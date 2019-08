09:10

Der Swiss Market Index (SMI) startet praktisch unverändert bei 9750 Punkten in den Handel.

Unter den Einzelwerten gibt es dann doch etwas Bewegung. So geben die beiden Grossbankaktien Credit Suisse (-1,6 Prozent) und UBS (-1,4 Prozent) relativ deutlich nach. Auch LafargeHolcim (-1,2 Prozent) und Sika (-0,8 Prozent) sind negativ.

Positiv zeigen sich hingegen Nestlé (+0,6 Prozent), Zurich (+0,5 Prozent) und Roche (+0,3 Prozent).

Im breiteren Markt werden die Zahlen von Conzzeta (Aktie +3,8 Prozent) positiv aufgenommen. Ebenfalls Resultate geliefert haben die Berner Kantonalbank (-0,2 Prozent) und Orell Füssli (-0,6 Prozent), an der Börse fällt die Reaktion darauf leicht negativ aus.

Mischkonzern - Conzzeta schraubt dank Spartenverkauf Gewinn nach oben https://t.co/Nc9CnrPCAJ — cash (@cashch) August 9, 2019

08:55

In Tokio legte der Nikkei 225 um etwa ein halbes Prozent auf 25'684,82 Punkte zu, auch der Topix stand mit 0,35 Prozent im Plus. In den vergangenen Handelstagen hatte der Anstieg des Yen hier die Kurse belastet, da er japanische Waren für ausländische Käufer automatisch verteuert. Zuletzt gab die Währung aber wieder etwas nach.

An Chinas Festlandbörsen ging es für den CSI 300 zuletzt um rund 1 Prozent auf 3633,42 Punkte abwärts. In Hongkong fiel der Hang Seng zugleich um 0,3 Prozent auf 26 043,99 Zähler. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion sorgen tägliche Massenproteste gegen die Stadtregierung nach wie vor für grosse Unsicherheit. Allerdings hatten zuletzt überraschend starke Exportzahlen aus China trotz aller Konflikte die Kurse etwas stabilisiert.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,2 Prozent nach. Im gestrigen Handel stieg der Leitindex um 2,3 Prozent auf 9752 Punkte.

Sämtliche SMI-Werte werden mit leichen Abschlägen gehandelt, ohne dass ein Einzeltitel speziell auffallen würde.

Im Fokus stehen dürften heute nach Zahlen im breiteren Markt die Titel von Orell Füssli, Berner Kantonalbank und Conzzeta. Sie alle haben allerdings keine vorbörslichen Kurse.

07:30

Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig verändert. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 57,35 US-Dollar. Das waren 5 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag unverändert bei 52,54 Dollar.

Dem Ölmarkt fehlte es zunächst an Impulsen. Am Donnerstag hatten die Ölpreise noch von einer besseren Stimmung an den Finanzmärkten profitiert. Zudem hatten Meldungen laut denen Saudi-Arabien seine Produktion senken will, die Preise gestützt.

06:35

Der Nikkei legte um 0,7 Prozent auf 20.745 Punkte zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans kam auf ein Plus von 1,1 Prozent mit 491 Zählern. Dagegen gab die chinesischen Börse in Shanghai um 0,4 Prozent nach und sank auf 2784 Punkte.

In Japan zählte das Gas- und Ölunternehmen Inpex Corp mit einem Plus von 2,7 Prozent zu den Gewinnern, nachdem der Gewinn des Unternehmens im zweiten Quartal um 41 Prozent gestiegen war. Deutlich zulegen konnte die Kosmetik-Firma Shiseido mit 8,8 Prozent nach Berichten über wachsende Verkaufserfolge vor allem auf dem chinesischen Markt.

Zu den Verlierern gehörte die Shinsei Bank mit einem Kursminus von über zehn Prozent nachdem der Investor JC Flowers & Co angekündigt hatte, Anteilsscheine der Bank im Wert von 700 Millionen Dollar zu verkaufen.

06:30

Der Euro-Franken-Kurs liegt unverändert bei 1.09. Auch der Dollar zeigt zum Franken wenig Bewegung, das Währungspaar notiert bei 0.974.

(cash/AWP/Reuters)