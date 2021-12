09:45

Die Aktie von Meyer Burger sinkt 9 Prozent auf 40 Rappen. Hohe Ausfälle durch Krankheiten und behördlich angeordnete Quarantäne führten dazu, dass im Werk in Freiberg (Sachsen) vorübergehend nur eine von zwei Produktionsstrassen betreiben werden kann, heisst es im Communiqué vom Donnerstagabend. Die Produktionspläne für die Solarmodule müssten bis voraussichtlich Ende Januar 2022 entsprechend angepasst werden. Die Produktionseinschränkungen hätten einen negativen Einfluss auf den Umsatz im Jahr 2021.

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt 0,5 Prozent auf 12'233 Punkten. Damit steuert der SMI, der vor einer Woche bei 12'199 Punkten stand, auf ein leichtes Plus zu.

An der Wall Street kam es am Vortag zu einem Schlussspurt, da Schnäppchenjäger die jüngsten Abgaben, die unter anderem vom Auftauchen der Omikronvariante des Coronavirus ausgelöst worden waren, als übertrieben beurteilten und sich mit Aktien eindeckten. Ersten Berichten zufolge könnte die Omikron-Variante weniger tödlich sein als ihre Vorgänger. Dies gebe zwar Hoffnung, allerdings könne noch nicht gesagt werden, wie krank das Virus tatsächlich mache, da dazu ausreichende Daten fehlten, heisst es am Markt.

Ob somit auch hierzulande ein versöhnlicher Wochenausklang ansteht, dürfte stark von den Konjunkturdaten abhängen, die im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Dabei steht klar der Arbeitsmarktberichts der US-Regierung für November im Fokus. Analysten gehen von einem erneut starken Anstieg der Beschäftigung und einem Rückgang der Arbeitslosenquote aus. Eine positive Entwicklung dürfte das Fed bestärken, angesichts der hohen Inflation seine extrem lockere Geldpolitik etwas zu straffen. Bereits am Vormittag werden zudem neue Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone erwartet.

Swiss Life (+1,1 Prozent) kann überdurchschnittlich zulegen. Der Lebensversicherer startet am Montag das jüngst angekündigte Aktienrückkaufprogramm über maximal eine Milliarde Franken.

Zu den Gewinnern zählen auch die Genussscheine von Roche (+0,4 Prozent). Die Tochter TIB Molbiol hat drei neue Testmöglichkeiten für die neue Coronavirus-Variante Omikron entwickelt. Damit könnten Mutationen dieser Variante differenziert und präzise nachgewiesen werden, so Roche.

Zu den Verlierern gehören Vifor Pharma (-3,1 Prozent), die den spekulativ bedingten Anstieg nicht fortsetzen. Die Aktien waren am Vortag um 21 Prozent gestiegen, nachdem Medienberichte über eine mögliche Übernahme durch den australischen Konzern CSL spekulative Käufe ausgelöst hatten. Nach Börsenschluss kommentierte Vifor die Gerüchte dann. Man führe regelmässig Gespräche mit anderen Marktteilnehmern und prüfe systematisch Optionen, die die eigene Marktposition stärken und/oder das Wachstum beschleunigen könnten, hiess es. "Ein Dementi sieht doch ein wenig anders aus", sagte ein Händler.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,51 Prozent höher geschätzt. Alle 20 SMI-Aktien sind im Plus, am deutlichsten Roche und Swiss Life (je 1 Prozent). Am breiten Markt fallen Dufry 1,8 Prozent.

Die US-Jobdaten vom Nachmittag drängen die Pandemie zumindest vorübergehend in den Hintergrund. Experten sagen für November den Aufbau von 550'000 neuen Stellen ausserhalb der US-Landwirtschaft voraus. Dies wäre etwas mehr als im Vormonat.

"Diese Zahlen würden den eingeschlagenen Straffungs-Kurs von Fed-Präsident Jerome Powell bekräftigen", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Der US-Notenbankchef hatte zuletzt eine raschere Drosselung der Wertpapierkäufe seines Hauses signalisiert. Die ebenfalls anstehenden Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager spielen nur die zweite Geige. Analysten sagen in beiden Fällen unveränderte Ergebnisse voraus. Eine Verbesserung prognostizieren sie dagegen bei den europäischen Einzelhandelsumsätzen. Sie seien im Oktober im Monatsvergleich um 0,2 Prozent gestiegen.

+++

07:00

Peter Spuhler, CEO und VR-Präsident von Stadler Rail, hält neu einen Anteil von 3,38 Prozent am Schweizer Immobilienunternehmen Allreal, wie der Website Swiss Exchange Regulation entnommen werden kann. Spuhler hat damit die Meldeschwelle von 3 Prozent überschritten. Spuhler ist Verwaltungsrat bei Allreal.

Bereits am Mittwoch meldete die SIX, dass ein damals noch nicht bekanntes nicht-exekutives Mitglied des Allreal-Verwaltungsrates 150'000 Namenaktien gekauft habe und dafür 28,5 Millionen Franken bezahlte. Somit wurde der Transaktion, die vom 30. November datiert, ein Wert pro Aktie von 190 Franken zugrunde gelegt.

+++

06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,28 Prozent höher geschätzt.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 27'915Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 1937 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

Die Anleger machen sich Sorgen über weitere Spannungen zwischen den USA und China und eine erneute Regulierung der Technologiebranche. "Die Tatsache, dass es zu Delistings kommt, macht unsicher, wie sich dies auf das breitere US-China-Bild auswirkt", sagte Moh Siong Sim, Analyst der Bank of Singapore. Der chinesische Fahrdienstvermittler Didi hatte ankündigte, sich von der New Yorker Börse verabschieden zu wollen.

Chinese ride-hailing giant Didi says it will start delisting from the New York Stock Exchange, and make plans to list in Hong Kong instead. The move comes after reports that the firm faced pressure from China’s government to exit U.S. equity markets. https://t.co/zJvQzPkwfm — CNBC Now (@CNBCnow) December 3, 2021

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 113,07 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3734 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9200 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1298 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0402 Franken. Zuvor rutschte das Währungspaar bis auf 1,0393 ab.

+++

02:00

Die US-Börsen haben am Donnerstag einen neuen Erholungsversuch gewagt. Auf die kräftigen Verluste der vergangenen zwei Handelstage folgten deutliche Gewinne. Der schwankungsreiche Handel setzt sich damit fort. Der Dow Jones Industrial stieg letztlich um 1,82 Prozent auf 34'639,79 Punkte und machte so zumindest sein Vortagesminus mehr als wett. Am Mittwoch war das US-Börsenbarometer auf ein Achtwochentief gesackt und hatte sich damit um sieben Prozent von seinem Rekordhoch Anfang November entfernt. Der marktbreite S&P 500 rückte am Donnerstag um 1,42 Prozent auf 4577,10 Zähler vor. An der Nasdaq ging es nach einem Auf und Ab für den Auswahlindex 100 schliesslich um 0,71 Prozent auf 15'990,76 Punkte nach oben.

Pandemie - Läutet Omikron Ende der Pandemie ein? JPMorgan empfiehlt Schnäppchenjagd an den Märkten https://t.co/TJHF46l5Kc pic.twitter.com/22vmwWOM1H — cash (@cashch) December 2, 2021

Zur Wochenmitte hatte die Nachricht über den ersten Fall einer Infektion mit der Coronavirus-Variante Omikron in den USA einen Erholungsversuch der angeschlagenen US-Börsen beendet. Dies sei aber sicher nicht der echte Grund für die panikartigen Verkäufe gegen Ende des Handelstags gewesen, ist Anlagestratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets überzeugt. "Die Investoren trauen dem Braten schier endlos steigender Kurse einfach nicht mehr", resümierte er stattdessen. Vor allem wohl deshalb, weil die Geldpolitik als Unterstützungsfaktor in den kommenden Monaten wegfallen dürfte.

Unter den Einzelwerten an der Wall Street zählten Boeing mit plus 7,5 Prozent zu den Favoriten. Der Flugzeugbauer machte bei der angestrebten Wiederzulassung seines Krisenjets 737 Max in China wichtige Fortschritte. Die dortige Luftfahrtaufsicht CAAC erliess eine Direktive an Fluggesellschaften, um die letzten Schritte vor der Wiederinbetriebnahme zu regeln.

Die Anteile von Apple gaben dagegen um 0,6 Prozent nach. Das Unternehmen habe Zulieferer über eine sich abschwächende Nachfrage nach dem iPhone13 informiert, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Für die Papiere des Autobauers General Motors , der tags zuvor sein operatives Gewinnziel für dieses Jahr angehoben hatte, ging es im S&P 100 um 5,1 Prozent nach oben.

Nvidia indes reagierten mit einem Kursgewinn von 2,2 Prozent kaum darauf, dass die US-Regierung die milliardenschwere Übernahme des Chipdesigners Arm verhindern will. Die geplante Übernahme durch den Grafikkarten-Spezialisten könne Innovationen bremsen, begründete die Handelsbehörde FTC ihre Klage. Die Technik des Unternehmens Arm, das aktuell zum japanischen Softbank-Konzern gehört, steckt praktisch allen Smartphones.

In den Blick rückte zudem ein Börsengang: Der Fahrdienstvermittler und Essenslieferdienst Grab aus Singapur, der mit dem börsennotierten Investment-Vehikel Altimeter Growth, einer so genannten Special Purpose Acquisition Company (SPAC) verschmolzen wurde, debütierte an der Nasdaq. Doch nachdem der erste Kurs noch bei 13,06 US-Dollar lag und es kurz rasch bis auf 13,29 Dollar hoch ging - ein Plus von knapp 21 Prozent, sackte das Papier schliesslich auf 8,75 Dollar ab.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)