11:39

Die diplomatischen Spannungen wegen des Gift-Anschlags auf einen russischen Ex-Spion machen der russischen Währung zu schaffen. Hinzu kam am Dienstag der fallende Ölpreis.

Der Dollar verteuerte sich um bis zu 0,3 Prozent auf 57,04 Rubel. Ein Euro kostete 70,27 Rubel. Die Leitindizes der Moskauer Börse büssten jeweils 0,4 Prozent ein.

Vor allem der Ruf nach weiteren Sanktionen durch Grossbritannien mache Anleger nervös, schrieben die Analysten der Rosbank in einem Kommentar.

Nach dem Angriff auf Sergej Skripal und dessen Tochter Julia in England bestellte Grossbritannien den russischen Botschafter ein und drohte verschärfte Sanktionen an. Die USA und die EU sicherten dem Vereinigten Königreich Unterstützung zu.

Am Rohöl-Markt verbilligte sich die Sorte Brent aus der Nordsee um bis zu 0,4 Prozent auf 64,67 Dollar je Barrel (159 Liter). Grund hierfür war Börsianern zufolge erneut die wachsende US-Förderung.

+++

10:20

Die Aktien von Huber+Suhner stehen nach dem Gewinnknick im vergangenen Jahr am Dienstagmorgen im frühen Handel deutlich unter Druck. Zwar hat der Kabel- und Elektrokomponentenherstellers die Erwartungen von Analysten in etwa erfüllt, allerdings orten diese wenig Raum für grösseren Optimismus.

Kurz vor 10 Uhr verlieren die Aktien um 3,7% auf 55,20 CHF und gehören damit zu den grössten Verlierern an der Schweizer Börse. Derweil notierte der Gesamtmarkt SPI ganz leicht im Plus.

+++

10:15

Der SMI notierte mit 8977 Punkten geringfügig über dem Vortagesniveau. Am Montag war der Leitindex um 0,4 Prozent gestiegen.

Die Anleger beschäftigt weiterhin vor allem die Frage, ob es zu einem weltweiten Handelskrieg kommt. Kurzfristig dürften zudem die US-Verbraucherpreise Aufmerksamkeit erregen. Von den Februar-Teuerungszahlen am Nachmittag erhoffen sich die Marktteilnehmer Hinweise auf die Geldpolitik der US-Notenbank.

+++

09:20

Der SMI geht mit einem Minus in den Handel. Lichtblick ist einzig die Geberit-Aktie. Die Vorgaben aus Übersee liefern keine eindeutige Orientierungshilfe. So haben die US-Börsen am Montag uneinheitlich geschlossen, mit dem Dow Jones Industrial Average (DJIA) am Ende im Minus und den Technologiewerten im Plus. In Asien finden die Märkte auch keine einheitliche Richtung. Zwar legt der japanische Nikkei zu, in China geben die Kurse aber nach.

Laut Händlern belastet die Unsicherheit um die künftigen Handelsbeziehungen zwischen den USA und seinen Handelspartnern China und Europa weiter die Investoren. Hier bleibe die Frage, ob die von US-Präsident Donald Trump erhobenen Schutzzölle für Aluminium und Stahl zu einer Art "Auge-um-Auge"-Politik führten. Allerdings war Trump selbst zuletzt etwas zurückgerudert und hatte seine Verhandlungsbereitschaft signalisiert.

Hierzulande dürften Investoren aber zunächst voll und ganz damit beschäftigt sein, die Zahlenflut zu verarbeiten. Erst im weiteren Verlauf rücken dann in den USA die neusten Daten zu den Konsumentenpreisen in den Fokus.

Unter den insgesamt neun Unternehmen, die an diesem Morgen über die Geschäftsentwicklung 2017 berichtet haben, sind die Blue Chips mit Geberit (+1,19 Prozent) vertreten. Der Sanitärtechnik-Konzern hat 2017 den Umsatz gesteigert, aber weniger Gewinn erzielt. Wie es in ersten Kommentaren heisst, wurden die Erwartungen damit aber in etwa erfüllt.

Die übrigen Blue Chips stützen den Markt nicht. Die drei Schwergewichte Nestlé (-0,03 Prozent), Roche (-0,11 Prozent) und Novartis (unv.) tendieren nicht im Plus. Die am Vortag starken Aktien von Credit Suisse (unv.) und UBS (-0,28 Prozent) präsentieren sich mit dem Markt wenig freundlich. Zykliker wie ABB (-0,09 Prozent) und Adecco (+0,09 Prozent) entwickeln sich nicht einheitlich.

Mit Nachrichten meldet sich noch der Luxusgüterkonzern Richemont (-0,19 Prozent) zu Wort. Demnach werden mit Piquadro Gespräche für Verkauf der Lederwarenmarke Lancel geführt.

Das Hauptgeschehen findet aber erneut im breiten Markt statt. Hier fallen nach Zahlen der Gesundheitsdienstleister Galenica (+1,24 Prozent) und der Spinnereimaschinen-Hersteller Rieter (-0,96 Prozent) auf. Laut einer ersten Händlereinschätzung hat Galenica vor allem auf Gewinnebene die Erwartungen übertroffen. Rieter hat 2017 zwar weniger verdient als im Jahr zuvor, die durchschnittlichen Erwartungen aber knapp übertroffen.

Kepler Cheuvreux stuft die Aktien von @helvetia auf HOLD (Buy) herunter. Das Kursziel lautet neu 630 (640) Franken. $HELN — cashInsider (@cashInsider) March 13, 2018

Mit Handelsstart könnten dann zudem noch die Aktien etwa von Gurit einen Blick wert sein, nachdem der Spezialkunststoffhersteller mit seinen Gewinnzahlen hinter den Erwartungen geblieben ist. Zahlen gab es zudem von Huber+Suhner, Tamedia, BFW, Inficon und Von Roll. Eine Abstufung durch Kepler Cheuvreux wiederum setzt den Aktien des Versicherers Helvetia (-1,20 Prozent) zu.

+++

09:00

Börsenschluss in Asien: Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten haben sich viele Anleger in Asien zurückgehalten. Auch die Ängste vor einem weltweiten Handelskrieg spielten weiter eine Rolle, sagte Analyst Junichi Ishikawa vom Brokerhaus IG Securities. Gefragt waren am Dienstag an den asiatischen Märkten vor allem Techwerte, nachdem diese auch an der Wall Street zugelegt hatten.

Der Tokioter Leitindex Nikkei legte um 0,7 Prozent auf 21'968 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix gewann 0,6 Prozent auf 1'751 Zähler. Die technologielastigen Börsen in Südkorea und Taiwan rückten je rund ein halbes Prozent vor.

+++

08:15

Der SMI wird von Julius Bär um 0,14 Prozent höher gestellt und erreicht vorbörslich 8993 Punkte. Den grössten Anstieg zeigt die Aktie von Geberit (+2,07 Prozent): Der Sanitärtechniker hat beim Ergebnis und beim Gewinn die Erwartungen übertroffen. Bei den übrigen SMI Aktien stehen die Zykliker und die Banken leicht höher als die defensiven Werte (zu den vorbörslichen Kursen).

Eine grössere Zahl von Unternehmen hat auch im breiten Markt die Zahlen veröffentlicht. Dabei fallen Galenica (+1,4 Prozent) nd Rieter (+2,1 Prozent) vorbörslich positiv auf.

+++

06:55

Der japanische Leitindex Nikkei steht bei 21'904 Punkten um 0,4 Prozent höher. Ein Skandal um die Regierung von Shinzo Abe lässt die Märkte bisher kalt.