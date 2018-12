09:10

Der Swiss Market Index steigt im frühen Handel um 1,1 Prozent. Am Vortag hatte der SMI noch um 3,13 Prozent nachgegeben. Die Vorlage dazu liefern sowohl die New Yorker wie die asiatischen Börsen. Dank einer Schlussrally schloss der US-Leitindex Dow Jones nur knapp im Minus. Auch die wichtigsten Börsen in Asien tendierten leicht fester. Für Auftrieb an den Märkten hat laut Händler die Hoffnung gesorgt, dass die US-Notenbank Fed das Tempo bei den Zinserhöhung drosseln könnte. Marktbeobachter gehen zudem davon aus, dass sich zuletzt die Anleger angesichts des realen Zustands der Wirtschaft zu pessimistisch gezeigt haben.

Deutlich zulegen konnten die Banktitel. So notieren Credit Suisse und die UBS je 2 Prozent höher und Julius Bär 1,6 Prozent. Diese Titel gehörten in den letzten Tagen jedoch auch zu den Aktien mit hohen Verlusten.

Das gleiche gilt auch für den Techtitel AMS (+3,5 Prozent). "Nur" im Mittelfeld dagelegen liegen die Zykliker ABB (+1,3 Prozent), Geberit (+1,2 Prozent) und Lafarge Holcim (+1 Prozent) sowie die Uhrentitel Swatch (+1,4 Prozent) und Richemont (+1,2 Prozent).

Die defensiven SMI-Schwergewichte Nestlé (+1 Prozent) und Novartis (+0,9 Prozent) etwas schwächer als der Markt. Roche notiert 0,6 Prozent höher. Der Konzern hat in den USA die Zulassung für eine Kombinantionstherapie bei Lungenkrebs erhalten.

Überdurchschnittlich im Plus liegt bei den Midcaps nach einer Hochstufung durch Barclays der Partizipationsschein von Schindler (+3 Prozent). Der Aufzugs- und Rolltreppenbauer sei zwar nicht immun gegen die diversen Gegenwinde in der Branche wie steigende Lohn- und Rohstoffkosten sowie den anhaltenden Preisdruck aus China, so die Analysten der Bank. Allerdings sei Schindler in der günstigen Lage, gerade das Produktportfolio zu erneuern und auch von sinkenden Kosten einer höheren Standardisierung zu profitieren.

+++

08:30

Der Kursverfall von Kryptowährungen setzt sich fort. Wie schon in den vergangenen Wochen verloren am Freitag zahlreiche Digitalanlagen weiter an Wert. Die wohl bekannteste und älteste Digitaldevise Bitcoin fiel auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 3300 US-Dollar. Das war der niedrigste Wert seit September 2017. Von seinem Rekordstand bei 20 000 Dollar, erreicht Ende 2017, ist der Bitcoin meilenweit entfernt.

Alle rund 2000 Digitalwährungen zusammen haben derzeit einen Marktwert von rund 108 Milliarden Dollar, wie die Internetseite Coinmarktcap errechnet. Zum Höhepunkt des Krypto-Booms waren es deutlich mehr als 800 Milliarden Dollar. Fachleute nennen zahlreiche Gründe für den Absturz, darunter als wesentlichen Grund das abnehmende Interesse der Anleger an Digitalanlagen.

"Ich denke, es spiegelt einfach den generellen Mangel an Appetit auf Kryptowährungen wider", schrieb Craig Erlam vom Handelshaus Oanda in einem Kommentar.

Ein Nebeneffekt fallender Bitcoin-Kurse: Das Netzwerk verbraucht jetzt nicht mehr so viel Strom wie die Schweiz, sondern «nur» noch so viel wie Singapur... https://t.co/itGYIafqRH pic.twitter.com/XWLV5d09qX — NZZ Visuals (@nzzvisuals) 7. Dezember 2018

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 1,22 Prozent höher eingestuft. Am deutlichsten legen die Bankenwerte wie Credit Suisse (+2,4 Prozent) und UBS (+2,2 Prozent) zu. Am Donnerstag hatte der SMI 3,1 Prozent verloren.

In Asien hatten sich die Börsen bereits erholt. Zuvor hatten Sorgen über eine Verschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China und um die US-Konjunktur die Anleger umgetrieben. Doch nun sorgte Fed-Chef Jerome Powell zumindest vorübergehend für Beruhigung. Nach seiner Einschätzung geht es der US-Konjunktur "insgesamt sehr gut". Impulse könnten im Handelsverlauf aus den USA kommen, wo am Nachmittag die offiziellen Arbeitsmarktdaten erwartet werden.

Zulegen dürften im Tagesverlauf vor allem Bankaktien und Technologiewerte. Der Liftbauer Schindler profitierte von einem Analystenkommentar. Barclays erhöhte die Empfehlung auf Overweight von Equal weight. Vorbörslich legte die Aktie 2,4 Prozent zu.

Grossinvestoren aus dem angelsächsischen Raum finden Gefallen an Schweizer Banken: Nach der UBS hat auch die Credit Suisse einen neuen grossen Aktionär. https://t.co/uMfEyY7zRl #Schweiz #banken #Banking pic.twitter.com/KHzrcYeUcI — cash (@cashch) 7. Dezember 2018

+++

07:55

Die Ölpreise haben am Freitag weiter unter Druck gestanden, nachdem sich das Ölkartell Opec am Donnerstag nicht auf eine Förderkürzung hat einigen können. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Freitagmorgen 59,49 US-Dollar. Das waren 57 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 45 Cent auf 51,04 Dollar.

Am Donnerstag hatten sich die Vertreter der Opec-Länder nicht auf eine Kürzung ihrer Produktion verständigen können. Dem Vernehmen nach steht und fällt das gemeinsam Vorhaben mit einer Beteiligung Russlands. Das Nicht-Opec-Mitglied gehört dem Verbund "Opec+" an, der die Opec-Länder und mit ihm verbündete Staaten umfasst. Am heutigen Freitag gehen die Beratungen in eine neue Runde.

Russland scheint grundsätzlich nichts gegen eine geringere Rohölförderung zu haben. Allerdings ist das Land offenbar nicht bereit, seine Produktion in dem von der Opec gewünschten Ausmass herunterzufahren. Hintergrund der Debatte ist der Preiseinbruch am Rohölmarkt, der seit Anfang Oktober 30 Prozent beträgt.

Der Disput verdeutlicht auch die Machtverhältnisse am Ölmarkt, die sich in den vergangenen Jahren stark verändert haben. Währen die Opec und ihr mächtigstes Mitglied Saudi-Arabien an Macht eingebüsst haben, haben die anderen beiden Förder-Riesen USA und Russland an Macht gewonnen. Das zeigt sich auch daran, dass die USA nach Zahlen vom Donnerstag in der vergangenen Woche erstmals seit einem dreiviertel Jahrhundert mehr Öl ausgeführt als eingeführt haben.

Crude oil drops as OPEC makes supply cut dependent on Russian supporthttps://t.co/LDvRpDGKWW pic.twitter.com/DMVh58Py5v — Financial Express (@FinancialXpress) 7. Dezember 2018

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei notierte am frühen Nachmittag in Tokio knapp 0,8 Prozent fester bei 21'700 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,4 Prozent zu auf 1617 Zähler. Anleger spekulierten darauf, dass die US-Notenbank vorerst die Zinsen nicht weiter anheben dürfte.

Für Beruhigung sorgten zudem Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell, wonach es der US-Konjunktur "insgesamt sehr gut" gehe. Besonders der Arbeitsmarkt sei stark. Größere Gewinne verhinderten allerdings anhaltende Sorgen vor einer neuen Zuspitzung des US-chinesischen Handelskonflikts im Zuge der Festnahme der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou.

+++

06:25

Der Franken wird mit 1,1286 Franken je Euro gehandelt. Zum Dollar steht die Schweizer Währung bei 99,26 Rappen.

(cash/AWP/Reuters)