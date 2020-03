09:10

Nach dem erneuten Absturz am Donnerstag könnte es zum Wochenschluss nun zu einer gewissen Stabilisierung an den internationalen Aktienmärkten kommen. Wie nachhaltig eine solche Erholung ist, muss sich allerding zeigen. Die meisten Marktbeobachter glauben jedenfalls nicht daran, dass der Ausverkauf bereits vorbei ist. "Wann endet der Ausverkauf? - Das ist jetzt die grosse Frage", meinte ein Händler.

Dass der US-Markt am Vortag nur mit einer kurzen Erholung auf die neuen Krisenmassnahmen der amerikanische Notenbank Fed reagierte, sei jedenfalls kein gutes Zeichen gewesen. Der Dow Jones schloss am Donnerstag mit einem Minus von 10 Prozent mehr oder weniger auf Tagestief und erlebte damit den grössten prozentualen Absturz seit über 30 Jahren.

INDEX performances since the JANUARY 2018!!! highs. The only thing that held up was $NDX . The rest: Utter devastation. pic.twitter.com/cCvRZl8Jyt

Viele Analysten zeigen sich allerdings nicht überrascht, dass die Fed-Massnahmen den Absturz nicht stoppen konnten: "Eine Pandemie kann man nicht mit geldpolitischen Massnahmen bekämpfen", sagte einer. Zumindest brauche es koordinierte fiskal- und geldpolitische Massnahmen im grossen Stil. Aber vermutlich müsse erst das Coronavirus abflauen, bis es zu einer grösseren Gegenbewegung komme.

Der SMI gewinnt 3,3 Prozent auf 8'542 Punkte. Nach dem Minus von 9,6 Prozent bzw. 882 Punkten (!) am Donnerstag ist das eine erwünschte Erholung.

Seit dem Allzeithoch bei 11'270 Punkten, welches vor drei Wochen markiert wurde, hat der SMI mittlerweile 3'000 Punkte oder fast 27 Prozent eingebüsst. Die Bedingungen eines Bärenmarkts - ein Minus von 20 Prozent gegenüber dem Höchststand - sind damit laut Börsianern klar erfüllt. Ein Indiz für die panikartigen Verhältnisse an den Märkten ist auch der Volatilitätsindex, der am Donnerstag erneut zweistellig stieg und mit 50 Punkten einen Wert erreicht hat wie letztmals während der Finanzkrise.

Auf Wochensicht ergibt sich mit dem Kurssturz vom Vortag bereits wieder ein Minus von 15 Prozent, und im Vergleich zu Ende 2019 steht der SMI momentan 22 Prozent tiefer.

Alle SMI-Titel sind etwas höher gestellt, wobei einzig Roche mit einem Plus von 4,5 Prozent klar heraussticht. Dem Pharmakonzern ist ein erster Durchbruch in der schnellen und breiten Diagnose des neuartigen Coronavirus gelungen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Cobas SARS-CoV-2-Test eine Notfall-Zulassung erteilt. "Alles was gegen Corona helfen könnte, wird nur so aufgesogen", meinte ein Händler.

Ansonsten erholen sich Titel, die zuletzt stark verloren haben. Es sind dies Finanz- und zyklische Titel wie etwa UBS (+3,0 Prozent) und CS (+3,6 Prozent) oder ABB (+2,3 Prozent), Adecco (+2,0 Prozent) und LafargeHolcim (+2,3 Prozent).

08:25

Die Ölpreise haben am Freitag nach deutlichen Vortagesverlusten etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 34,12 US-Dollar (+4,2 Prozent). Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 3,7 Prozent auf 32,69 Dollar zu.

Am Donnerstag waren die Ölpreise inmitten heftiger Finanzmarktturbulenzen erneut unter Druck geraten. Die erwartete starke Abschwächung der Weltkonjunktur durch die Corona-Krise dürfte die Ölnachfrage stark belasten. Zudem drückt der Preiskrieg, der vor allem zwischen Saudi-Arabien und Russland ausgetragen wird, weiter auf die Kurse. In dieser Woche sind die Ölpreise um über 20 Prozent gefallen.

08:15

Der US-Dollar büsste zum Schweizer Franken etwas von seinem Vortagesgewinn ein und notierte bei 0,9426 Franken (-0,23 Prozent). Am Donnerstag hatte er im Tagesverlauf mehr als einen Rappen gewonnen. Das Euro-Franken-Paar ging minim leichter bei 1,0554 (-0,07 Prozent) um.

Am Donnerstag war der Euro inmitten heftiger Finanzmarktturbulenzen auf Talfahrt gegangen und zeitweise bis auf 1,1055 Dollar gefallen. Der US-Dollar hatte zu allen wichtigen Währungen zugelegt. Weder die von der EZB beschlossenen Massnahmen, noch die von der US-Notenbank am Abend beschlossenen Liquiditätshilfen für die Banken, trugen zu einer nachhaltigen Beruhigung der Märkte bei.

" USD/CHF Eyes Falling to Multi-Year Low - USD vs Swiss Franc Price Forecast" Last week, bears led USD/CHF to print its lowest in over two years. Will the greenback keep losing value against Swiss Franc? https://t.co/kwnTPEdpnM

Angesichts der hohen Verunsicherung durch die Coronakrise sind die kurzfristigen Kursausschläge an den Devisenmärkten nur noch schwer zu erklären. "In diesen Krisentagen gibt es viele seltsame Effekte, die die Wechselkurse ziemlich heftig schütteln", kommentierte Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte bei der Commerzbank. Der Euro könnte aus seiner Sicht aber langfristig davon profitieren, dass die EZB nicht - wie von den Finanzmärkten gewünscht - den Einlagezinssatz gesenkt habe. EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe hingegen die Massnahmen getroffen, die tatsächlich der Kreditvergabe helfen.

08:05

Vorbörslich steht der SMI um 0,9 Prozent bei 8325Punkten höher. Alle SMI-Titel sind im positiven Bereich.

Besonders gut steht der Pharmakonzern Roche mit plus 1,9 Prozent da. Auch die Grossbanken Credit Suisse (+0,7 Prozent) und UBS (+0,7 Prozent) legen zu.

Der breite Markt steht ebenfalls mit plus 0,6 Prozent höher. Einziger Verlierer ist der Industriekonzern Dätwyler Holding mit minus 1,6 Prozent.

07:45

Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach dem Ausverkauf am Donnerstag zumindest eine Stabilisierung an. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag knapp eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart auf 9201 Punkte und damit 0,44 Prozent über dem Vortagsschluss.

Am Donnerstag hatte sich die Talfahrt wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beschleunigt. Der deutsche Leitindex verlor trotz eines umfangreichen EZB-Massnahmenpakets 12,24 Prozent auf 9161,13 Punkte und schloss damit erstmals seit 2016 unter der psychologisch wichtigen Marke von 10'000 Zählern. Es war ausserdem der zweitgrösste prozentuale Tagesverlust seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte.

Seit dem Beginn des Corona-Crashes am 24. Februar büsste der Dax damit rund ein Drittel seines Werts ein. In der Nacht auf Freitag war die Dax-Indikation noch bis auf etwas über 8800 Punkte gefallen - konnte sich aber inzwischen deutlich erholen.

06:45

Auch an der Seouler Aktienbörse befinden sich die Kurse weiter in der Abwärtsspirale. Panikverkäufe führten dazu, dass der Leitindex Kospi am Vormittag bis 11.10 Uhr Ortszeit um fast 150 Punkte oder mehr als 8 Prozent auf 1685,08 Zähler absackte. So tief stand der Index seit achteinhalb Jahren nicht mehr.

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab im Verlauf um 10,1 Prozent nach auf 17'081 Punkte und erreichte damit ein Dreieinhalb-Jahres-Tief. Über die gesamte Woche gesehen sank der Index um über 18 Prozent, so viel wie seit 2008 innerhalb einer Woche nicht mehr. "Es fühlt sich an wie Panik. Investoren verkaufen selbst Wertpapiere, die nicht längerfristig vom Coronavirus beeinflusst werden sollten", sagte der Stratege Takuya Hozumi von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Calling crashes isn't something you just do.

You grind. Every night ... and every early morning, measuring and mapping all of the data

When you're entering a crash, it just becomes obvious. It's the least shocking time. It just happens

— Keith McCullough (@KeithMcCullough) March 13, 2020