt.

Der SMI steht um 09:10 Uhr um 0,05 Prozent höher bei 10'545 Punkten. Gegen den Trend werden SGS im vorbörslichen Handel um 0,4 Prozent höher gestellt. Der Warenprüf- und Inspektionskonzern hat in den Benelux-Staaten die Aktivitäten zur Schädlingsbekämpfung an die schwedische Anticimex verkauft.

Mehr dazu hier: SGS verkauft Schädlingsbekämpfungs-Aktivitäten in Benelux

Die übrigen Bluechips bewegen sich nur wenig. Die Titel von ABB notieren leicht im Minus (-0,25%) nach Bekanntgabe von Änderungen in der Konzernleitung im Zusammenhang mit dem Verkauf der Stromnetzsparte an Hitachi.

Im breiten Markt legen DKSH (+1,3%) nach einer kleineren Akquisition gegen den Trend zu.

+++

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt steht vor einem verhaltenen Start in den Handelstag. Der SMI verliert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 0,18 Prozent. Sämtliche SMI-Titel notieren negativ - ausser SGS. Der Warenprüf- und Inspektionskonzern stösst in den Benelux-Staaten die Aktivitäten zur Schädlingsbekämpfung ab, wie SGS am Morgen mitteilte.

+++

07:30

Die Kryptowährung Bitcoin gerät seit gestern erneut unter Druck. Der Kurs erreichte am Dienstag mit 6630 Dollar den niedrigsten Stand seit Ende November. Momentan liegt er bei 6662 Dollar. Andere Kryptowährungen wie Ether oder Ripple gaben noch stärker nach. Bereits am Montag war der Bitcoin unter die Marke von 7000 Punkten gefallen.

+++

06:30

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Experten machten dafür anhaltend schwache Exportdaten und Gewinnmitnahmen verantwortlich.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 23.953 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank ebenfalls um 0,5 Prozent und lag bei 1739 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,1 Prozent.

+++

06:25

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,45 Yen und legte 0,2 Prozent auf 7,0069 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9804 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1134 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0919 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3100 Dollar.

+++

06:20

An der Wall Street hat der Dow Jones am Dienstag zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,1 Prozent auf 28.267,16 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 8.823,36 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 3.192,52 Punkten.

(cash/AWP/Reuters)