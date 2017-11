09:15

Der Swiss Market Index (SMI) legt nach Handelseröffnung um 0,4 Prozent auf 9354 Punkte zu. Sowohl aus Asien als auch aus den USA sind die Vorgaben positiv. In New York sorgte der neuste nordkoreanischer Raketentest nur vorübergehend für einen kleinen Dämpfer, dann ging die Rekordjagd weiter. Marktbeobachter erklären sich die Euphorie am Aktienmarkt mit jüngsten Fortschritten bei der von US-Präsident Donald Trump geplanten Steuerreform.

An einem grundsätzlich an Schweizer Unternehmensnews nachrichtenarmen Morgen legen die drei defensiven Schwergewichte Novartis (+0,3 Prozent), Roche und Nestlé (je +0,1 Prozent) zu. Nestlé waren noch am Vortag das klare Zugpferd des SMI gewesen und hatten sogar kurzzeitig ein neues Allzeithoch erreicht.

Die beiden Grossbanken UBS (+1,2 Prozent) und Credit Suisse (+2,0 Prozent) fallen mit einem deutlichen Plus auf. Letztere führen am Donnerstag ihren von den Analysten mit Spannung erwarteten Investorentag in London durch. Im Vorgang zu diesem Event hat Baader Helvea die Bewertung für Credit Suisse mit "Buy" und einem Kursziel von 20 CHF wieder aufgenommen. Im Jahr 2018 werde die Restrukturierung der Bank erste Früchte tragen, hiess es.

Mit klaren Abschlägen gehandelt wird Sonova (-3,2 Prozent). Morgan Stanley hat das Rating für die Papiere auf 'Underweight' gesenkt, das Kursziel liegt nur noch bei 144 CHF nach 160 CHF. Aktuell stehen die Valoren bei 156,60 CHF.

Im breiten Markt sorgen VAT (+0,8 Prozent) für etwas Gesprächsstoff. Der CEO des Vakuumventilherstellers aus dem St. Galler Rheintal bestätigte in einem Interview die aktuellen Ziele. Er möchte dieses Jahr 30% mehr Umsatz erzielen und eine EBITDA-Marge auf Vorjahreshöhe (31,1%) erreichen.

Weiter lohnt sich ein Blick auf die Aktien von Ascom (+0,2 Przent). Der Technologiekonzern hat in Norwegen einen Grossauftrag erhalten.

+++

09:03

Die Anleger an Asiens Börsen haben den erneuten nordkoreanischen Raketentest am Mittwoch weitgehend ausgeblendet. Während es in Japan unter anderem dank des schwachen Yen leicht nach oben ging, verzeichneten die chinesischen Aktienbörsen moderate Verluste. Dort setzt sich die Korrektur nach dem vor einer Woche erreichten Mehrjahreshoch fort.

Nordkorea hatte nach eigenen Angaben eine neuartige Interkontinentalrakete getestet, die das gesamte Festland der USA erreichen kann. Doch selbst in Südkorea reagierten Anleger auf die neuerliche Provokation aus dem Norden kaum - der Leitindex Kospi pendelte um den Schlusskurs. Anleger würden sich auf die US-Steuerreform, guten Unternehmensnachrichten und positive Wirtschaftsdaten konzentrieren, sagte ein Marktbeobachter

Der Nikkei 225 legte am Ende um 0,49 Prozent zu auf 22 597,20 Punkte. Die Aussicht, dass die Reform von US-Präsident Donald Trump den Senat aufgrund der Mehrheit der Republikaner passieren wird, verlieh Auftrieb. Bei den Einzelwerten stach der Instrumentenhersteller Yamaha hervor. Der Konzern hatte zuvor einen Aktien-Rückkauf angekündigt und stellt wegen eines Anteilsverkauf am Motorradhersteller Yamaha einen höheren Gewinn als bislang erwartet in Aussicht. Der Kurs stieg um mehr als 5 Prozent.

Der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, ging mit einem Verlust von 0,05 Prozent auf 4053,75 Punkten aus dem Handel. In Hongkong lag der Hang Seng bis kurz vor Handelsschluss ebenfalls leicht im Minus. Der australische Leitindex ASX 200 verbuchte ein Plus von 0,45 Prozent.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,3 Prozent zu. Gestern schloss der Leitindex 0,6 Prozent höher bei 9320 Punkten.

Alle Einzeltitel aus dem SMI notieren im Plus. Am stärksten legen die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse zu (je +1,0 Prozent). Die höheren Kurse dürften mit Aussagen des designierten Fed-Chefs Jerome Powell zusammenhängen. Auf die Frage bei der Senatsanhörung, ob es immer noch US-Banken gebe, die zu gross seien, um scheitern zu können (too big to fail), entgegnete Powell: "Das würde ich verneinen."

Auch die Schwergewichte Nestlé, Roche (beide je +0,3 Prozent) und Novartis (+0,4 Prozent) präsentieren sich freundlich. Nestlé hat in Kuba den Grundstein für eine Kaffee- und Keksfabrik gelegt. Zudem will die Konzerngesellschaft Nespresso künftig erheblich mehr Kaffee aus der vom jahrzehntelangen Krieg gezeichneten Region Kolumbiens beziehen.

Aus dem SPI fällt Ascom mit einem Plus von 1,6 Prozent auf: Der Telekomausrüster hat vom Krankenhaus Olavs in der norwegischen Stadt Trondheim einen Grossauftrag im Wert von 4,8 Millionen Dollar erhalten.

+++

07:46

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch leicht gestiegen und hat damit einen Teil der Verluste vom Vortag wieder wettgemacht. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1857 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher im Kurs als am Vorabend. Am Vortag hatten überraschend starke Konjunkturdaten aus den USA dem US-Dollar noch Auftrieb verliehen und der Euro war im Gegenzug zeitweise bis auf 1,1827 Dollar gefallen.

Zum Franken präsentiert sich der Euro am Mittwochmorgen bei 1,1672 CHF gegenüber seinen Kursen aus dem späten Handel von Dienstagabend auch wieder etwas behaupteter. Der US-Dollar tritt dagegen zum Franken mit 0,9844 CHF mehr oder weniger auf der Stelle.

+++

06:35

Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Nachmittag um 0,4 Prozent auf 22.573 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,7 Prozent auf 1784 Zähler. Nordkorea hatte zuvor erneut eine ballistische Rakete getestet und weltweit scharfe Proteste ausgelöst. Nach Angaben Japans flog sie 50 Minuten lang und landete nach etwa 1000 Kilometern in der sogenannten Ausschliesslichen Wirtschaftszone des Landes im Japanischen Meer.

What we know about North Korea's latest missile launch: • Hwasong-15 is new type of ICBM

• Fired from launcher in Pyongsong, South Pyongan Province

• Reached height of 4,475 km (2,800 miles), higher than ever before

• Splashed down off Japanese coast https://t.co/rLEeUxOYJ9 pic.twitter.com/Nfb8UnwoPD — CNN (@CNN) 29. November 2017

Auftrieb erhielt die Tokioter Börse von der Wall Street. Der designierte US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Dienstag die Rekordjagd an den New Yorker Börsen befeuert. Äusserungen Powells bei einer Senatsanhörung kamen bei den Anlegern gut an.

Bei den japanischen Einzelwerten verteuerten sich die Aktien von Yamaha um mehr als vier Prozent. Der Klavierbauer will bis zu sieben Millionen Aktien zurückkaufen.

Der Euro bewegte sich kaum im fernöstlichen Handel zum Dollar. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1843 Dollar. Zum Yen legte die US-Währung leicht auf 111,59 Yen zu. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9847 Franken je Dollar und bei etwa 1,1661 Franken je Euro.

+++

04:30

Die Internetwährung Bitcoin hat am Mittwoch an der führenden Krypto-Börse Bitstamp zum ersten Mal die Marke von 10.000 Dollar geknackt. Der Kurs kletterte auf 10.069,12 Dollar. An mehreren kleineren Handelsplätzen wie Coingecko und Gatecoin hatte die Digitalwährung zuvor die Marke von 10.000 Dollar bereits übersprungen. Der Preis für das von Computern geschaffene Geld hat sich seit Jahresbeginn verzehnfacht.

Hintergrund für den enormen Kursanstieg sind Spekulationen, dass die renommierte US-Börse CME noch dieses Jahr einen Future auf Bitcoin auflegt. Mit einem solchen Finanzprodukt würden Invesotren leichteren Zugang zu der virtuellen Währung haben und sie könnten auf steigende oder fallende Kurse wetten.

Bitcoin rises above $10,000 for the first time on BitStamp https://t.co/0IoiqcwizG #blog pic.twitter.com/zD3lC1b6h0 — Mark Horns (@GoodvibrasCom) 29. November 2017

Zahlreiche Banker warnen allerdings vor Geldanlagen in die virtuelle Währung, für die keine Zentralbank einsteht und die nicht reguliert ist. Kursschwankungen im zweistelligen Prozentbereich sind keine Seltenheit.

