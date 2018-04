17:40

Der Schweizer Leitindex SMI fällt bis Börsenschluss um 1,3 Prozent auf 8631 Punkte. In den ersten drei Monaten hatte der SMI fast 7 Prozent eingebüsst und damit das schwächste Quartal seit zwei Jahren verbucht.

Alle Standardwerte rutschten in die Verlustzone. Der Elektrotechnikkonzern ABB führt die Liste mit einem Kursabschlag von 2,1 Prozent an. Dahinter folgen die Aktien des Pharmazulieferers Lonza und des Telekomanbieters Swisscom mit einem Minus von je 2 Prozent.

Bei den Banken verliert Credit Suisse 1,3 Prozent an Wert. Die Anteile der UBS fallen um 1,7 und die des Vermögensverwalters Julius Bär um 1,4 Prozent.

Am besten schlugen sich die Aktien des Lebensversicherers Swiss Life, sie ermässigen sich um 0,3 Prozent. Die Titel der Luxusgüterhersteller Swatch und Richemont sinken um 0,4 und 0,7 Prozent.

Die an sich als krisenresistent geltenden Indexschwergewichte Nestlé und Roche verlieren 1,6 und 1,5 Prozent an Wert. Die Novartis-Aktien sinken um 0,7 Prozent.

Im Sog der schwachen US-Technologiewerte kamen die Anteile der Chipherstellers AMS, des Leiterplattenherstellers Cicor und des Solarzulieferers Meyer Burger unter Druck. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenkommentar zum Dienstag.)

16:40

Die Aktien von Temenos fallen am Dienstagnachmittag auf neue Tagestiefstkurse. Auslöser ist eine Medienmitteilung der britischen Fidessa. Darin informiert das Softwareunternehmen, dass zwei voneinander unabhängige Interessenten ein der Temenos-Offerte überlegenes Angebot unterbreitet hätten. Temenos könnte in einen teuren Übernahmestreit hineingezogen werden, so heisst es im hiesigen Handel. Temenos-Aktien tauchen um weitere 3,3% auf 110,60 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert hingegen um 1,2% unter dem Schlussstand vom Donnerstag.

15:40

Nach dem schwachen Start ins zweite Quartal am Ostermontag hat sich die Wall Street am Dienstag zu Handelsbeginn leicht erholt. Vor allem der Handelsstreit mit China und die Angst vor einem Ausverkauf bei den Techwerten im Sog neuer Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf Amazon trübten aber weiter die Stimmung. Der Dow Jones stieg um 0,5 Prozent auf 23'766 Punkte, nachdem er am Montag 2 Prozent verloren hatte. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite legten 0,5 und 0,8 Prozent zu. Im Fokus steht das Börsendebüt von Spotify. Der weltgrösste Musikstreaming-Dienst geht über eine Direktplatzierung an die Börse.

Spotify sets its reference price at $132 a share https://t.co/AIy2XOyggd pic.twitter.com/LRPROMwAcG — Business Insider (@businessinsider) April 3, 2018

Amazon begannen 1,7 Prozent höher und machten damit ein kleinen Teil der über 5-prozentigen Verluste vom Ostermontag gut. Nach den Steuerzahlungen prangerte Donald Trump über Ostern die Gebührenpolitik von Amazon gegenüber der US-Post an. Facbook tendierten kaum verändert. Die Datenaffäre im März hatte den Ausverkauf bei den Techwerten ausgelöst.

Tesla stiegen um 5 Prozent. Der E-Auto-Bauer reagierte mit Produktionszahlen für sein Model 3 - es soll Tesla den Weg in den Massenmarkt ebnen - auf Spekulationen, sein Produktionsziel verfehlt zu haben.

12:30

Der Schweizer Aktienmarkt ist nach Ostern schwach in die verkürzte Börsenwoche gestartet. Die sich zuspitzende Lage im Handelsstreit zwischen den USA und China hatte bereits am Ostermontag den US-Börsen stark zugesetzt. Der Leitindex SMI rutschte am Dienstag gleich von Beginn weg unter die Schwelle von 8700 Punkte und weitete die Kurseinbussen in der Folge noch aus. Die Verunsicherung der Anleger hat mit den wachsenden Sorgen um den Handelsstreit weiter zugenommen. US-Präsident Donald Trump bleibe ein Risiko für die Finanzmärkte, so ein Händler.

Der SMI verliert bis Mittag 1,2% auf 8632 Punkte. Der 30 Aktien umfassende SLI sinkt um 1,4% auf 1415 Zähler und der breite SPI um 1,2% auf 10'063. Die 30 wichtigsten Titel verlieren am Dienstag allesamt an Wert. Die Unsicherheit am Markt zeigt sich auch anhand des Volatilitätsindex VSMI, der aktuell um 5,8% ansteigt.

Die Aussicht auf ein raueres, globales Handelsumfeld setzt an der Schweizer Börse zyklischen Papieren wie ABB (-2,5%), Lonza (-2,3%) oder Schindler (-1,8%) besonders stark zu. Dabei schwächt auch ein Grossauftrag über 90 Millionen Dollar aus Dubai den Rückfall der ABB-Papiere kaum ab. Grosse Kursverluste sind auch bei Aryzta und Sonova (beide -2,0%) zu sehen.

Unter starkem Abgabedruck stehen nach wie vor auch die Grossbanken UBS (-1,7%) und Credit Suisse (-1,9% auf 15,69 Franken). Die Titel leiden unter den Verwerfungen an den internationalen Börsen. Dass die UBS nebst Jeremy Anderson auch Fred Hu zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlägt, spielt im Handel kaum eine Rolle.

Am breiten Markt erholen sich die Aktien des Schraubenhändlers Bossard (+4,2%) vom Rückschlag um 8% an Gründonnerstag. Damals wurden die Titel von der angekündigten Rückrufaktion beim Grosskunden Tesla geschwächt. Die Bossard-Gruppe hält nun in einem Communiqué dagegen, dass die stark verrosteten Schrauben nicht von ihr geliefert wurden.

Stark unter Druck stehen Titel von Unternehmen, die ihre Dividenden bezahlen. Dazu zählen am Dienstag Autoneum (-4,9%), Bobst (-3,7%), Implenia (-3,8%) oder SPS (-5,0%). (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

10:15

Die Schweizer Börse ist nach der Osterpause mit Verlusten ins zweite Quartal gestartet. Den kräftigen Kursverlusten an der Wall Street und an der Börse Shanghai könne sich die Schweiz nicht entziehen, sagen Händler. Nach wie vor bereite den Anlegern der drohende internationale Handelsstreit Sorge. Zudem trübe der Ausverkauf bei den US-Technologiewerten die Stimmung. Die US-Technologiebörse Nasdaq ist am Ostermontag, als viele Märkte in Europa geschlossen waren, um 2,7 Prozent gefallen. Der Dow Jones hat 1,9 Prozent verloren.

Der Schweizer Leitindex SMI sinkt am Dienstagmorgen um 1,1 Prozent auf 8643 Punkte. In den ersten drei Monaten hatte der SMI fast 7 Prozent eingebüsst.

Impulse erhoffen sich die Börsianer im Laufe der Woche vor allem von Konjunkturzahlen. Veröffentlicht werden unter anderem die Einkaufsmanagerindizes der Schweiz, der Euro-Zone und der USA. Zudem steht am Freitag der stark beachtete US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda. Die Daten könnten Hinweise auf die weitere Geldpolitik der Notenbanken geben.

Mit Erleichterung reagieren Anleger auf Neuigkeiten von Bossard. Der Kurs steigt um 4,9 Prozent und wetzt damit die Scharte der Vorwoche zu einem Grossteil wieder aus. Die Schraubenhandelsfirma stellte für das erste Quartal ein Rekordergebnis in Aussicht und teilte zudem mit, dass sie nicht von der Rückrufaktion eines amerikanischen Grosskunden aus dem Bereich Elektromobilität betroffen sei. Spekulationen, dass rostende Schrauben bei Tesla-Fahrzeugen von Bossard stammen könnten, hatten die Titel vergangene Woche auf Talfahrt geschickt.

Sämtlich Standardwerte geben nach. Den stärksten Kursverlust verbucht die Credit Suisse mit einem Minus von 2,0 Prozent. Dahinter folgen die Aktien des Pharmazulieferers Lonza und des Elektrotechnikkonzerns ABB mit je 1,9 Prozent Abschlag.

Am besten schlagen sich die Anteile des Aromen- und Riechstoffherstellers Givaudan, des Luxusgüterkonzerns Richemont und des Versicherers Swiss Life, die sich zwischen 0,5 und 0,8 Prozent abschwächen. Die als wenig konjunktursensibel geltenden Indexschwergewichte Nestlé, Novartis und Roche verlieren jeweils gegen 1 Prozent.

09:10

Der Swiss Market Index steht nach Handelsstart 0,9 Prozent im Minus. Das ist etwas weniger, als im vorbörslichen Handel noch angenommen wurde.

Neu aufgekommene Sorgen um eine Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten am Montag das Geschäft an der Wall Street stark belastet. Die Verunsicherung der Anleger nimmt weiter zu. US-Präsident Donald Trump bleibe ein Risikofaktor für die Finanzmärkte, was sich anhand des Handelsstreits gut zeige, meint ein Händler. Nur eineinhalb Wochen nach Inkrafttreten der umstrittenen US-Zölle auf Stahl und Aluminium belegt nun China 128 US-Produkte mit Zöllen zwischen 15 und 25 Prozent. Zudem setzte sich an der Wall Street der Rutsch der Technologiewerte fort.

Allen voran kommen zyklische Papiere zum Auftakt der neuen Börsenwoche unter Druck. Der deutlichste SMI-Verlierer ist dabei Lonza, die Aktie sinkt 1,9 Prozent. ABB und Adecco geben rund 1 Prozent nach.

Aber auch die Finanzaktien werden vom Beben an den US-Börsen durchgeschüttelt. Allen voran liegen die Grossbanken UBS (-1 Prozent) und Credit Suisse (-1,3 Prozent) im Minus. Auch Swiss Re (-0,6 Prozent) sind am Tag vor dem Investorentreffen unter Druck.

Die Index-Schwergewichte können sich derweil dem allgemeinen Abwärtssog an den Börsen ebenfalls nicht entziehen. Vor allem Nestlé (-0,9 Prozent) und Novartis (-0,5 Prozent) geben nach, während sich die Roche-Genussscheine mit -0,3 Prozent besser halten. Der Pharmakonzern hat für das Mittel Alecensa die Zulassung in der Schweiz als Erstlinientherapie für Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs erhalten.

Im breiter gefassten Geschäft blick die Anleger auf die Aktien des Schraubenhändlers Bossard (+5,4 Prozent). Das Unternehmen hielt fest, die Schrauben nicht geliefert zu haben, die Tesla derzeit zum grössten Rückruf seiner Firmengeschichte genötigt haben. Bossard startete stark ins Jahr 2018 und kündigte fürs erste Quartal Rekordergebnisse an.

Derweil macht der Schliesstechnikkonzern Dormakaba (-1,4 Prozent) mit der Auflösung eines indischen Joint Ventures von sich reden. Die Aktie von Swiss Prime Site und Autoneum (je rund minus 4 Prozent) handeln am Dienstag ex-Dividende.

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 1,1 Prozent tiefer indiziert. Die Aktien von UBS (-1,64 Prozent) und ABB (-1,63 Prozent) werden dabei mit den grössten Abschlägen berechnet. Bei den Midcaps taucht Autoneum 3,75 Prozent. Die Aktie wird am Dienstag mit Dividendenabschlag gehandelt.

Die Furcht vor einem Handelskrieg und die Verluste der Wall Street vom Ostermontag drückten laut Börsianern auf die Stimmung. Am Dienstag könnten die Markit-Einkaufsmanagerindizes Hinweise auf die weitere Geldpolitik in der Euro-Zone geben. Überwiegend rechnen die Börsianer aktuell mit einem Ende der Anleihekäufe noch in diesem Jahr und für Mitte 2019 mit einer ersten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank. Auf der Unternehmensseite dürfte der Börsengang des Musik-Streamingdienstes Spotify in New York von Interesse sein.

An der Wall Street hatte der Dow Jones die Sitzung am Montag 1,9 Prozent und der Nasdaq 2,7 Prozent tiefer beendet. Der S&P500 fiel um 2,2 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um 0,6 Prozent auf 21.252 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 1,1 Prozent auf 3129 Punkte.

07:45

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni wurde am Morgen bei 67,73 US-Dollar gehandelt. Das waren neun Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Mai stieg um sieben Cent auf 63,08 Dollar.

Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag. Der zugespitzte Handelskonflikt zwischen China und den USA hatte die Ölpreise am Montag unter Druck gebracht. China hatte Vergeltungsmassnahmen für US-Zölle beschlossen und so für Verunsicherung an den Finanzmärkten gesorgt.

Bahrain has discovered its biggest oil field since it started producing crude in 1932 https://t.co/Q7fgzE1Pr0 pic.twitter.com/BfUTWxvrBM — Bloomberg (@business) 2. April 2018

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert am Mittag 0,6 Prozent tiefer bei 21'250 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,5 Prozent nach auf 1699 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,6 Prozent. Technologiewerte wie Samsung oder Foxconn gaben nach.

Sie folgten damit den Vorgaben aus den USA, wo der Technologieindex Nasdaq 2,4 Prozent und damit seine gesamten Kursgewinne seit Jahresanfang abgegeben hatte.Die Entscheidung Chinas, die Zölle auf 128 US-Produkte zu erhöhen, sorgte für Beunruhigung. "In Verbindung mit den jüngsten Leitartikeln in den chinesischen Staatsmedien deuten sie darauf hin, dass die Regierung in Peking bereit zur Eskalation ist, wenn nötig", sagte Greg McKenna, Chefstratege bei AxiTrader. Technologiewerte gerieten zudem unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut den US-Onlinekonzern Amazon ins Visier genommen hatte.

06:25

Die Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits treibt Anleger in sichere Häfen wie den Yen. Der Dollar fiel den vierten Tag in Folge und kostete nunmehr 105,88 Yen. Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,2305 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9553 Franken je Dollar und 1,1755 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)