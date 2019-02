09:15

Der Swiss Market Index (SMI) gibt unmittelbar nach Börseneröffnung 0,2 Prozent auf 9247 Punkte nach.

Unter den Einzeltiteln fallen Roche (+0,1 Prozent) leicht positiv auf. Der Pharmakonzern hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA für die zwei Produktkandidaten Polatuzumab Vedotin und Entrectinib gegen Krebs die Zusage für eine beschleunigte Bearbeitung der Zulassungsanträge bekommen. Novartis notiert unverändert.

Deutlicher im Plus sind nur Geberit (+0,6 Prozent) und Swisscom (+0,3 Prozent).

Um 0,7 Prozent tiefer werden Nestle gehandelt. RBC hat das Rating auf "Sector perform" von "Outperform" gesenkt. Der französische Konkurrent Danone hat zudem 2018 den Umsatz um 2,9 Prozent auf 24,65 Milliarden Euro gesteigert. Die operative Gewinnmarge legte auf 14,45 Prozent zu.

Die Aktien von LafargeHolcim notiert unverändert und reagieren damit kaum auf den Gewinnrückgang, den der deutsche Konkurrent HeidelbergCement 2018 verzeichnet hat.

Die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (-0,4 Prozent) und Swatch (-0,3 Prozent) zeigen sich vom Rückgang der Uhrenexporte im Januar um 5,7 Prozent ebenfalls wenig beeindruckt.

Am breiten Markt liegen unter anderem Zahlen von Basilea (-1,3 Prozent) und Straumann (+2,3 Prozent) vor.

#Basilea Pharmaceutica hat das Geschäftsjahr 2018 dank steigender Lizenzeinnahmen mit einem Umsatzplus abgeschlossen. https://t.co/0xs6D4dPV5 pic.twitter.com/Me9ssMR80h — cash (@cashch) 19. Februar 2019

+++

08:30

Hoffnungen von Anlegern auf eine nahende Einigung im Zollstreit zwischen China und den USA haben am Dienstag die Börsen in Asien gestützt. Der 225 Aktienwerte umfassende japanische Leitindex Nikkei schloss 0,1 Prozent fester bei 21.302 Punkten und erreichte damit den höchsten Schlusskurs seit Mitte Dezember. Der breiter gefasste Topix-Index rückte um 0,3 Prozent vor.

Anleger in China sicherten sich dagegen nach den deutlichen Gewinnen am Montag Gewinne. Der Bluechip-Index CSI300 und der Index an der Börse in Shanghai notierten beide etwas schwächer. Die Verhandlungen im Handelsstreit zwischen China und den USA wurden noch am Dienstag in Washington fortgesetzt. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt signalisiert, den bis zum 1. März geltenden Burgfrieden zu verlängern, wodurch höhere Zölle auf chinesische Einfuhrwaren im Wert von 200 Milliarden Dollar zunächst vom Tisch wären. "Anleger nehmen allein die Tatsache, dass derzeit verhandelt wird, als positiv wahr", sagte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets.

An der Börse in Japan waren vor allem konjunkturunabhängige Werte wie East Japan Railway und Central Japan Railway gefragt, ihre Aktien stiegen um 2,0 und 1,6 Prozent. Auch die Titel von Energiekonzernen wie Chubu Electric und Tokyo Gas legten zu. Weniger beliebt waren dagegen Aktien von Firmen, die am Tropf der chinesischen Wirtschaft hängen. So fielen die Papiere des Roboterherstellers Fanuc um 0,3 Prozent, die von Panasonic gaben 0,7 Prozent nach.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,1 Prozent nach. Gestern schloss der Leitindex 0,3 Prozent höher bei 9267 Punkten, vorübergehend stieg er sogar bis auf ein Jahreshoch von 9295 Zählern.

Einzig positiver Wert aus dem SMI ist Roche (+0,4 Prozent). Die US-Behörde FDA hat ein beschleunigtes Prüfverfahren für zwei Produktkandidaten gegeben.

#Roche hat gleich für zwei seiner Produktkandidaten von der US-Zulassungsbehörde FDA die Zusage für eine beschleunigte Bearbeitung der Zulassungsanträge bekommen. https://t.co/MddgPwLwZS pic.twitter.com/lw9uPVJOvE — cash (@cashch) 19. Februar 2019

Im breiteren Markt fallen Basilea mit plus 0,8 Prozent auf. Die Pharmafirma hat ihren Verlust im Vorjahr auf 31,4 Millionen ausgeweitet - nach einem Minus von 19,4 Millionen Franken im Jahr davor. Der Barbestand zum Jahresende lag bei 223 Millionen Franken.

Nach Zahlen kaum verändert hingegen zeigt sich Straumann (-0,2 Prozent). Während die Analystenerwartungen beim Umsatz übertroffen werden konnten, wurden diese beim Gewinn verfehlt. Trotzdem wird die Dividende erhöht.

+++

07:40

Die Ölpreise haben am Dienstag keine klare Richtung gefunden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 66,39 US-Dollar. Das waren elf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen um 30 Cent auf 55,89 Dollar.

Die Ölpreise können damit ihre kräftigen Gewinne der vergangenen Handelstage vorerst halten. Zum Wochenauftakt hatte der Brent-Preis bei 66,83 Dollar den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht. Zu den Preistreibern am Ölmarkt zählen die derzeit laufenden Verhandlungen für ein Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA sowie die Förderkürzung der in der sogenannten "Opec+" zusammengefassten Staaten des Ölkartells und anderer Förderländer, darunter Russland.

Brent crude oil prices eased away from 2019 highs on Tuesday on caution that economic growth may dent fuel demand this year, although supply cuts led by producer cartel OPEC still meant markets were relatively tight.#tradingnews #Alfafinancial https://t.co/s77QOP5F4O — Alfa Financial LLC (@AlfaFinancials) 19. Februar 2019

+++

06:35

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt signalisiert, den bis zum 1. März geltenden Burgfrieden zu verlängern, wodurch höhere Zölle auf chinesische Einfuhrwaren im Wert von 200 Milliarden Dollar zunächst vom Tisch wären. Zusätzlich hoffen Investoren auf eine lockerere Geldpolitik. "In der vergangenen Woche scheinen die weltweiten Zentralbanken einen möglichen Prozess der geldpolitischen Lockerung eingeleitet zu haben", schrieb Bank of America-Merrill Lynch-Experte Ajay Singh Kapur. Die US-Notenbank Fed hatte signalisiert, angesichts der schwächeren Wirtschaft auf eine Zinserhöhung zu verzichten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag kaum verändert bei 21.291 Punkten, nachdem er zuvor den höchsten Stand seit zwei Monaten erreicht hatte. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,1 Prozent zu auf 1572 Zähler. Anleger griffen vor allem bei defensiven Werten wie Eisenbahngesellschaften zu. Ausserhalb Japans legten die Kurse zu, der MSCI-Index notierte knapp 0,9 Prozent im Plus.

+++

06:30

Der Yen legte etwas zu, ein Dollar kostete 110,48 Yen. Der Euro schwächer mit 1,1296 Dollar gehandelt. Die jüngsten Äusserungen von EZB-Ratsmitglied Olli Rehn schürten Spekulationen, die Europäische Zentralbank könnte einen weiteren Langzeitkredit auflegen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Der Schweizer Franken wurde mit 1,0048 Franken je Dollar und 1,1355 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)