09:10

Der SMI steht 0,5 Prozent höher bei 9875 Punkten.

"Die Anleger surfen gerade auf einer Welle der Euphorie", sagt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Daran, dass diese Welle auch schnell vorbei sein könnte, denkt an der Börse aktuell niemand." Dabei sind die Sorgen wegen der Spannungen zwischen den USA und China wohl nur vorübergehend in den Hintergrund gerückt: "Die Spannungen schwelen weiter, und es kann rasch wieder mehr werden", sagt ein Händler.

Schwächer indiziert ist der Bauchemiekonzern Sika (-0,3 Prozent). Mainfirst hat Sika auf "Hold" von "Buy" zurückgestuft. Deutlich höher gestellt sind hingegen AMS (+3,1 Prozent), nachdem die Deutsche Bank die Abdeckung des Sensorenherstellers mit "Buy" wieder aufgenommen hat.

Die Aktien von Richemont und Swatch gewinnen jeweils 1,8 Prozent. Die Schweizer Uhrenexporte sind im Monat April nach dem "Lockdown" nominal um 81,3 Prozent auf 329 Millionen Franken eingebrochen. "Alles andere wäre eine Überraschung gewesen", sagt ein Händler. In den Kursen der zwei Luxusgüterhersteller sei aber bereits sehr viel Negatives eingepreist.

Backwaren - Aryzta schlägt sich im dritten Quartal viel besser als erwartet https://t.co/T0Cf8pXAkl pic.twitter.com/uzvgZ30SWQ — cash (@cashch) May 26, 2020

Am breiten Markt fallen Aryzta (+15,3 Prozent) positiv auf. Der Backwarenhersteller hat im dritten Quartal 2019/20 zwar deutlich weniger Umsatz erzielt als im Vorjahreszeitraum, aber die Erwartungen der Analysten trotzdem deutlich übertroffen. Zudem geht die angeschlagene Firma auf den Antrag der Aktionärsgruppe um Veraison und Cobas ein und will Mitte August eine ausserordentliche Generalversammlung abhalten.

Von Hochstufungen profitieren zudem Inficon (+2,5 Prozent) und VAT (+2,1 Prozent). Berenberg hat die Empfehlung für die beiden Technologiewerte auf "Buy" von "Hold" erhöht.

+++

08:10

Der Swiss Market Index steht vorbörslichen Berechnungen zufolge 0,27 Prozent höher als am Montag. Die Aktien von Adecco und ABB legen dabei mit je über 0,6 Prozent am meisten zu. Der breiter gefasste SMIM steigt fast 0,6 Prozent. Die Aktie von Aryzta steigt nach der Vorlage des Drittquartalszahlen fast 5 Prozent.

Hoffnungsvolle Nachrichten in puncto Coronavirus-Bekämpfung kommen aus den USA, wo tags zuvor feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Der Impfstoffhersteller Novavax startet nun klinische Tests mit seinem Wirkstoffkandidaten gegen die vom Virus ausgelöste Erkrankung Covid-19. Erste Ergebnisse werden im Juli erwartet. "Die Anleger surfen gerade auf einer Welle der Euphorie", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Daran, dass diese Welle auch schnell vorbei sein könnte, denkt an der Börse aktuell niemand."

+++

08:00

Die Schweizer Währung schwächt sich zu Beginn des europäischen Devisenhandels ab. Der Franken fällt 0,15 Prozent zum Euro und notiert bei 1,0602. Der US-Dollar hat sich dagegen im Vergleich zum Vortag auf 0,9707 Franken leicht verbilligt.

+++

07:10

Der US-Aktienmarkt war am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. Zeit, einen Blick auf das Aktientableau des Dow-Jones-Index zu werfen - und zwar seit dem 23. März, als die Börsen den Tiefpukt in der Coronakrise erreicht hatten und zu steigen begannen. Die Aktie von Chevron legte in den letzten zwei Monaten mit einem Anstieg von 66 Prozent am meisten zu, vor Nike und Home Depot. Walgreens Boots Alliance, die grösste US-Apothekenkette, hat als einzige Aktie eine Minusperformance.

+++

07:00

Die Ölpreise haben am Dienstag ihren Erholungskurs fortgesetzt. Händler begründeten die steigenden Preise mit der allgemein guten Stimmung an den Finanzmärkten. Riskantere Anlageformen wie Rohstoffe profitierten davon. Zudem besteht die Hoffnung auf eine anziehende Ölnachfrage infolge von Lockerungen der Corona-Beschränkungen.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 36,25 US-Dollar. Das waren 72 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,08 Dollar auf 34,33 Dollar.

In den vergangenen Wochen haben sich die Erdölpreise deutlich von ihrem Einbruch zu Beginn der weltweiten Corona-Krise erholt. Dazu beigetragen haben unter anderem erhebliche Produktionskürzungen namhafter Produzenten. Russland gibt sich deshalb zuversichtlich, dass sich der Rohölmarkt bereits im Juni oder Juli wieder im Gleichgewicht befindet, wie Energieminister Alexander Nowak am späten Montagabend sagte.

+++

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,2 Prozent höher bei 21'197 Punkten und damit auf dem höchsten Stand seit Anfang März, als sich die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus gerade erst anfingen sich abzuzeichnen. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,6 Prozent und lag bei 1526 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

"Die Spannungen zwischen den USA und China schwelten weiterhin im Hintergrund, aber die Aktienanleger scheinen mehr an der Aussicht auf eine Wiedereröffnung von Volkswirtschaften rund um den Globus interessiert zu sein", sagte Rodrigo Catril, leitender Devisenstratege bei NAB. Die Beendigung des landesweiten Ausnahmezustands in Japan, die Aufhebung der Ausgangssperren in Spanien und die Aussicht auf die Wiedereröffnung einiger Geschäft am 1. Juni in England habe die Hoffnungen der Anleger auf eine Erholung der Weltwirtschaft gestärkt.

-Oil ⬆ to $34

-Japan, Australia, South Korea stocks ⬆

-Hong Kong shares continue to stabilize after Friday's plunge

-U.S. futures ⬆https://t.co/X3YeeLUqgM pic.twitter.com/M5R0Z1UX9Y — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) May 26, 2020

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,83 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,1317 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9708 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0909 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0594 Franken an.

(cash/Reuters/AWP)