Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.45 Uhr 0,44% höher bei 8'920,24 Punkten. Geberit (+1,3%) sind am Tag nach der Bilanzpräsentation gut gesucht und markieren die Tabellenspitze. Weit oben in der Tabelle stehen auch Dufry mit einem Plus von 1,2%. Gute Unterstützung bieten die Schwergewichte Nestlé und Novartis (je +0,7%) sowie etwas moderater Roche (+0,5%).

Im breiten Markt fallen Siegried (-2,9%) mit deutlicheren Abgaben auf.

Kräftige Kursabschläge bei den Aktien der deutschen Symrise haben die Anleger zu Verkäufen des Schweizer Duft- und Aromenherstellers Givaudan veranlasst. Die Anteile des Genfer Konzerns sackten am Mittwoch in einem freundlichen Markt um 1,6 Prozent auf 2169 Franken ab. Symrise büssten an der deutschen Börse mehr als sechs Prozent ein. Händler sprachen von einer "gewissen Sippenhaft".

Negative Währungseffekte und gestiegene Rohstoffkosten haben Symrise im vergangenen Geschäftsjahr gebremst. Der Betriebsgewinn (Ebitda) legte nur um knapp ein Prozent auf gut 630 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente Symrise rund 270 Millionen Euro, ein Plus von fast zwei Prozent. Die Aktionäre sollen eine drei Cent höhere Dividende von 88 Cent je Aktie erhalten. Analysten hatten dem Unternehmen mehr zugetraut.

Der Euro ist am Mittwoch nach Aussagen des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, gegenüber dem US-Dollar gesunken. Im Vormittagshandel rutschte die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,2364 US-Dollar, konnte sich dann aber wieder bis auf 1,2374 Dollar erholen. Am Morgen wurde der Euro noch an der Marke von 1,24 US-Dollar gehandelt. Gegenüber dem Schweizer Franken pendelt der Euro weiter um die 1,17er Marke und notiert mit 1,1703 CHF wieder knapp darüber. Auch der US-Dollar macht zum Franken an Boden gut. Er geht am Mittwoch-Vormittag bei 0,9457 CHF um.

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch mit kaum veränderten Kursen eröffnet, ist unmittelbar nach der Eröffnung aber in positives Territorium vorgestossen. Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10:20 Uhr 0,3% höher bei 8'910 Punkten.

Insgesamt ist der Informationsfluss mit Blick auf die Bluechips am Berichtstag sehr dünn, entsprechend zeigen auch die einzelnen Titel kaum auffällige Bewegungen.

Die Schweizer Börse startet am Mittwoch freundlich in den Handel. Der Swiss Market Index notiert nach Handelsstart am Mittwoch 0,3 Prozent höher. Stützend wirkt die Aktie von Novartis, die 0,7 Prozent gewinnt. Nestlé legen 0,5 Prozent zu.

Das Zwischenhoch von vergangener Woche scheint damit zumindest für den Moment vorbei. Geprägt wird das Sentiment insbesondere von den neuen Turbulenzen um die Regierung in den USA. Die abrupte Entlassung des US-Aussenministers Rex Tillerson durch Präsident Donald Trump sorgt für Irritationen. Im Tagesverlauf rücken weitere Konjunkturdaten aus den USA in den Fokus, insbesondere die Daten zu den Produzentenpreisen, welche neue Hinweise zur Inflation liefern werden.

Credit Suisse stehen etwas im Fokus, nachdem sich CEO Tidjane Thiam in einem Interview unter anderem zur künftigen Verwendung überschüssiger Mittel geäussert hat. Demnach zieht er Aktienrückkäufe der Dividendenauszahlung vor, da dies dem Unternehmen mehr Flexibilität verleihe und die Verwässerung durch frühere Kapitalerhöhungen reduziere. Die Aktie verliert 0,2 Prozent.

Für Geberit, welche am Vortag nach guten Jahresergebnissen weniger nachgaben als der Gesamtmarkt, hat die UBS das Kursziel etwas gesenkt, die Einstufung "Neutral" aber belassen. Die Aktie steigt dennoch 0,2 Prozent.

Für Swisscom (plus 0,6 Prozent) hat dagegen JP Morgan das Kursziel deutlich erhöht, damit aber lediglich die starke Kursentwicklung der Aktie im vergangenen Jahr nachvollzogen. Das Rating lautet unverändert "Underweight". Das neue Kursziel von 480 Franken liegt denn auch noch immer klar unter dem aktuellen Wert je Swisscom-Aktie von über 509 Franken.

Im breiten Markt steigen Tecan (plus 0,5 Prozent) nach Zahlen. Sunrise, welche von JP Morgan auf "Neutral" von "Overweight" zurückgestuft wurden, fallen 1,3 Prozent. Die Aktien würden nahe an ihrem fairen Wert gehandelt, hiess es unter anderem dazu vom US-Institut. Panalpina (plus 1 Prozent) schwenken dagegen auf einen Erholungskurs ein.

Am Mittwoch wird der Swiss Market Index Berechnungen von Julius Bär zufolge leicht tiefer starten. Der SMI wird im vorbörslichen Handel 0,18 Prozent tiefer gestellt. Die deutlichsten Verluste erleiden ABB und die Credit Suisse. Am breiten Markt fallen Tecan mit einem Minus von 0,85 Prozent und Panalpina mit einem Plus von 0,4 Prozent auf.

Die US-Aktienmärkte hatten am Dienstag nachgegeben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,7 Prozent auf 25.007 Punkte. Die Angst vor einem möglichen Handelskrieg zwischen den USA und China belastete am Mittwoch die Börse in Tokio. Der Leitindex Nikkei verlor 0,9 Prozent.

Ihr Augenmerk richten Anleger zur Wochenmitte unter anderem auf die anstehenden Konjunkturdaten. Auf dem Programm stehen die europäische Industrieproduktion und die US-Einzelhandelsumsätze. Von Letzteren erhoffen sich Anleger Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Für Siegfried gibts keine vorbörslichen Kurtse, der Pharmazulieferer dürfte aber im Fokus der Anleger stehen:

Mittlerweile habne die Aktienmärkte in Asien den Handel beendet. Der japanische Nikkei-Index fiel um 0,9 Prozent auf 21'777,29 Punkte, die Börse Shanghai büßte 0,6 Prozent auf 3291,28 Zähler ein. Insidern zufolge plant US-Präsident Donald Trump nach den Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminium Sonderabgaben auf chinesische Waren im Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar. Ziel sei der Technologie- und Telekommunikationssektor.

"Wenn diese Berichte zutreffen, könnte ein wirtschaftlich schädlicher Handelskrieg schon bald ausbrechen", warnte Anlagestratege Michael McCarthy vom Brokerhaus CMC. Kopfschmerzen bereitete Investoren außerdem der Rauswurf des US-Außenministers Rex Tillerson kurz vor den geplanten Gipfel Trumps mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. "Tillersons Abgang schürt bei manchen die Furcht, dass dies denjenigen im Oval Office grünes Licht gibt, die für mehr protektionistische Maßnahmen sind", schrieben die Analysten der ANZ Bank in einem Kommentar.

Asia stocks drop as US trade fears eclipse strong China data. Risk appetite was also hit by Trump's move to fire his Secretary of State, regarded as the moderate adult in the admin. Bond yields drop after benign US inflation report, Dollar lower amidst the circus in DC. pic.twitter.com/KXR4LN6pqb — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 14. März 2018

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung neuer Daten zu den US-Ölreserven und zur US-amerikanischen Fördermenge nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Morgen 64,52 US-Dollar. Das waren zwölf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um einen Cent auf 60,72 Dollar.

Damit stabilisierten sich die Ölpreise vorerst nach den Verlusten vom Vortag. Die jüngste politische Entwicklung in den USA sorgte für Druck. US-Präsident Donald Trump hatte seinen Aussenminister Rex Tillerson entlassen. Am Markt gibt es die Befürchtung, dass es mit der Entlassung Tillersons zu einer Zunahme geopolitischer Spannungen kommen könnte, hiess es von Marktbeobachtern.

Weitere Impulse werden am Nachmittag erwartet. Dann stehen neuen Daten zu den US-amerikanischen Ölreserven und zur dortigen Fördermenge auf dem Programm. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche erneut gestiegen sind. Ein unerwartet starker Zuwachs der Ölreserven könnte die Ölpreise belasten.

Der Leitindex Nikkei verliert rund ein Prozent auf 21'741 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,5 Prozent auf 1742 Zählern nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,7 Prozent.

Händler verwiesen auf Berichte, wonach Trump Importzölle auf chinesische Waren im Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar verhängen will. Für Unruhe sorgte außerdem der Rauswurf von US-Außenminister Rex Tillerson. Sein Nachfolger soll CIA-Direktor Mike Pompeo werden. Es wird erwartet, dass er den Linien von Trumps "America First"-Politik folgt, was Kritikern zufolge etwa im Handel auf Protektionismus hinausläuft.

Asian shares, dollar fall as U.S. trade fears eclipse strong China data - SYDNEY (Reuters) - Shares faltered and the dollar skidded on Wednesday as investors fretted over the threat of new U.S. tariffs on Chinese imports, brushing aside data that show... https://t.co/eXxfyteUkv — The Stawk Jawk (@StawkJawk) 14. März 2018

Der Franken notiert zum Euro kaum verändert bei 1,17, zum Dollar steht er bei 94,27 Rappen. Der Euro liegt bei 1,2403 Dollar.

