09:11

Der Swiss Market Index (SMI) legt kurz nach Börsenstart um 0,4 Prozent auf 9034 Punkte zu.

Am deutlichsten sticht aus dem SMI ABB heraus, mit einer Avance von 2,0 Prozent. Citigoup hat die Aktien mit einem höheren Kursziel auf ihre Buy-Liste gesetzt.

Die Citigroup stuft die Aktien von #ABB auf BUY (Neutral) herauf. Das Kursziel lautet neu 28 (zuvor 23,50) Franken. Die Amerikaner sehen den Industriekonzern auf den Wachstumspfad zurückfinden. $ABBN $ABB — cashInsider (@cashInsider) 4. September 2018

Ebenfalls deutlich im Plus notieren Credit Suisse und Richemont (beide je +0,9 Prozent) sowie Swiss Re uund Julius Bär (beide je +0,7 Prozent).

Mit 0,1 Prozent verhältnismässig verhalten ist der Anstieg des Indexschwergewichts Nestlé. Barclays das Kursziel gekürzt. Roche legen ebenfalls 0,1 Prozent zu, Novartis liegen mit 0,4 Prozent etwas deutlich im Plus.

Sonova gewinnen 0,7 Prozent. Die Deutsche Bank erhöht das Kursziel und empfiehlt die Aktien weiterhin zum Kauf.

Im breiten Markt stehen nach Resultaten zum ersten Semester 2018 Helvetia im Fokus. Die Titel notieren unverändert. Das vom Versicherer veröffentlichte Ergebnis lag in etwa im Rahmen der Erwartungen.

Lindt&Sprüngli geben 1,9 Prozent nach. Die UBS rät den Anlegern neu die Aktien zu verkaufen und senkt gleichzeitig das Kursziel.

Resultate zum ersten Halbjahr gaben auch das Energieunternehmen BKW (-0,1 Prozent) der Messebetreiber MCH (-5,1 Prozent), das Biopharmaunternehmen Santhera (-5,9 Prozent) sowie Börsenbetreiberin SIX bekannt. Zu den Aktien dieser vier Unternehmen gab es vorbörslich noch keine Kurse.

+++

08:20

Ohne Handelsimpulse aus den USA haben sich Börsianer in Asien am Dienstag richtungslos gezeigt. Investoren warteten darauf, wie die Wall Street nach ihrem Feiertag eröffne und wie die Anleger dort die neu aufkeimenden Sorgen über die globalen Handelsstreitigkeiten verdauten, sagte Analyst Yutaka Miura vom Brokerhaus Mizuho Securities.

Der 225 Werte umfassende Leitindex in Japan verlor 0,1 Prozent auf 22.696 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab ebenfalls 0,1 Prozent nach. Dagegen legten die Aktienmärkte in China mehr als ein Prozent zu. Auch in Südkorea und Hongkong ging es an den Börsen bergauf.

Besonders gefragt waren in Tokio die Titel des japanischen Babyflaschen-Herstellers Pigeon. Sie legten um 3,2 Prozent zu, nachdem der Konzern einen Gewinnsprung im Zeitraum Februar bis Juli verkündet hatte. Die in den vergangenen Tagen unter Druck geratenen Bankaktien kamen wieder auf die Beine. Die Nomura-Papiere gewannen 0,7 Prozent, die Titel von Mitsubishi UFJ Financial legten um 0,4 Prozent zu.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,1 Prozent zu. Gestern schloss der Leitindex bei 9003 Punkten und damit 0,3 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.

Deutlichstes Kursplus ist bei ABB zu beobachten (+1,14 Prozent). Die Citigroup stuft die Aktien von ABB auf Buy (Neutral) herauf. Das Kursziel lautet neu 28 (zuvor 23,50) Franken. Die Amerikaner sehen den Industriekonzern auf den Wachstumspfad zurückfinden. Die restlichen SMI-Werte notieren ohne grosse Veränderungen.

Im Mid-Caps-Bereich fallen Lindt&Sprüngli mit Abschlägen von 0,94 Prozent auf. UBS hat eine Verkaufsempfehlung für den Premium-Schokoladehersteller ausgesprochen.

07:45

Der Euro hat am Dienstag etwas nachgegeben. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1610 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Der Schweizer Franken hat sich über Nacht derweil kaum bewegt. Aktuell kosten der Euro 1,1255 und der US-Dollar 0,9695 Franken.

Etwas erholen konnte sich im frühen Handel die türkische Lira. Am Montag hatte sie nicht von der Zusage der türkischen Notenbank profitieren können, auf der nächsten Zinssitzung Mitte September gegen die hohe Inflation vorzugehen. Konkret wurde die Zentralbank allerdings nicht. Bankvolkswirte sehen in Zinsanhebungen, die Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ablehnt, die effektivste Massnahme gegen den Verfall der Landeswährung Lira.

Assuming that the latest EM rout started on 9 Aug 2018: Since then the dollar has gained:

-38.4% vs the Arg Peso

-25.0% vs the Turkish Lira

-11.4% vs the South African Rand

-10.2% vs the Brazilian Real Our next stop: Higher inflation & higher interest rates pic.twitter.com/maHKz5Nmrf — Johann Biermann (@JohannBiermann1) 4. September 2018

+++

06:35

Während der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent tiefer bei 22.651 Punkten liegt, steigt der breiter gefasste Topix-Index um 0,2 Prozent auf 1724 Punkte. Für Sorgenfalten sorgten weiter der Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,7 Prozent.

Ein Euro wurde mit 1,1599 Dollar bewertet nach 1,1623 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 111,14 Yen gehandelt nach 111,07 Yen in den USA.

