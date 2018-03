10:45

Der SMI rückt im Vormittagshandel um 0,8 Prozent vor auf 8640 Zähler. In der Vorwoche hatten Ängste vor einem Handelskrieg zwischen den USA und Chinan den Standardwerte-Index um rund 3,5 Prozent nach unten gedrückt.

Händler erklären, in der neuen Woche sei der weiterhin positive konjunkturelle Ausblick wieder in den Vordergrund gerückt und für Käufe auf dem tieferem Kursniveau gesorgt. Dennoch dürfte in den vier Handelstagen vor Karfreitag die Angst vor einer Eskalation des Handelskonflikts das Hauptthema bleiben, erklären die Experten der Thurgauer Kantonalbank. Hinzu kämen Zins- und Inflationssorgen. Es sei deshalb gut möglich, dass sich die Anleger in den kommenden Tagen zurückhielten.

In der Gunst der Anleger stehen die Aktien des Zementkonzerns Lafarge-Holcim, die 2,1 Prozent klettern. Der Bauchemiekonzern Sika legt 1,2 Prozent an Wert zu. Ebenfalls gefragt sind der Uhrenkonzern Swatch und der Elektrotechnikkonzern ABB mit Zugewinnen von jeweils rund 1 Prozent.

Die Pharmakonzerne stützten den Markt zusätzlich. Novartis gewinnen 1,3 Prozent, Roche 1,4 Prozent. Roche wartete mit positiven Produkt-Nachrichten auf. Der Wirkstoff Tecentriq erreichte demnach in einer Phase-III-Studie eines der beiden Hauptziele.

Einziger Standardwert mit Kursverlusten sind Credit Suisse, die 0,3 Prozent nachgeben.

Bei den Nebenwerten sacken Cosmo 4,7 Prozent ab. Die Pharmafirma verbuchte 2017 einen Verlust von 32,5 Millionen Euro und erwartet für 2018 einen operativen Fehlbetrag von rund 40 Millionen Euro.

Dagegen steigen die Aktien des Stromkonzerns Alpiq um 5,6 Prozent. Alpiq verkauft die Gebäudetechniksparte und die deutsche Anlagetechnik-Tochter Kraftanlagen Gruppe für insgesamt 850 Millionen Franken an die französische Bouygues Construction. Damit könne das Unternehmen die Verschuldung massiv abbauen, erklärt ZKB-Analyst Sven Bucher.

Der SMI eröffnet mit 0,4 Prozent im Plus bei 8607 Punkten. Geprägt wird das Geschehen an den Märkten weiterhin vom Handelsstreit zwischen den USA und insbesondere China. Allerdings wird es in Marktkreisen bereits als positives Zeichen gewertet, dass sich US-Präsident Trump in den vergangenen Tagen nicht mehr zu diesem Thema geäussert habe.

Grosse Abgaben verzeichnen Givaudan mit einem Minus von 2,2 Prozent. Allerdings wird der Titel Ex-Dividende von 58 CHF gehandelt, was den Grossteil der Verluste erklärt. Der Aroma- und Reichstoffhersteller hat am Morgen die Übernahme eines 40 Prozent-Anteils am französischen Unternehmen Naturex für gut 520 Mio CHF bekanntgegeben und will über ein öffentliches Barangebot auch den Rest der Firma übernehmen. Naturex ist auf die Herstellung von natürlichen Extrakten und Inhaltsstoffen spezialisiert.

Die Grossbanken CS (-0,4 Prozent) und UBS (+0,4 Prozent) starten unterschiedlich. Auffallend stark zeigen sich Roche mit einem Plus von 0,8 Prozent nach Bekanntgabe positiver Studienresultate zu Tecentriq bei der Behandlung von Lungenkrebs. Auch die beiden Schwergewichte Nestlé (+0,4 Prozent) und Novartis (+0,7 Prozent) sind gesucht.

Auch Dufry (+0,2 Prozent) legen zu, dies nach Erhalt einer fünfjährigen Duty-Free-Konzession für Läden in einem neuen Bahnhof in Hongkong. Aus dem breiten Markt verzeichnen Cosmo mit einem Minus von -1,5 Prozent nach Jahreszahlen etwas deutlichere Abgaben. Im Fokus stehen aber insbesondere Alpiq (+2,3 Prozent). Der Stromkonzern hat gleichzeitig mit den Jahreszahlen die Abspaltung des Industriegeschäfts bekanntgegeben.

Die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China lässt Anleger in Asien nicht los. "Zölle für China werden sehr wahrscheinlich Schaden in ganz Asien anrichten, vor allem in kleineren, offenen Ländern", sagte Alex Wolf von Aberdeen Standard Investments. Die USA wollen nach den Worten von Finanzminister Steven Mnuchin trotz der von China angedrohten Vergeltungsmassnahmen keinen Rückzieher bei den geplanten Zöllen auf chinesische Produkte machen. Vor allem die Börsen in China verzeichneten zum Wochenstart deshalb Verluste.

Auch der Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans lag im Minus. Dagegen legte die Börse in Südkorea um 0,7 Prozent zu, weil sich die USA mit dem Land über eine dauerhafte Ausnahme der seit Freitag geltenden Stahl-Zölle geeinigt hat. Aktien von Stahlkonzernen wie Dongbu Steel, Seah Steel und Husteel stiegen um bis zu vier Prozent. Auch der japanische Leitindex Nikkei erholte sich von Verlusten zum Handelsbeginn und schloss 0,7 Prozent fester bei 20'766 Punkten.

Der Euro ist am Montag im frühen Handel leicht gestiegen. Gegenüber dem US-Dollar kostet die Gemeinschaftswährung am Morgen 1,2369 USD und damit geringfügig mehr als zum Wochenschluss. Gegenüber dem Schweizer Franken liegt der Eurokurs bei 1,1716 CHF und ebenfalls etwas höher als am Freitag. Der Dollar-Franken-Kurs notiert bei 0,9472 CHF praktisch unverändert.

Der Dollar wurde vor dem Wochenende durch mehrere Entwicklungen belastet. Allen voran wirkten die neuen Strafzölle der USA gegen China als Belastung für die US-Währung. Hinzu kam ein neuerlicher Rauswurf in der US-Regierung.

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,4 Prozent im Minus bei 8537 Punkten gehandelt. US-Präsident Donald Trump hat nach Worten von Finanzminister Steven Mnuchin keine Angst vor einem Handelskrieg mit China. "Wir werden mit unseren Zöllen fortfahren. Wir arbeiten daran", sagte Mnuchin am Sonntag dem Sender Fox News.

Unter den SMI-Einzeltiteln fallen Credit Suisse (-1,2 Prozent), Givaudan (-2,8 Prozent) und UBS (-1,2 Prozent) besonders stark. Roche (+0,2 Prozent) hingegen reagieren positiv auf die Vermeldung guter Studienresultate. Am breiten Markt steigen Landis+Gyr (+0,7 Prozent) gegen den Trend.

Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel von hohem Niveau aus etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,36 US-Dollar. Das waren 9 Cent weniger als am Freitag. In der Nacht auf Montag hatte der Brent-Preis allerdings zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Ende Januar bei 71,05 Dollar erreicht. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel zuletzt um 25 Cent auf 65,63 Dollar.

Marktbeobachter begründen das relativ hohe Niveau der Ölpreise mit der Sorge der Anleger vor einem schärferen Vorgehen der USA gegen das grosse Förderland und Opec-Mitglied Iran.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor am Montag knapp ein Prozent auf 20'432 Zähler und notierte damit nahe an einem Sechs-Monats-Tief. Die als sicherer Hafen geltende japanische Währung Yen stieg gegenüber dem Dollar, was zusätzlich auf die Stimmung drückte, weil es japanische Waren im Ausland verteuert. "Protektionismus bleibt eine Ursache für Volatilität und eine Belastung für Aktien", hiess es in einem Kommentar der Analysten von J.P. Morgan. Der chinesische Blue-Chip-Index CSI300 notierte ebenfalls ein Prozent im Minus.

Die USA wollen nach den Worten von Finanzminister Steven Mnuchin trotz der von China angedrohten Vergeltungsmassnahmen keinen Rückzieher bei den geplanten Zöllen auf chinesische Produkte, allen voran Stahl, machen. Aktien von südkoreanischen Stahlfirmen legten allerdings zu, weil die USA mit Südkorea über Ausnahmen verhandelt und eine Einigung in dieser Woche erzielt werden könnte. Aktien von Dongbu Steel legten in der Spitze mehr als 20 Prozent zu, Husteel mehr als sieben Prozent, Seah Steel 5,5 Prozent.

An der Tokioter Börse gewannen Yahoo Japan gegen den Trend 1,6 Prozent. Die Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichtete, Yahoo Japan wolle in das Geschäft mit Kryptowährungen einsteigen und kaufe dazu einen Anteil von 40 Prozent an der Kryptobörse bitARG. Nach einer Gewinnwarnung brachen die Aktien des Büroausstatters Ricoh um mehr als sechs Prozent ein. Toshiba verloren 0,6 Prozent. Der Konzern teilte mit, er habe noch nicht von allen Behörden die Genehmigung für den Verkauf seiner Chipsparte an ein Konsortium um den Finanzinvestor Bain Capital erhalten.

Der Dollar notierte zur japanischen Währung bei 104,95 Yen. Der Euro stieg auf 1,237 Dollar. Ein Schweizer Franken wurde mit im Vergleich zum Dollar mit 0,9465 und zum Euro mit 1,1711 bewertet.

