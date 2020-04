09:10

Der Swiss Market Index SMI weist ein Minus von 0,8 Prozent bei 9438 Punkten aus. Der breite SPI gibt ebenfalls um 0,8 Prozent auf 11513 Punkte nach.

Laut Händlern setzt sich damit die Ernüchterung durch, die sich bereits am Vortag im Zuge der neuesten Infektions- und Sterbezahlen abgezeichnet hatte. Gerade in den USA hätten die aktuellen Corona-Statistiken die Anleger verschreckt. Trotz der sich abzeichnenden Verluste betonen Händler aber, dass die jüngste Erholung immer noch beachtlich sei. Dies treffe umso mehr zu, als dass schon heute klar sei, dass die Wirtschaftsdaten der nächsten Wochen "abscheulich" sein werden.

Mit einem Minus von 0,2 Prozent halten sich die Aktien des Aromen- und Duftstoff-Spezialisten Givaudan noch am besten. Der Konzern ist trotz Corona-Krise dynamisch ins laufende Jahr gestartet. Etwas Federn lassen musste einzig die Luxusparfümerie. Seine mittelfristigen Ziele und die Dividendenpraxis hat das Genfer Unternehmen bestätigt.

Starker Quartalsumsatz - Givaudan wagt bloss einen Blick in den Rückspiegel https://t.co/OBzHvb0UqG pic.twitter.com/QWOQUeneKm — cash (@cashch) April 8, 2020

Deutlich Einbussen zeichnen sich dagegen bei Zyklikern wie ABB (-2,0 Prozent) und Adecco (-1,0 Prozent) ab. Aber auch die beiden Grossbanken UBS (-3,2 Prozent) und CS (-1,8 Prozent) gehören vorbörslich zu den grössten Verlierern.

Die Genussscheine von Roche werden aktuell mit -1,2 Prozent gestellt. Der Konzern hatte am Vorabend mitgeteilt, dass der US-Zulassungsentscheid für den Produktkandidaten Risdiplam als Mittel gegen die Muskelerkrankung SMA erst im August fallen dürfte und nicht schon - wie bisher erwartet - Ende Mai. Grund dafür sind weitere Unterlagen, die Roche eingereicht habe.

Nachrichten gibt es aktuell vor allem aus den hinteren Reihen. So streicht der Maschinenbauer Komax (-4,4 Prozent) die Dividende ersatzlos, um die Liquidität angesichts der Coronakrise zu schonen.

Beim Kunststoffkomponentenhersteller Dätwyler sorgen angepasste Kapazitäten im Geschäftsbereich Mobility sowie die Ankündigung von Kurzarbeit zusammen mit einer kassierten Prognose trotzdem für Gewinne von 0,8 Prozent.

+++

08:10

Der Swiss Market Index steht vorbörslichen Schätzungen zufolge 1,2 Prozent tiefer. Den grössten Verlust verzeichnen mit minus 4,8 Prozent ex Dividende die Aktien der Swisscom. Einzig die Aktien von Givaudan können die Verluste mit minus 0,4 Prozent eingrenzen. Der Duftstoffhersteller verzeichnet trotz Corona-Krise ein starkes Wachstum im ersten Quartal.

+++

07:55

In der Nacht auf Mittwoch haben die Ölpreise ihre Erholung fortgesetzt. Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 32,67 US-Dollar und damit 80 Cent mehr als am Vortag.

Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI mit Lieferung im Mai stieg um 1,34 Dollar auf 24,97 Dollar. In der vergangenen Woche war der Preis für Nordsee-Öl zwischenzeitlich bis auf 35 Dollar gestiegen, um zum Wochenstart wieder nachzugeben.

+++

07:45

Der Euro ist am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar gesunken. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0872 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht an der Marke von 1,09 Dollar gestanden hatte.

Zum Franken bewegt sich der Euro bei einem Stand von 1,0562 Franken seitwärts. Derweil hat der US-Dollar die Marke von 0,97 zurückerobert und geht aktuelle zu 0,9714 Franken um.

Marktbeobachter verweisen als Begründung für den schwächeren Euro auf den Streit über das milliardenschwere Corona-Krisenpaket der Europäischen Union. In der vergangenen Nacht hatten sich die EU-Finanzminister vorerst nicht einigen können. Noch sei nichts vereinbart und es sei immer noch unklar, ob eine Lösung erzielt werde, hiess es zuletzt aus Verhandlungskreisen. Die per Videokonferenz geführten Verhandlungen seien in der Nacht immer wieder unterbrochen worden, um neue Dokumente und Formulierungen zu besprechen.

+++

07:25

Nach einer zweitägigen Kursrally wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch mit erneuten Gewinnen starten. Am Dienstag hatte er dank Hoffnungen auf eine nahende Lockerung der Ausgangsbeschränkungen 2,8 Prozent auf 10'356,70 Punkte zugelegt.

Börsianer werden weiter die Zahlen für die Coronavirus-Neuinfektionen und -Todesfälle genau im Blick behalten. Ausserdem wirft das für Donnerstag geplante Krisentreffen der "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Rohöl-Förderländer wie Russland gehören, seine Schatten voraus. "Eine ausbleibende Einigung bei den Fördermengen kann zu einem neuen Ausverkauf am Ölmarkt führen und damit auch den Aktienmarkt wieder belasten", warnte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Kursbewegende Konjunkturdaten oder Firmenbilanzen erwarten Börsianer nicht.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg bis Mittag um 0,5 Prozent auf 19'039 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index notierte kaum verändert bei 1403 Zählern.

-Hong Kong stocks decline about 1 Prozent

-Yuan ⬇

-Australian dollar ⬇

-Oil ⬆ to $24.92 https://t.co/FjzobKt3Z8 pic.twitter.com/0Slyg1TccD — Bloomberg Markets (@markets) April 8, 2020

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel legte der Dollar 0,1 Prozent zu auf 108,87 Yen. Zur Schweizer Währung notierte er bei 0,9724 Franken. Der Euro gab leicht nach auf 1,0889 Dollar.

+++

05:40

An der Wall Street haben am Dienstag die Optimisten an Rückenwind verloren. Der Leitindex Dow Jones schloss 0,1 Prozent tiefer auf 22.653,86 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 7.887,26 Zähler nach, und der breit gefasste S&P 500 büsste 0,2 Prozent auf 2.659,41 Stellen ein.

