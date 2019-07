17:40

Der Leitindex SMI steht zum Handelsschluss bei 10'066 Zählern unverändert auf Vortagesniveau. Am Mittwoch hat der Bluechips-Index vorübergehend bei 10'091 Punkten ein Allzeithoch erklommen. Zwar war die Stimmung an den europäischen Börsen angesichts der Aussicht auf eine unverändert lockere Geldpolitik der Notenbanken weiterhin gut. Allerdings blieben Handelsimpulse aus den USA wegen des Unabhängigkeits-Feiertags aus.

Entsprechend halten sich die Kursausschläge in Grenzen: Grösster Gewinnerin sind mit einem Plus von 1,0 Prozent die Titel der UBS. An zweiter Stelle folgt Konkurrentin Credit Suisse mit einem Plus von 0,6 Prozent. Dies, obwohl Investmenthäuser das Kursziel für die beiden Grossbanken leicht gesenkt hatten. An ihren Kaufempfehlungen hielten sie jedoch fest.

Gefragt war darüber hinaus die Aktie des Luxusgüterherstellers Richemont und des Zementherstellers LafargeHolcim mit Zugewinnen von 0,6 und 0,5 Prozent.

Auf den Verkaufszetteln standen dagegen die Pharmakonzerne Roche und Novartis sowie der Augenheilkonzern Alcon.

Am breiten Markt brechen die Aktien des angeschlagenen Verpackungsherstellers Airopack fast 10 Prozent ein. Das Unternehmen soll per Ende Oktober von der Schweizer Börse verschwinden.

Beim Börsengang der Verpackungsfirma Aluflexpack wurde die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt. Die Aktie legt 1,3 Prozent zu.

+++

11:40

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstagmittag knapp im Minus. Nach einem freundlichen Start hat der SMI noch in der ersten Handelsstunde das Vorzeichen gewechselt. Die Verluste sind allerdings nicht Verluste auffallend. Man kann vielmehr von einer richtungslosen Seitwärtsbewegung auf (rekord-) hohem Niveau sprechen, nachdem die Kurse an den vorangegangenen fünf Tagen jeweils angezogen hatten.

Der SMI steht gegen 11 Uhr 0,2 Prozent tiefer bei 10'049 Punkten. Das neue Allzeithoch des SMI bei 10'091 vom Vortag wurde in der Startphase knapp nicht erreicht. Der 30 Aktien umfassende SLI büsst 0,1 Prozent auf 1544 Punkte ein und der breite SPI 0,1 Prozent auf 12'159 Punkte.

Die grössten Abgaben verzeichnen derzeit Sonova (-2,5%). Die Aktie ist allerdings seit Jahresbeginn mit einem Plus von gegen 40 Prozent sehr gut gelaufen und verzeichnet nun auf hohem Niveau Gewinnmitnahmen.

Weniger gefragt sind derzeit auch Alcon (-1,4%), Lonza (-1,1%) oder Temenos (-0,9%).

Auf der Gegenseite stehen AMS (+2,5%) mit einem gewissen Abstand an der Spitze. Dahinter folgen Logitech (+1,0%) und Julius Bär (+0,8%) auf den Plätzen.

Im breiten Markt fallen Industrietitel wie Meyer Burger (-5,6%) oder Schlatter (-4,2%) etwas stärker zurück. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt unmittelbar nach Börseneröffnung 0,2 Prozent auf 10'086 Punkte zu. In Marktkreisen wird mit einem ruhigen Handelstag gerechnet, denn einerseits fehlen Impulse von Unternehmen praktisch gänzlich und andererseits bleiben die US-Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

Am deutlichsten im Plus sind im Leitindex LafargeHolcim (+0,9 Prozent), UBS (+0,6 Prozent) sowie CS, ABB und Adecco (alle je +0,4 Prozent). Tiefer notieren Alcon (-0,5 Prozent) und Roche (-0,3 Prozent).

Reduktion der Gewinnerwartungen - Analysten setzen vermehrt den Rotstift an https://t.co/jzG0vqQWdf — cash (@cashch) 4. Juli 2019

+++

08:45

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit plus 0,3 Prozent etwas fester bei 21'702 Punkten. Besonders gut entwickelten sich Aktien aus der Schiffsbranche sowie die Versorger.

Aktien des Technologieriesen Softbank gehörten mit einem Kursplus von knapp 3,5 Prozent zu den grössten Gewinnern im Index. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf unterrichtete Kreise, dass die Telekom-Tochter T-Mobile US kurz vor der Genehmigung ihrer milliardenschweren Fusion mit der Softbank-Tochter Sprint durch das US-Justizministerium steht.

After Buying Sprint, SoftBank's Masayoshi Son's Vision: To Be The World's Number One Company via @forbes https://t.co/F9RdP6BUvy — Todd Green (@ToddGre10668309) 3. Juli 2019

+++

08:20

Die Ölpreise haben am Donnerstag nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,37 Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 40 Cent auf 56,92 Dollar.

+++

08:08

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,15 Prozent zu. Am Mittwoch hatte der Leitindex dank Spekulationen auf eine anhaltend lockere EZB-Geldpolitik 0,5 Prozent im Plus bei 10'067 Punkten geschlossen. Von der Wall Street kommen am Donnerstag keine Impulse, weil die US-Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen bleiben.

Sämtliche SMI-Werte notieren in einem newsarmen Vormittag vorbörslich leicht im Plus, in der Spanne 0,1 bis 0,2 Prozent. So auch Sika (+0,18 Prozent), bei denen Jefferies das Kursziel von 166 auf 192 Franken erhöht.

Am breiteren Markt stechen AMS mit plus 0,6 Prozent heraus.

+++

07:55

Bitcoin setzt seinen Erholungskurs am Donnerstag fort. Die Cyber-Devise verteuert sich um sechs Prozent auf 12'062 Punkte. Wenn sie sich oberhalb der 12'000er-Marke etablieren könne, sei ein erneuter Anstieg auf 14'000 Dollar möglich, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. "Die Euphorie über 'Libra' ist und bleibt grösste Triebfeder."

+++

06:35

Die japanische Börse ist den Vorgaben der Wall Street gefolgt und hat am Donnerstag Gewinne verbucht. Der Nikkei-Index stieg um 0,3 Prozent auf 21.705 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte um 0,5 Prozent auf 1587 Punkte zu. In New York waren alle drei Indizes nach einer verkürzten Sitzung mit Rekordständen aus dem Handel gegangen. Grund waren Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der Notenbank (Fed).

+++

06:30

Der Euro notierte im Devisenhandel in Fernost bei 1,1288 Dollar und damit in der Nähe des niedrigsten Stands seit zwei Wochen, auf den er mit 1,1268 Dollar am Mittwoch gefallen war. Zur japanischen Währung wurde der Dollar mit 107,72 Yen gehandelt.

Der Euro-Franken-Kurs lag bei 1,1133.

(cash/AWP/Reuters)