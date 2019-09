10:10

Der Schweizer Franken hat sich im frühen Geschäft gegenüber dem Euro abgeschwächt. So steigt der Euro auf 1,0941 von noch 1,0920 am frühen Morgen. Der US-Dollar verteuert sich auf 0,9934 von 0,9916 Franken.

Schwächer notierte erneut das britische Pfund. Ein Durchbruch beim Thema Brexit zeichnet sich nicht ab. Die Gespräche des britischen Premierministers Boris Johnson am Montag in Luxemburg brachten keine Fortschritte.

Folgend die wichtigsten Wechselkurse, Stand 09:55 Uhr:

EUR/USD 1,1014

USD/CHF 0,9934

EUR/CHF 1,0941

GBP/CHF 1,2314

USD/JPY 108,13

On Monday the dollar index #DXY added 0.5% to 98.20. #EURUSD dropped to 1.1000. #EUR, #CHF slightly increase this morning while most major currencies are losing ground to USD. Brent is trading near $67 (+ 13% this week)https://t.co/0VUsSXj6an pic.twitter.com/LoMsnnxLzW — FxPro (@FxProGlobal) September 17, 2019

+++

09:15

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Morgen eine gewisse Beruhigung ab. Dazu trägt nach den Angriffen auf die saudi-arabische Ölinfrastruktur eine Stabilisierung des Ölpreises auf höherem Niveau bei. Auch die Absage von US-Präsident US-Trump an einen Militärschlag gegen den als Verursacher der Anschläge vermuteten Iran sorgt für eine gewisse Abkühlung der Gemüter.

Der SMI steht um 09:10 Uhr praktisch unverändert bei 9973 Punkten. Ebenso unverändert zeigt sich der SPI, der bei 12079 Punkten notiert. Am Vortag hat der Schweizer Aktienmarkt (SMI: - 0,8 Prozent) noch deutliche Verluste hinnehmen müssen.

Nebst dem Thema Ölpreis rückt die Geldpolitik wieder in den Mittelpunkt. Hierzulande wird die SNB am Donnerstag über ihre Einschätzung der Lage berichten. Bereits einen Tag davor richten sich die Blicke der Investoren auf die für die Weltwirtschaft natürlich wesentlichere amerikanische Notenbank. Auch hierzu hat sich Trump mittels eines Tweets geäussert und dabei seine Erwartung einer kräftigen Zinssenkung wiederholt.

...The United States, because of the Federal Reserve, is paying a MUCH higher Interest Rate than other competing countries. They can’t believe how lucky they are that Jay Powell & the Fed don’t have a clue. And now, on top of it all, the Oil hit. Big Interest Rate Drop, Stimulus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2019

Bei den Schweizer Blue Chips fallen vor allem die Bankaktien negativ auf (UBS + CS jeweils -1 Prozent) sowie Adecco (ebenfalls - 1 Prozent).

Im breiten Markt fallen Cembra Money Bank mit einem guten Plus von 1,5 Prozent gegen den Trend etwas auf. Laut einem Händler erhält der Titel von einer Aufstufung einer grösseren Bank etwas Rückenwind.

+++

08:45

Vor dem Zinsentscheid in den USA haben sich Anleger in Fernost weitgehend zurückgehalten. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Dienstag knapp 0,1 Prozent fester bei 22.001 Zählern aus dem Handel und notierte damit auf dem höchsten Niveau seit mehr als vier Monaten.

+++

08:10

Der Schweizer Aktienhandel steht vor einem ruhigem Start in den Handelstag. Für Gesprächsstoff sorgen dürften am Dienstag weiterhin die Entwicklungen am Ölmarkt sowie der Zinsentscheid der Fed am Mittwoch.

Der SMI steht laut vorbörslichen Daten von Julius Bär mit 0,1 Prozent leicht im Minus. Sämtliche SMI-Titel notieren dabei negativ, ohne dass es grössere Ausschläge gibt. Auch der breite gefasste SPI steht mit 0,1 Prozent im Minus.

+++

07:55

Der Euro hat sich am Dienstag gegenüber dem Franken und dem Dollar stabilisiert. Am Dienstagmorgen kostete der Euro 1,0920 Franken beziehungsweise 1,1010 Dollar.

Am Montag war der Euro noch von zwei Seiten unter Druck geraten. Zum einen gab es neue Hinweise auf eine anhaltend lockere Geldpolitik in der Eurozone. Zwei hochrangige Notenbanker hatten sich entsprechend geäussert, darunter der Chefvolkswirt der EZB, der Ire Philip Lane.

+++

06:40

Währenddessen haben die Ölpreise einen Teil ihrer massiven Gewinne wegen der Angriffe auf saudische Ölanlagen am Dienstag wieder abgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent gab 1,5 Prozent auf 68 Dollar nach. Am Markt war die Rede von leichter Beruhigung.

Am Montag waren die Preise beider Ölsorten wegen der Sorge um eine Verknappung des Ölangebots noch jeweils fast 15 Prozent gestiegen. Nach den Angriffen auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien sollen internationale Experten in die Ermittlungen einbezogen werden.

+++

06:35

Der Anstieg der Ölpreise nach dem Angriff auf saudische Raffinerien lässt die asiatischen Anleger zu Aktien von Öl- und Gasunternehmen greifen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Dienstag 0,2 Prozent fester bei 22'022 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,5 Prozent auf 1618 Zähler. Beide erreichten damit die jeweils höchsten Stände seit vier Monaten.

The drone attack on a Saudi oil facility knocked out ~5% of global supplies. The output disruption looks to be the biggest ever. Brent crude jumped +12.7% to $67.89 per barrel today. (Bloomberg)#markets #Oil pic.twitter.com/In62p56HIe — Financial Markets English LLC (@FinMktsEnglish) September 17, 2019

Besonders die Öl- und Gasunternehmen trieben die Kurse, unter anderem legte der Index der Rohstoffförderer um 9,4 Prozent zu. Die Kehrseite der Medaille: Der hohe Ölpreis ließ die Aktien der Fluglinien um 1,6 Prozent fallen, ebenfalls betroffen waren Schifffahrtstitel mit einem Minus von 1,5 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 108,14 Yen und legte 0,3 Prozent auf 7,0842 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9913 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1010 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0918 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2411 Dollar.

+++

06:30

Der Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen vom Wochenende hat den Aufwärtstrend an der Wall Street erst einmal gestoppt. Am Montag schloss der US-Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,52 Prozent bei 27'076,82 Punkten. Am vergangenen Donnerstag hatte der Index ein neues Rekordhoch nur knapp verpasst und am Freitag bereits merklich an Schwung verloren.

(cash/AWP/Reuters)