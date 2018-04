10:00

Der SMI notierte mit 8814 Punkten um 0,1 Prozent höher. Am Montag hatte der Leitindex praktisch unverändert geschlossen.

Im Fokus der Anleger stand AMS. Nach einer unerwarteten Gewinnwarnung brach die Aktie des Sensorherstellers um zehn Prozent ein. AMS warnte für das zweite Quartal vor einem Umsatzeinbruch auf 220 bis 250 Millionen Dollar und rechnet mit einer negativen bereinigten operativen Marge. AMS machte dafür Produktüberleitungen sowie Produktänderungen eines Handy-Herstellers verantwortlich.

Unter Anschlussverkäufen litten die Aktien der UBS. Sie verloren 1,5 Prozent. Die Titel von Rivale Credit Suisse ermässigten sich am Tag vor der Bilanzvorlage 0,3 Prozent.

Stützen des Marktes waren die als krisenresistent geltenden SMI-Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche mit Kursgewinnen von 0,4 bis 1,3 Prozent.

+++

09:39

Kurz vor Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindexes gibt der Euro nach. Er verliert 0,2 Prozent auf 1,2188 Dollar. Im asiatischen Handel war er zuvor auf ein Acht-Wochen-Tief von 1,2183 Dollar gefallen.

+++

09:26

Ein angehobener Ausblick beschert SAP den größten Kurssprung seit eineinhalb Jahren. Die Aktien steigen um 3,6 Prozent auf ein Zweieinhalb-Monats-Hoch von 90,30 Euro.

+++

09:20

Der SMI fällt nach dem Handelsbeginn zurück und notiert um 0,2 Prozent tiefer bei 8788 Punkten. Am deutlichsten in Minus fallen die Aktien von Adecco (-2,1 Prozent) und der UBS (-1,1 Prozent). Die grösste Schweizer Bank hatte gestern ihre Erstquartalszahlen vorgelegt.

UBS may have had a strong start to the year via its investment bank, but that hasn't boosted its shares https://t.co/8Mi9I7Orrv pic.twitter.com/zPAzHMjECW — Bloomberg (@business) April 23, 2018

Wenig verändert zeigen sich nach der Bekanntgabe höherere Uhrenexporte die Luxusgüteraktien Swatch (-0,3 Prozent) und Richemont (+0,2 Prozent). Nach Zahlen im Fokus stehen indessen die Papiere des Logistikkonzerns Kühne+Nagel (-0,1 Prozent), der Resultate präsentiert hat. Optisch deutlich im Minus liegen die Papiere von Helvetia (-3,3 Prozent) und Swiss Re (-4 Prozent), die allerdings beide ex-Dividende gehandelt werden.

Bâloise rücken gegen den Trend um 0,7 Prozent vor. Die Analysten der Deutschen Bank haben die Einstufung des Erstversicherers mit einen "Buy" und einem Kursziel deutlich über den aktuellen Werten aufgenommen. Die Bâloise biete im Sektor das beste EPS-Momentum für die kommenden Jahre, so der zuständige Experte.

Am breiten Markt erlebt der Halbleiterhersteller AMS (-11 Prozent) einen Kurssturz ab. AMS enttäuschte nicht nur mit den Resultaten zum ersten Quartal, sondern auch mit dem Ausblick.

Die Österreicher stellen für das zweite Quartal wegen Sondereffekten einen Umsatzrückgang nebst operativem Verlust in Aussicht. Bereits in der Vorwoche hatten flaue Umsatzerwartungen von Taiwan Semiconductor grosse Sorgen um die Smartphone-Nachfrage beim iPhone-Hersteller Apple und seinen Lieferanten hervorgerufen.

+++

09:05

In China zeigte sich eine regelrechte Aktien-Rally: Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland gewann zuletzt 1,83 Prozent auf 3835,33 Punkte. Hongkongs Hang Seng legte im späten Handel um 0,96 Prozent auf 30 546,06 Punkte zu.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Aufschlag von 0,86 Prozent auf 22'278,12 Punkte. Der marktbreitere Topix stieg um 1,08 Prozent. Der Yen fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar. Zu den grössten Profiteuren an der Börse zählten daraufhin die Aktien der exportorientierten Technologieunternehmen und Autohersteller.

+++

08:10

Julius Bär berechnet die Vorbörsen-Kurse tiefer: Gemäss den Indikationen wird der SMI bei 9785 Punkten um 0,2 Prozent tiefer loslegen. Zykliker wie ABB, Adecco oder LafargeHolcim werden etwas tiefer gestellt als die übrigen Titel im 20 Aktien umfassenden Leitindex (zu den vorbörslichen Kursen).

Bei Swiss Re geht der Kurs um 4,7 Prozent zurück, was allerdings mit dem Ex-Dividendenhandel zusammenhängt. Das Unternehmen hat zudem heute Angaben zur Kapitalmanagement und den Erfordernissen bezüglich des Kapitalregimes Swiss Solvency Test SST gemacht.

Am breiten Markt fallen die Aktien von AMS (-15 Prozent) nach Zahlen deutlich zurück.

VORBÖRSE SCHWEIZ: $SMI -0,24 Prozent. $SREN -4,7 Prozent (ex Dividende). Sämtliche übrigen SMI-Titel im Angebot. Mit Ausnahme der schwachen $AMS -15,1 Prozent (enttäuschender Ausblick) bei den Nebenwerten keine grösseren Bewegungen auszumachen. — cashInsider (@cashInsider) April 24, 2018

Am Dienstag blicken die Anleger auf wirtschaftliche Stimmungsindikatoren aus den drei grössten Euro-Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich und Italien. Mit Spannung wird erwartet, ob sich die Wirtschaftsstimmung nach der Eintrübung in den vergangen Monaten etwas stabilisiert. Die zu Wochenbeginn veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes des Markit-Instituts deuten darauf hin.

+++

07:55

Der Euro ist am Dienstag zeitweise unter die Marke von 1,22 US-Dollar gefallen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,2185 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Anfang März. Zuletzt konnte sich der Euro aber wieder etwas erholen und notiert aktuell auf 1,2218 US-Dollar.

Auch gegenüber dem Franken büsste der Euro zwischenzeitlich an Boden ein und vermochte sich danach wieder erholen. Aktuell notiert der Euro wieder in etwa auf dem selben Stand wie am Vorabend auf 1,1949 Franken. Der US-Dollar kostet aktuell 0,9780 Franken und damit in etwa gleichviel wie am Montagabend.

+++

06:40

Der japanische Aktienmarkt hat am Dienstag zugelegt. Auf der Gewinnerseite standen Finanztitel, die von höheren Renditen am US-Anleihenmarkt profitierten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index klettert um 0,7 Prozent auf 22'244 Punkte und bewegt sich damit in die Nähe eines Sieben-Wochen-Hochs.

Die Aktien von Banken und Versicherungen verzeichneten die grössten Gewinne: Die Titel von Mitsubishi UJF legten mehr als 2,5 Prozent zu, Sumitomo Mitsui Financial knapp 1,8 Prozent. Wegen negativer Zinsen zuhause haben sich japanische Institute mehr und mehr in den USA engagiert, wo die Renditen für festverzinsliche Anleihen zuletzt deutlich gestiegen sind.

Majority of economists don't expect the Bank of Japan to adjust policy on Friday, or at all this year https://t.co/FFnNV4wApa pic.twitter.com/m2zEq8sq1l — Bloomberg (@business) April 24, 2018

Der Euro gab im fernöstlichen Handel 0,2 Prozent nach und wurde mit 1,2189 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 108,86 Yen. Der Schweizer Franken wurde in der Nacht mit 0,9782 Franken je Dollar und 1,1944 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)