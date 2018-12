17:30

Frühe Kursgewinne verpufften rasch und machten im Handelsverlauf breitgestreuten Abgaben Platz. In der Folge sackte der SMI auf 8139 Punkte und damit den tiefsten Stand seit Dezember 2016 ab. Zum Schluss setzte eine leichte Erholung ein. Der Leitindex beendete die zweitletzte Sitzung des laufenden Jahres bei 8196 Punkten. Gemessen am Schlusskurs des Vorabends entsprach dies einem Minus von 2,6 Prozent.

Der neuste Hinweis auf die weltweite Abkühlung der Konjunktur lieferten Daten aus China. So gingen die Gewinne der chinesischen Industrie im November erstmals seit fast drei Jahren zurück. Ein Großteil lässt sich auf den Handelsstreit mit den USA zurückführen, der Firmen vor Investitionen zurückschrecken lässt und das Verarbeitende Gewerbe unter Druck setzt. Neben den Fragezeichen zur Entwicklung im Handelsstreit sorgten sich die Anleger auch über die Auswirkungen des Behördenstillstands in den USA.

Wie orientierungslos die Investoren seien, belegten die heftigen Ausschläge der Börsen. In den USA hatte der Dow-Jones-Index am Mittwoch erstmals in einer einzigen Handelssitzung mehr als 1000 Punkte gewonnen. Im europäischen Handel dominierten dann aber die Verkäufe. Viele Anleger seien angesichts der Börsenturbulenzen beunruhigt, sagten Händler. Das Angstbarometer - der Volatilitätsindex - schnellte um ein Viertel in die Höhe und erreichte den höchsten Stand seit Februar.

Ganz oben auf den Verkaufszetteln standen die Aktien von Julius Bär mit einem Minus von 3,9 Prozent. Auch auf den anderen Bankentiteln lastete Verkaufsdruck. UBS sanken 2,2 Prozent. Trotz der Aussage von Verwaltungsratspräsident Urs Rohner, dass Credit Suisse-Konzernchef Tidjane Thima keine Pläne habe, das Institut zu verlassen, büssten die Aktien 2,5 Prozent ein. Verunsicherte Anleger und eine schwächere Wirtschaft wirken sich üblicherweise negativ auf die Ergebnisse von Banken aus.

Darüber hinaus trennten sich die Anleger von den Titeln des Pharmazulieferers Lonza. Selbst die Aktien von krisenfesten Konzernen mussten kräftig Federn lassen. Nestle schwächten sich um 3,8 Prozent ab, Swisscom um 3,3 Prozent und Roche um 3,2 Prozent. Der Pharmakonzern Roche und der Lebensmittelriese Nestle haben sich im bisherigen Jahresverlauf besser geschlagen als der Gesamtmarkt. Bei Roche bestätigte die Ratingagentur Fitch die Bonitätsnote "AA" mit stabilem Ausblick.

Auch Aktien, die 2018 unter die Räder gekommen waren, setzten die Talfahrt fort. ABB verloren 2,3 Prozent, Adecco und LafargeHolcim jeweils 2,7 Prozent.

Am breiten Markt trennten sich die Anleger erneut von AMS. Die Aktien des Sensorherstellers brachen um 5,9 Prozent ein. Händler erklärten, AMS sei stark vom Erfolg der neusten iPhone-Modelle abhängig, die sich weniger gut verkauften als erhofft. Die österreichische Firma hat im Verlauf des Jahres drei Viertel an Wert verloren.

Trotz guter Nachrichten gaben die Aktien von Also 1,8 Prozent nach. Die IT-Logistikfirma macht zusammen mit der Mehrheitsaktionärin ein Übernahmeangebot für die polnische ABC Data, die zuletzt einen Jahresumsatz von gut einer Milliarde Euro erzielte. Die Analysten von Vontobel sprachen von einem schlauen und vernünftigen Schritt, um die Stellung der Firma in Osteuropa auszubauen.

+++

16:19

Die Kurse an der Schweizer Börse haben zu einem Jahresendsturz angesetzt: Bis nach 16 Uhr sackt der SMI um rund 2,8 Prozent auf 8182 Punkte ab. Auch an den übrigen Börsenplätzen dominiert Rot: Der Dax verliert 2,8 Prozent auf 10'335 Punkte, der Euro Stoxx 50 gibt 1,7 Prozent nach und in den USA fällt der Dow Jones 2 Prozent auf 22'428 Punkte.

+++

15:45

An der Wall Street haben die Anleger am Donnerstag die Kursgewinne vom Mittwoch zu Gewinnmitnahmen genutzt. Der Dow Jones fiel zu Börsenbeginn um 1,5 Prozent auf 22'25 Punkte. Auch der S&P 500 und der Nasdaq-Composite gaben jeweils mehr als ein Prozent nach.

U.S. stocks open 1% lower after Wednesday's epic rally https://t.co/vN0i0WuUGP pic.twitter.com/3C3STcfLnx — Bloomberg Markets (@markets) 27. Dezember 2018

"Die Anleger machen nach der Rally vom Mittwoch Kasse", sagte ein Händler. Das werde den Tag bestimmen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatten die US-Börsen rund fünf Prozent gewonnen und damit die bisherigen Verluste im Dezember eingegrenzt sowie auf den Kurseinbruch von Heiligabend reagiert. In Europa waren die Börsen an Heiligabend und am zweiten Weihnachtstag geschlossen geblieben.

Händler sprachen von einem sehr volatilen Markt. Bei geringem Handelsvolumen seien die Ausschläge hoch. Insgesamt war die Stimmung unter den Börsianern schlecht. Der Haushaltsstreit von US-Präsident Donald Trump mit den oppositionellen Demokraten, der zu einem teilweisen Behördenstillstand geführt hat, und die andauernde Unsicherheit über den chinesisch-amerikanischen Handelsstreit beunruhige die Anleger mehr und mehr, so Händler.

+++

14:58

An den Aktienmärkten geht die Talfahrt auch nach den Festtagen ungebremst weiter. Der SMI fällt nach dem Aufbäumen am Morgen immer tiefer. Der Kurszerfall an der Schweizer Börse nimmt immer mehr Fahrt auf. Bis kurz vor 15 Uhr fällt der SMI satte 2 Prozent auf 8250 Punkte.

+++

14:32

Beim allgemeinen Ausverkauf im Dax kommen auch die Aktien der Deutschen Bank nicht ungeschoren davon: Sie fallen um 3,4 Prozent auf 6,80 Euro und notieren damit so niedrig wie noch nie. Mit einem Abschlag von 57 Prozent haben sie im Gesamtjahr so viel verloren wie keine andere Aktie im Dax. Der Leitindex selbst liegt aktuell rund 19 Prozent niedriger als vor Jahresfrist.

+++

14:00

Kaum besser als dem hiesigen Markt ergeht es anderen europäischen Börsen und auch in den USA zeichnet sich für den Donnerstagnachmittag ein tiefroter Handelsstart ab.

Der SMI verliert gegen 13.30 Uhr 1,18 Prozent auf 8'317,23 Punkte. In Deutschland sackt der Leitindex Dax derweil um 1,9 Prozent ab und der britische FTSE 100 verliert 1,1 Prozent. Einzig beim französischen CAC40 halten sich die Einbussen mit -0,3 Prozent in Grenzen.

Unter den Bluechips können sich einzig drei von 30 Titeln in der Gewinnzone halten. Den SMI nach unten ziehen auch die drei Schwergewichte Novartis, Roche und Nestlé, die Einbussen zwischen 1,0 und 1,7 Prozent erleiden.

Noch am Morgen hatte der SMI nach der Festtagspause zu einer zögerlichen Erholung angesetzt. Doch schon bald verpuffte der Schwung und die Kurse färbten sich rot.

Das Börsengeschehen im Dezember war bislang von grosser Nervosität und Turbulenzen geprägt. Hoffnungen auf eine Jahresendrally hatten sich schon bald zerschlagen. Stattdessen zeichnet sich beim SMI für das Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr ein Verlust von über 10 Prozent ab.

+++

12:50

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken und haben die leichten Verluste aus dem frühen Handel ausgeweitet. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Preise am Vortag stark gestiegen waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete gegen Mittag 53,52 US-Dollar. Das waren 95 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 79 Cent auf 45,44 Dollar.

+++

12:00

Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 12 Uhr ein Minus von 1 Prozent auf 8332 Punkte auf, womit er das Jahrestief von letzter Woche um vier Punkte unterboten hat.

Klar im Minus gehalten werden die Indizes vor allem von Abgaben der Börsenschwergewichte. Nestlé (-1,3%) liegen bereits seit Handelsbeginn im Minus. Auch die zunächst noch leicht positiv notierenden Pharmaschwergewichte Roche (-1,1%) oder Novartis (-0,5%) sind mittlerweile in die Verlustzone abgerutscht.

Die deutlichsten Abgaben entfallen auf Titel wie Lonza (-2,1%) oder die bereits im ganzen Jahresverlauf sehr schwachen Julius Bär (-1,8%). Auch die stark volatilen Technologietitel AMS (-0,9%) notieren erneut im Minus während die Aktien des Bankensoftwarespezialisten Temenos (+1,9%) zu den wenigen Gewinnern im SMI/SLI zählen.

Im breiten Markt sacken die Titel des Rohstofffirma Blackstone Resources (-11%) ab. Das Unternehmen erwartet wegen Verlusten aus strategischen Beteiligungen mit einem Konzernverlust im Bereich von 12 bis 14 Millionen Franken. Ins Minus gedreht haben auch die Titel von Orascom (-0,7%). Der Immobilien-Entwickler hatte den Verkauf von Hotelanteilen und einem Grundstück in Ägypten für knapp 23 Millionen Franken mitgeteilt.

Kaum verändert zeigen sich dagegen die Grossbankenwerte CS (-0,1%) und UBS (+0,04%). CS-Präsident Urs Rohner hatte sich am vergangenen Wochenende in einem Interview selbstkritisch gezeigt: Im Rückblick hätte der Umbau der Gruppe schon früher an die Hand genommen werden müssen, meinte er.

Knapp im Plus halten sich einige weitere Zykliker wie Adecco (+0,1%) oder Schindler (+0,4%). Auch die Aktien des Warenprüfkonzerns SGS (+0,6%) sowie des Hörgeräteherstellers Sonova (+0,9%) können leicht zulegen.

Ein guter Teil der Bewegungen in den Einzeltiteln dürfte auf Portfolio-Anpassungen vor dem Jahresende - das sogenannte "Window-Dressing" - zurückgehen.

+++

11:46

An der Wall Street drohen erneute Kursrücksetzer: Die Futures für die wichtigsten Indizes notierten jeweils rund 1,5 Prozent im Minus.

+++

11:05

Der Kurszerfall an der Schweizer Börse nimmt an Fahrt auf. Kurz nach 11 Uhr ist der SMI bereits 0,9 Prozent auf 8337 Punkte zurückgefallen.

+++

10:42

Frühe Kursgewinne verpufften rasch. Am Vormittag notierte der Leitindex SMI weitgehend unverändert bei 8414 Zählern. Auch am Freitag vor Weihnachten hatte er nahezu unverändert geschlossen.

In der Schweiz waren vor allem zyklische Werte und Finanztitel gefragt. Grösster Gewinner war der Prüftechnikkonzern SGS, gefolgt vom Personalvermittler Adecco und dem Sanitärtechnikkonzern Geberit, die jeweils knapp ein Prozent zulegten.

Die Titel der Credit Suisse waren 0,6 Prozent fester. Bankchef Tidjane Thiam habe keine Pläne, das Institut zu verlassen, sagte Verwaltungsratschef Urs Rohner der NZZ. Er selbst wolle bis 2021 im Amt bleiben. Auch die Aktien der Konkurrentin UBS legten zu. Die Papiere des Vermögensverwalters Julius Bär verloren jedoch an Boden.

Zu den Verlierern zählten darüber hinaus die als krisenfest geltenden Indexschwergewichte. Die Aktie von Nestle sackte 0,8 Prozent ab.

+++

10:36

Der Dax baut seine Verluste aus und verliert innerhalb kurzer Zeit 1,8 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 10'440 Punkte. Händler führen den Absturz auf ein generell niedriges Handelsvolumen und Chart-Technik zurück. Fundamentale Gründe für die Verluste gebe es keine, sagt ein Börsianer.

+++

09:10

Am ersten Handelstag an der Schweizer Börse nach Weihnachten kann der Swiss Market Index unmittelbar nach Eröffnung zulegen. Der Swiss Market Index (SMI) legt am Donnerstag unmittelbar nach Handelseröffnung um 0,6 Prozent auf 8465 Punkte zu. Am vergangenen Freitag hatte der Leitindex im Handelsverlauf noch ein Jahrestief markiert. Damit schliesst sich die hiesige Börse der Erholungstendenz an, die am Vorabend an der US-Börse nach heftigen Schwankungen zu einem "Kaufrausch" geführt hatte. Auch der japanische Aktienmarkt hat sich dem Aufwärtstrend in der Nacht auf Donnerstag angeschlossen.

Von Seiten der Unternehmen gibt es zwischen den Feiertagen kaum Nachrichten und auch Impulse durch Analystenstudien bleiben bisher aus. Klar überdurchschnittlich zeigen sich die Uhrenhersteller Swatch (+2,0 Prozent) und Richemont (+1,8 Prozent). Auch die Grossbankenwerte UBS (+1,8 Prozent) und CS (+1,6 Prozent) legen deutlich zu.

Weniger Euphorie bei den defensiven Börsenschwergewichten: Während Roche (+0,4 Prozent) und Novartis (+0,1 Prozent) immerhin leicht zulegen, geben Nestlé 0,5 Prozent nach.

Am breiten Markt hat der Dentalimplantat-Spezialist Straumann (Aktie +1,4 Prozent) die Beilegung eines langjährigen Patenstreits mit dem Konkurrenten Nobel Biocare mitgeteilt. Der Streit geht auf das Jahr 2014 zurück. Zudem hat der Immobilien-Entwickler Orascom DH (+0,7 Prozent) den Verkauf von Hotelanteilen und einem Grundstück in Ägypten für knapp 23 Millionen Franken mitgeteilt.

Die Hypothekarbank Lenzburg (-0,5 Prozent) hat derweil einen Umbau der Unternehmensstruktur mitgeteilt. Das Finanzinstitut eröffnet dabei auch einen neuen Standort für die Entwicklung des Kernbankensystems Finstar. Die Cybersecurity-Firma Wisekey (+0,4 Prozent) hat zudem den Verkauf eines Geschäftsbereichs abgeschlossen.

+++

08:45

Die Kursrally an der Wall Street hat auch die Anleger in Japan in Kauflaune versetzt. Der Leitindex Nikkei beendete den Handel am Donnerstag 3,9 Prozent fester bei 20.077 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte noch stärker zu.

Am Mittwoch war der Nikkei zeitweise auf den niedrigsten Stand seit April 2017 gefallen. Analysten warnten vor zu viel Euphorie. "Die japanischen Aktien mögen heute höher notieren, aber angesichts der grossen Volatilität am Markt, kann es morgen schon wieder ganz anders aussehen", sagte Volkswirt Soichiro Monji vom Vermögensverwalter Daiwa SB Investments. Zudem verwies er darauf, dass es wegen des ausgedünnten Handels zwischen den Jahren zu grösseren Schwankungen als sonst kommen kann. Unter den grössten Gewinnern in Japan waren die Index-Schwergewichte SoftBank und Fast Retailing mit Kursgewinnen von 4,7 und 1,3 Prozent.

+++

08:30

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Preise am Vortag stark gestiegen waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Morgen 54,33 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 16 Cent auf 46,06 Dollar.

Am Vortag waren die Ölpreise noch jeweils etwa 9 Prozent gestiegen. Allerdings hatten die Preise in den vergangenen Wochen auch stark unter Druck gestanden.

Am Ölmarkt wird der Preissprung vom Mittwoch mit etwas nachlassenden Ängsten in puncto einer Konjunkturabkühlung erklärt. An der Börse in New York hatte es starke Kursgewinne gegeben. Ausserdem geht der russische Energieminister Alexander Nowak davon aus, dass der Ölmarkt in der ersten Hälfte des kommenden Jahres stabiler sein werde.

Zudem werden die Ölpreise durch die Erwartung sinkender Ölreserven in den USA gestützt, hiess es weiter. Wegen der Weihnachtsfeiertage werden die Daten zu den Lagerbeständen an Rohöl erst am Freitag veröffentlicht. Am Markt wird mit einem kräftigen Rückgang gerechnet.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,4 Prozent zu. Zuletzt schloss der Leitindex am 21. Dezember bei 8417 Punkten. Die Stimmung ist derzeit bei Schweizer Anlegern vorsichtig optimistisch.

Sämtliche SMI-Werte legen zu, am deutlichsten ist das vorbörsliche Plus bei ABB, Adecco, Credit Suisse, LafargeHolcim und UBS (alle je +0,5 Prozent).

+++

07:40

Der Kurs des Euro hat sich zum US-Dollar am Donnerstagmorgen etwas erholt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1382 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs feiertagsbedingt zuletzt am Montag auf 1,1408 Dollar festgesetzt.

Auch der Franken hat am Donnerstagmorgen an Stärke gewonnen. Entsprechend zeigt sich der Euro mit 1,1298 Franken (Vorabend 1,1305) leicht schwächer als noch am Vorabend. Der US-Dollar gibt zur Schweizer Währung ebenfalls nach und notiert noch bei 0,9926 Franken (Vorabend 0,9957).

Marktbeobachter erklärten die leichten Kursgewinne beim Euro mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten sowie einer Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. Im weiteren Tagesverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt gerechnet. Erst am Nachmittag stehen wichtige Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm, darunter Kennzahlen zur Konsumlaune in der grössten Volkswirtschaft der Welt.

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Nachmittag 4,3 Prozent höher bei 20'159 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 4,43 Prozent auf 1494 Zähler. Am Mittwoch war der Nikkei zeitweise auf 18.948 Zähler und damit auf seinen niedrigsten Stand seit Ende April 2017 gefallen. Der Euro wurde kaum verändert mit 1,1377 Dollar gehandelt.

Japanische Analysten zeigten sich skeptisch. "Die japanischen Aktien mögen heute höher notieren, aber angesichts der grossen Volatilität am Markt, kann es morgen schon wieder ganz anders aussehen", sagte Soichiro Monji von Daiwa SB Investments. Zudem verwies der Ökonom auf die grossen Ausschläge angesichts des durch die Feiertage ausgedünnten Handels.

Beflügelt von Hochtechnologie- und Einzelhandelswerten hatten sich die US-Börsen am Mittwoch nach dem Einbruch an Heiligabend auf Erholungskurs begeben. Vor allem im späten Handel griffen die Anleger kräftig bei Aktien zu, die zuletzt unter die Räder gekommen waren. Händler sagten, die Jagd nach günstigen Kaufgelegenheiten werde voraussichtlich noch ein paar Tage andauern.

Wall St recovered 5%. Low volume move appeared to be driven by some buzz to buy the dip. BBG story pointed on insider demand. Number of corp execs scooping up shares of their own comps has doubled in past 2mths from the prior two. https://t.co/B7FcYKIOhU pic.twitter.com/FgnU1t4SBw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 26. Dezember 2018

(cash/AWP/Reuters)