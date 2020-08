08:30

Gold hat am Dienstagmorgen die Marke von 2000 Dollar geknackt. In der letzten Woche büsste das Edelmetall stark an Wert ein, nachdem es eine mehrwöchige Kursrally mit neuem Allzeithoch hingelegt hatte.

+++

08:25

Wichtge Kursziel-Änderungen am Schweizer Aktienmarkt: Zurich Insurance: Julius Bär erhöht auf 385 (375) Fr. - Buy

Swiss Life: Julius Bär erhöht auf 410 (405) Fr. - Buy

Autoneum: Credit Suisse erhöht auf 130 (127) Fr. - Outperform

GAM: UBS stellt die Abdeckung für die GAM-Aktie mit sofortiger Wirkung ein. Der Schritt wird mit einer Neuzuweisung von Ressourcen begründet. Zuletzt wurde GAM mit dem Rating "Buy" und einem Kursziel von 3,70 Franken eingestuft.

+++

08:15

Die Ölpreise sind am Dienstagmorgen bei ruhigem Handel leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 45,26 US-Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 16 Cent auf 42,73 Dollar.

Starke Impulse blieben am Rohölmarkt zuletzt aus. Leichte Belastung kam von der durchwachsenen Stimmung an den Aktienmärkten. Erdöl gilt als riskantere Anlageklasse, die von der Stimmung an den Aktienbörsen beeinflusst wird.

-Australia stocks ⬆️

-South Korea stocks ⬇️

-Asian chipmakers slide on U.S.’s Huawei curbs, yuan climbs

-Oil ⬇️ to $42.72

-Gold ⬆️ Here are the latest market movements https://t.co/ywYRBW1FZo — Bloomberg Markets (@markets) August 18, 2020

+++

08:05

Der Schweizer Aktienmarkt wird laut vorbörslichen Indikatoren schwerfällig in den Handelstag starten. Der SMI notiert im vorbörslichen Handel mit einem Mini-Plus von 0,05 Prozent bei 10'233 Punkten.

Dabei werden sämtliche SMI-Titel leicht neidriger gehandelt - mit Ausnahme von Geberit (0,9%) und Novartis (+0,6%). Der Sanitärtechnikkonzern Geberit konnte die Marge trotz rückläufigem Gewinn steigern.

+++

+++

07:40

Der Euro hat am Dienstag weiter zugelegt und ist in Richtung seines zweijährigen Höchststandes gestiegen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1899 US-Dollar. Anfang August hatte der Euro mit etwas mehr als 1,19 Dollar seinen höchsten Stand seit gut zwei Jahren erreicht. Aktuell notiert er bei 1,1892 Dollar wieder knapp darunter.

Zum Franken zeigt sich der Euro dagegen kaum verändert seit Montagabend. Aktuell kostet er 1,0765 Franken nach 1,0758 am Vorabend. Derweil neigt der US-Dollar auch zum Franken leicht zur Schwäche, wir Kurse von 0,9052 Franken zeigen.

+++

07:20

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Montag war er 0,2 Prozent fester bei 12.920,66 Punkten aus dem Handel gegangen. Neben

+++

06:30

Spannungen zwischen China und den USA belasten den Optimismus an den asiatischen Börsen, der durch die technologiegetriebene Rally an der Wall Street ausgelöst wurde. Die US-Regierung kündigte am Montag an, die Beschränkungen für Huawei weiter zu verschärfen, um den Zugang zu kommerziell erhältlichen Chips einzuschränken. "Mit Halbleitern haben wir wieder eine gewisse technische Stärke gesehen", sagte Thomas Hayes, Vorsitzender von Great Hill Capital, über die US-Rally.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 22.972 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1609 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,7 Prozent.

Asian stocks traders have never been this busy in the summer https://t.co/GP4uldK6Uy — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) August 18, 2020

+++

05:50

Der US-Dollar gab gegenüber den meisten Währungen infolge enttäuschenden Produktions- und Hypothekendaten nach, schrieb der Analyst der Commonwealth Bank of Australia, Joseph Capurso, in einer Notiz. Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 105,67 Yen und stagnierte bei 6,9309 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9053 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1886 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0762 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3129 Dollar.

Gold befindet sich weiter im Aufwind. Nachdem das Edelmetall bereits gestern um die zwei Prozent an Wert zulegte, zieht der Preis je Unze am Dienstag um 0,3 Prozent an auf 1990 Dollar.

#goldprice jumps on weaker #dollar, US-China trade tensions; yellow metal may hover in this range today https://t.co/zWda53poN4 — FinancialXpress (@FinancialXpress) August 18, 2020

+++

00:30

US-Anleger sind zuversichtlich in die von den Geschäftszahlen grosser Handelskonzerne geprägte Woche gestartet. Vor allem High-Tech-Werte waren gefragt. Der technologielastige Nasdaq schloss ein Prozent höher auf 11.129 Punkten und markierte damit erneut eine Bestmarke. Für den Nasdaq-Index ist es bereits der fünfte Schlussrekord im August.

Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 3381 Punkte zu. Der Dow Jones der Standardwerte gab dagegen 0,3 Prozent auf 27.844 Punkte nach. "Die Berichtssaison im allgemeinen war viel besser als erwartet, aber das hat zum grossen Teil damit zu tun, dass die Erwartungen so niedrig waren", sagte Willie Delwiche, Investmentstratege beim Finanzdienstleister Baird.

WATCH: Tech and healthcare stocks drove the Nasdaq to an all-time high and the S&P 500 reached just shy of its intraday record, but failed to close above it https://t.co/2SpRNmQW0Y pic.twitter.com/owEaf3h6IZ — Reuters Business (@ReutersBiz) August 18, 2020

(cash/AWP/SDA/Reuters)