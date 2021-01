09:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel. Er setzt damit seine freundliche Vortages-Tendenz fort. Die Vorgaben aus Übersee liefern derweil keine klare Orientierungshilfe. In den USA war der Standardwerteindex Dow Jones am Montag nach dem europäischen Handelsschluss noch minimal weiter abgerutscht. Etwas deutlicher gaben Technologiewerte ab, die damit eine leicht negative Vorgabe für die hiesigen Titel geben. In Asien präsentieren sich wichtige Handelsplätze wie Japan und China fest. Der japanische Nikkei hat ein neues 30-Jahres-Hoch markiert.

Mit den Umsatzzahlen für 2020 haben Sika am Morgen die hiesige Berichtssaison eröffnet. In den kommenden Tagen folgen noch Geberit oder auch Zehnder mit Umsatzzahlen.

Der SMI notiert kurz nach Eröffnung 0,16 Prozent höher bei 10'888 Punkten. Der breite SPI legt um 0,14 Prozent zu bei 13'491 Zählern.

Stark zulegen kann Sika (+1%) Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin ist vergleichsweise glimpflich durch das "Corona-Jahr" 2020 gekommen. Nicht zuletzt dank Akquisitionen ist das Unternehmen gewachsen. Und zum Jahresende hin haben sich viele Märkte wieder erholt.

Am deutlichsten gewinnen die Grossbanken UBS und Credit Suisse (je +1,6%). UBS kündigte Filialschliessungen in der Schweiz an und passt die Schwelle für Negativzinsen ab Juli auf 250'000 Franken an. Beides wird im Handel eher neutral bewertet.

Klare Verluste erleidet hingegen Roche. Die Pharma-Aktien hatten am Vortag klar zugelegt und so die Verluste der Vorwoche teilweise aufgeholt.

Auch heute gibt es am Schweizer Aktienmarkt eine Flut an Kurszieländerungen von Banken und Finanzhäusern:

Die Schweizer Börse wird laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär mit Gewinnen in den Handel gehen. Der SMI notiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,22 Prozent im Plus bei 10'894 Punkten. Sämtliche SMI-Werte tendieren höher. Grösster Gewinner unter den Blue Chips ist Sika. Der Bauchemiespezialist publizierte am Morgen Zahlen. Sika ist vergleichsweise glimpflich durch das Corona-Jahr 2020 gekommen.

Die Ölpreise haben am Dienstag etwas zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 55,75 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 13 Cent auf 52,38 Dollar.

Am Ölmarkt ist der starke Preisanstieg seit dem Jahresbeginn vorerst beendet. Am Markt wird auf die Kursentwicklung des Dollar verwiesen, der die Ölpreise bremst. In den vergangenen Handelstagen hatte die amerikanische Währung an Wert gewonnen. Ein stärkerer Dollar macht das in Dollar gehandelte Rohöl auf dem Weltmarkt teurer und belastet somit die Nachfrage.

Ausserdem rückten Aussagen der Internationalen Energiebehörde (IEA) in den Mittelpunkt. Der Interessenverband führender Industriestaaten rechnet wegen der höheren Ölpreise mit einer deutlichen Zunahme der Ölförderung in den USA durch die vergleichsweise kostspielige Fracking-Methode. Eine höhere Fördermenge in den USA könnte allerdings zu einer Überversorgung des Marktes mit Rohöl führen.

Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag wieder höher starten. Am Montag hatte er ein knappes Prozent auf 13.936,66 Punkte eingebüsst. Da keine relevanten Konjunkturdaten auf dem Terminplan stünden und die Bilanzsaison noch nicht begonnen habe, blieben die Coronavirus-Infektionslage und die Fortschritte bei den Massen-Impfungen für die Anlegerstimmung entscheidend, sagten Börsianer. Dank der erwarteten Aufstockung der Konjunkturhilfen in den USA zur Abfederung der Pandemie-Folgen seien grössere Kursrückschläge derzeit nicht zu erwarten.

Auch andere europäische Indizes wie der britische FTSE 100 und der französische Cac 40 werden vorbörslich höher gesehen.

Der SMI wird rund zweieinhalb Stunden vor Handelseröffnung praktisch unverändert gehandelt. Laut Daten der IG Bank notiert der Schweizer Leitindex 0,01 Prozent im Plus.

Der japanische Leitindex ist am Dienstag weiter gestiegen und liegt auf dem höchsten Stand seit drei Jahrzehnten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte um 0,14 Prozent auf 28.177 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index fiel dagegen leicht um 0,05 Prozent auf 1853 Zähler.

Die Nachfrage sei sehr stark, sobald die Kurse mal fielen, sagte der Marktstratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. Gefragt waren am Dienstag vor allem Pharmawerte. Chugai Pharmaceutical legten um fast sieben Prozent zu. Einem Bericht zufolge ist eines der Medikamente des Unternehmens bei der Behandlung von Covid-19-Patienten wirksam. Der Branchenindex kletterte um 1,52 Prozent.

Im Devisenhandel in Fernost gab der Euro leicht um 0,02 Prozent nach und kostete 1,2146 Dollar.

Nach immer neuen Rekordhochs an der Wall Street vergangene Woche haben die Anleger am Montag einen Teil der Kursgewinne versilbert. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sank letztlich um 0,29 Prozent auf 31 008,69 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,66 Prozent auf 3799,61 Zähler bergab und der technologielastige Nasdaq 100 verlor deutliche 1,55 Prozent auf 12 902,49 Punkte.

Einen Anlass für die Gewinnmitnahmen lieferten auch die jüngsten Nachrichten zu Corona: In den USA steigen die Infektionszahlen und Todesfälle weiter, während die Impfungen erst begonnen haben. Ebenfalls für Unruhe sorgten die Amtsenthebungsbemühungen der Demokraten gegen den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump - sie werfen ihm vor, seine Anhänger Mitte vergangener Woche zur Erstürmung des Parlaments aufgestachelt zu haben.

Unter den Einzelwerten stachen die Aktien von Eli Lilly mit einem Kurssprung von fast zwölf Prozent und einem Rekordhoch heraus. Nach Angaben des Pharmakonzerns konnte sein Alzheimer-Medikament Donanemab 18 Monate nach der Einnahme die Abnahme der kognitiven Leistung der Testkandidaten um knapp ein Drittel verlangsamen verglichen mit Menschen, denen Placebo-Produkte verabreicht worden waren.

Bei Biontech konnten sich die Aktionäre dank eines Kursanstieg von achteinhalb Prozent über eine weitere Erholung der Aktie freuen. Das Mainzer Unternehmen und sein US-Partner Pfizer stellten mit zwei Milliarden Dosen für das laufende Jahr eine deutlich höhere Produktion von Corona-Impfdosen als bisher in Aussicht, wie aus Unterlagen von Biontech an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Papiere des US-Konkurrenten Moderna gewannen vier Prozent.

Dagegen ging es für Curecav-Titel nach der jüngsten Erholung wieder um fast fünf Prozent bergab. Die EU-Kommission will Europaabgeordneten Einblick in den Liefervertrag mit dem Impfstoffhersteller geben.

Twitter-Papiere sackten um knapp sechseinhalb Prozent ab. Der Kurznachrichtendienst hatte den sehr populären Account des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump dauerhaft gesperrt.

Kursabschläge von jeweils mehr als zwei Prozent verzeichneten die Anteilscheine der Internet-Giganten Apple, Alphabet und Amazon . Nach dem Sturm auf das Kapitol stellte Amazon als technischer Dienstleister die Zusammenarbeit mit der bei Trump-Anhängern beliebten Twitter-Alternative Parler ein, was zu einem Ausfall des Dienstes führte - daraufhin verklagte Parler Amazon.

Auch die Rekordjagd von Tesla war zu Wochenbeginn erst einmal gestoppt: Die Papiere des Elektroautobauers fielen als einer der grössten Nasdaq-100-Verlierer um nahezu acht Prozent, nachdem sie am Freitag mit einem weiteren Kurssprung von fast acht Prozent ihren Höhenflug fortgesetzt hatten.

