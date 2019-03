17:40

Hoffnungen auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China hellten die Stimmung der Anleger auf, sagen Händler. Der SMI gewinnt 0,3 Prozent auf 9412 Punkte. Damit summiert sich das Plus im Verlauf der Woche auf rund 0,7 Prozent.

Die Aktien des Uhrenherstellers Swatch legen 2,0 Prozent zu. Mit einem Plus von 1,2 Prozent war auch der zweite grosse Luxusgüterwert im SMI, Richemont, gefragt. Händler erklären, Konjunkturdaten deuteten darauf hin, dass sich die Aussichten für den Schlüsselmarkt China etwas aufgehellt hätten.

Die Aktien des Personalvermittlers Adecco machen einen Teil der Vortagesverluste wieder wett und klettern um 1,2 Prozent. Der Jahresabschluss war schlechter ausgefallen als erwartet.

Bei den Nebenwerten steigen die Papiere von Calida 3,5 Prozent, nachdem das Bekleidungsunternehmen seinen Gewinn im vergangenen Jahr um gut 5 Prozent auf 18 Millionen Franken gesteigert hat.

+++

15:55

Anleger in den USA trauen sich am Freitag wieder aus der Deckung. Rückenwind erhalten die Börsen unter anderem von überraschend soliden Konjunkturdaten aus China. "Heute ist ein typischer China-Tag, der Investoren die Zuversicht gibt, dass dort alles rund läuft", sagt Analyst Andre Bakhos vom Broker New Vines Capital. Hoffnung verbreitete auch US-Finanzminister Steven Mnuchin. Ihm zufolge arbeiten die Regierungen in Peking und Washington an einem detaillierten Handelsabkommen, um den seit Monaten schwelenden Handelsstreit beizulegen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legt 0,5 Prozent zu auf 26'019 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 steigt ebenfalls um 0,5 Prozent auf 2798 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückt um 0,7 Prozent vor auf 7587 Stellen.

Die Aktien von Tesla rutschen um 4 Prozent ab, nachdem Firmenchef Elon Musk mitgeteilt hatte, die Elektroautos nur noch online verkaufen zu wollen. Aus Kostengründen soll ein Grossteil der 378 Tesla-Niederlassungen dicht gemacht werden. Zudem kündigte Tesla deutliche Preissenkungen an. Dies sei als Eingeständnis zu werten, dass die Nachfrage nach Tesla-Autos zurückgehe, erläutert RBC-Analyst Joseph Spak.

Tesla's $35,000 Model 3 is coming — here's what Wall Street is saying https://t.co/BoZRIuPSbK — Business Insider (@businessinsider) March 1, 2019

Um gut 3 Prozent nach oben gehts dagegen mit den Aktien von Ebay. Auf Drängen des Grossaktionärs Elliott stellt der Online-Marktplatz seine Konzernstruktur auf den Prüfstand. Dabei gehe es unter anderem um die Ticketbörse Stubhub und das Geschäft mit Kleinanzeigen. Elliott ist der Meinung, dass Ebay durch den Verkauf dieser Sparten flexibler wäre und mehr Wert für Aktionäre schaffen würde.

+++

14:50

Der Goldpreis knüpft an die Talfahrt der vergangenen Tage an und fällt auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Das Edelmetall wird bei 1306 Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gehandelt. Seit Montag hat Gold täglich an Wert verloren und der Preis rutschte auf Wochensicht fast 2 Prozent nach unten.

In der vergangenen Woche hatte der Goldpreis noch bei 1346,80 Dollar den höchsten Stand seit 10 Monaten erreicht. Seitdem ging es mit der Notierung mehr oder weniger stark nach unten. Marktbeobachter erklärten den jüngsten Preisrutsch mit dem Kurs des Dollar, der zuletzt etwas zulegen konnte. Da Gold in Dollar gehandelt wird, macht ein Anstieg der amerikanischen Währung das Edelmetall in Ländern ausserhalb des Dollarraums teurer und bremst so die Nachfrage.

+++

11:55

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert zum Wochenschluss auf breiter Front fester. Händler verweisen auf positive Vorgaben aus China, wo sich die Stimmung in der Industrie wieder etwas aufgehellt hat. Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist wichtig, weil China neben den USA als die Konjunkturlokomotive gelte: "Vor allem für die exportorientierte Schweiz ist das wichtig", kommentiert ein Börsianer.

Der SMI notiert um 11.15 Uhr um 0,4 Prozent höher bei 9424 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI steigt 0,5 Prozent auf 1456 und der breite SPI 0,4 Prozent auf 11'012 Stellen.

Bei den Bluechips weisen die Aktien aus der Luxusgüterbranche Richemont (+2,2%) und Swatch (+3,2%) deutlich höhere Kurse auf. Händler verweisen auf die "Lebenszeichen der Konjunktur" in China.

Von Konjunkturhoffnungen profitieren zudem die als zyklisch geltenden Aktien des Personalvermittlers Adecco (+2,2%), die sich damit vom Taucher am Vortag nach der Bilanzvorlage erholen.

Den Abwärtstrend vom Vortag setzen dagegen die Aktien des Elektrokonzerns ABB (-0,7%) fort. Die Aktie stand unter Druck, weil die Marktteilnehmer den Quartalsbericht und die Aussagen zur Strategie als enttäuschend taxiert hatten.

Am breiten Markt legen derweil die Anteile von Barry Callebaut (+2,9%) nach einer Hochstufung der UBS auf "Buy" von "Neutral" kräftig zu. Die Anteilscheine von Santhera (+13%) setzen den volatilen Kursverlauf fort. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt unmittelbar nach Börseneröffnung um 0,4 Prozent auf 9426 Punkte zu.

Von der Firmenseite her sind die Impulse merklich geringer als am Vortag. Bis auf wenige Unternehmungen aus der zweiten Reihe wurden keine Jahresabschlüsse veröffentlicht. Dagegen ist die Agenda mit Konjunkturzahlen aus dem In- und Ausland dick gefüllt. Veröffentlicht werden unter anderem die PMI-Stimmungsindikatoren aus der Schweiz, der Eurozone und den USA.

Bei den Bluechips weisen die Aktien von Swatch (+2,4 Prozent) und Richemont (+2,0 Prozent) die höchsten Gewinne aus. Die beiden Uhrenhersteller profitieren von einer leichten Stimmungsaufhellung in der chinesischen Industrie.

Auch der Personalvermittler Adecco legt zu (+1,1 Prozent), die Firma stand am Donnerstag nach der Bilanzvorlage unter Verkaufsdruck.

Am breiten Markt werden gewinnen die Anteile von Barry Callebaut (+3,4 Prozent) nach einer Hochstufung der UBS auf "Buy" von "Neutral" an Wert dazu. Bei den Aktien des Wäscheherstellers Calida (+0,7 Prozent) und des Vermögensberaters VZ Holding (+0,2 Prozent) kommt es ebenfalls zu leichten Kursausschlägen, nachdem diese Unternehmen ihre Zahlen veröffentlicht haben.

Der Kabelspezialist Huber+Suhner (+0,4 Prozent)will ausserdem der Generalversammlung vom 10. April die Ausschüttung einer Jubiläumsdividende vorschlagen. Zusätzlich zur regulären Dividende von 1,50 Franken pro Aktie sollen die Aktionäre zum 50-Jahre-Jubiliäum eine Sonderdividende von 1,00 Franken erhalten.

+++

08:55

Besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten aus China sowie geplante Umschichtungen durch den Index-Anbieter MSCI haben am Freitag die Aktienmärkte in Asien beflügelt. Vor allem die Börsen des chinesischen Festlandes zogen nach oben und setzten so ihren bereits seit Jahresbeginn aussergewöhnlich starken Lauf fort. Die jüngste Verunsicherung durch die Spannungen zwischen Indien und Pakistan sowie den geplatzten Korea-Gipfel löste sich zugleich etwas auf.

Der CSI-300-Index , in dem die 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland zu finden sind, sprang um beeindruckende 2,19 Prozent auf 3749,71 Punkte hoch und verbuchte damit im gesamten Wochenverlauf einen Zuwachs von 6,5 Prozent. Seit Jahresbeginn ist die Rally im CSI 300 ungebrochen und der Kursanstieg summiert sich mittlerweile auf 25 Prozent.

Nach den überraschend eingetrübten Stimmungsdaten grosser chinesischer Staatsunternehmen am Vortag wurden an diesem Tag Stimmungsdaten zu den mittelgrossen privaten Unternehmen veröffentlicht. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Index für das verarbeitende Gewerbe stieg überraschend deutlich auf knapp unter 50 Punkte, was für Erleichterung sorgte. Werte unter 50 deuten auf eine Schrumpfung, Werte über 50 Punkte auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität.

Zu der sehr positiven Stimmung unter den Anlegern an Chinas Börsen trug zudem bei, dass das Gewicht chinesischer A-Aktien im MSCI Emerging Markets Index kräftig von derzeit 0,7 Prozent auf nun 3,3 Prozent aufgestockt wird.

In Hongkong legte der Hang-Seng-Index zuletzt um 0,50 Prozent auf 28 775,36 Punkte zu, womit aktuell im Wochenverlauf ein leichtes Minus zu Buche steht. Seit Jahresbeginn beträgt sein Plus aktuell etwas mehr als 10 Prozent.

In Japan rückte der Nikkei 225 um 1,02 Prozent auf 21 602,69 Punkte vor. Im Wochenverlauf ergab sich so noch ein Plus von 0,8 Prozent. Seit Jahresbeginn ist der Index damit inzwischen sieben von insgesamt neun Wochen gestiegen und legte seitdem um knapp 8 Prozent zu.

MSCI to >quadruple weighting of #China stocks as bull market builds. Chinese A shares ultimately rising to 3.3% of the MSCI Emerging Markets Index in November from 0.72% today and will occur in three stages. https://t.co/KULzipm6iW pic.twitter.com/yLaHkRkpEv — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 1. März 2019

+++

08:10

Der Swiss Market Index steht vorbörslichen Schätzungen zufolge 0,18 Prozent höher. Die Aktie von ABB steht von den 20 Aktien am besten da (plus 0,28 Prozent). Bei den MidCaps sticht das Plus von 0,68 Prozent von Barray Callebaut hervor. Die Aktie profitiert von einer Hochstufung.

Tag der Heraufstufungen am Schweizer Aktienmarkt. Die Jagd nach zurückgebliebenen Aktien ist eröffnet. Die @UBS stuft die Papiere von @BarryCallebaut auf BUY (Neutral) herauf, Bernstein Research hingegen jene von #KuehneNagel auf OUTPERFORM (Market Perform). $BARN $KNIN — cashInsider (@cashInsider) 1. März 2019

+++

07:30

Die Ölpreise sind am Freitag etwas gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,88 Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 40 Cent auf 57,63 Dollar.

Der etwas besser als erwartet ausgefallene chinesische Caixin-Index für das verarbeitende Gewerbe sorgte am frühen morgen für Unterstützung. Am Vortag hatten noch schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus China beide Ölpreise belastet. China ist einer der grössten Ölimporteure der Welt.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent höher bei 21'575 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1614 Punkten. Experten verwiesen am Freitag auf einen schwächeren Yen, der Exportwerte stützt.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel dagegen um 0,7 Prozent.

Grün, grün, grün... sind alle meine #Aktien(-Indices). Am letzten Februartag zwar nicht, aber die bisherige Bilanz 2019 kann sich sehen lassen: Die meisten Leitbörsen sogar zweistellig im Plus, angeführt von #China mit >20%. Wobei sowas immer nur 'ne Momentaufnahme ist! pic.twitter.com/pgvWti3Kbk — Christian W. Röhl (@CWRoehl) 1. März 2019

+++

05:55

Gegenüber den wichtigsten Währungen hat sich der Franken etwas abgeschwächt. Ein Euro wurde mit 1,1357 Franken bewertet. Zum Franken steht der Dollar bei 99,86 Rappen.

(cash/AWP/Reuters)