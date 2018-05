09:08

Der Swiss Market Index (SMI) gibt unmittelbar nach Börseneröffnung 0,3 Prozent auf 8952 Punkte nach. Für eine gewisse Nervosität sorgt die Ankündigung des US-Präsidenten Trump, seinen Entscheid hinsichtlich des Atomabkommens mit Iran bereits am heutigen Dienstagabend zu veröffentlichen. Es ist einer der wohl weitreichenderen Entscheide seiner bisherigen Amtszeit.

Am Berichtstag haben mit LafargeHolcim, Adecco, Dufry und Swiss Life gleich vier Bluechips über das erste Quartal berichtet. An der Börse sind im Anschluss an die Zahlen Swiss Life (+1,2 Prozent) und vor allem Dufry (+4,9 Prozent) gesucht. Der Reise-Detailhändler hat vor allem mit dem organischen Wachstum und dem operativen Gewinn positiv überrascht

LafargeHolcim hat zwar insbesondere mit dem Umsatz die Erwartungen der Analysten übertroffen, die Aktie gibt aber 2,6 Prozent nach. Und Adecco (-3,0 Prozent) hat vor allem auf Gewinnebene leicht enttäuscht.

Grössere Abgaben zeigen noch Lonza (-2,0 Prozent), allerdings wird der Titel Ex-Dividende von 2,75 Franken gehandelt. Auch die PS von Lindt&Sprüngli (-1,0 Prozent) werden heute unter Abzug der Dividende gehandelt.

Gegen den Trend höher stehen Vifor Pharma (+1,6 Prozent), welche von einem erweiterten Zulassungsentscheid aus den USA zum Medikament Veltassa etwas gestützt werden.

Im breiten Markt stehen nach Zahlen allenfalls die Aktien von Schmolz+Bickenbach (-1,0 Prozent) und PSP Swiss Property (+0,6 Prozent) etwas im Fokus.

+++

08:30

Mit Erleichterung reagieren Anleger auf die Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Der Index der Börse Shanghai stieg am Dienstag um 0,7 Prozent. Positiv sei ausserdem der überraschend kräftige Anstieg der chinesischen Exporte, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "China trägt weiterhin positiv zum globalen Wachstum bei und das ist eine gute Nachricht."

Solide Firmenbilanzen verhalfen dem japanischen Nikkei-Index zu einem Kursanstieg von 0,2 Prozent auf 22.508,69 Punkten. Allerdings seien die Gewinnziele für das gesamte Geschäftsjahr konservativ, sagte Anlagestratege Nobuhiko Kuramochi von der Investmentbank Mizhuo. "Wir müssen das Ende des laufenden Quartals abwarten, um ein besseres Bild davon zu bekommen, wie sich die Firmen den Rest des Jahres entwickeln." Bei den Unternehmen stand Takeda im Rampenlicht. Der Pharmakonzern legte ein offizielles Angebot für die Übernahme des britischen Rivalen Shire über rund 62 Milliarden Dollar. Takeda-Titel stiegen um vier Prozent.

Japan’s Takeda agrees to buy Ireland’s Shire in £46bn pharma deal https://t.co/Dw2gNbzgyt — Financial Times (@FT) 8. Mai 2018

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse mit minus 0,1 Prozent nur minim nach. Im gestrigen Handel stieg der Leitindex um 0,8 Prozent auf 8978 Punkte.

Nach Zahlen liegen Swiss Life (+1,5 Prozent) als einziger SMI-Wert im Plus. Ebenfalls nach Zahlen geben Adecco (-1,6 Prozent) und LafargeHolcim (-0,6 Prozent) relativ deutlich nach.

Deutlich im Minus sind auch die Titel von Lonza (-1,1 Prozent).

+++

07:50

Die Ölpreise sind am Dienstag vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran gefallen. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem die Preise in den vergangenen Tagen kräftig gestiegen waren. Am Montag hatten wichtige Rohölsorten einen dreieinhalbjährigen Höchststand erreicht.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Dienstagmorgen 75,40 US-Dollar. Das waren 77 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni fiel um 85 Cent auf 69,88 Dollar.

Am Rohölmarkt dürften die Investoren am Dienstag nahezu ausschliesslich in Richtung USA blicken. US-Präsident Trump hat angekündigt, um 20.00 Uhr seine Entscheidung über das Atomabkommen mit Iran bekanntzugeben. Wie sein Entschluss ausfällt, ist offen. Einige Fachleute vermuten, Trump werde aus dem Abkommen aussteigen. Andere gehen eher nicht davon aus.

Eine Aufkündigung hätte vermutlich weitreichende Folgen für den Ölmarkt. Schon jetzt gilt das Angebot als knapp. Das liegt zum einen an einer seit Anfang 2017 geltenden Fördergrenze der Opec. Zum anderen ist die Förderung in dem ölreichen Krisenstaat Venezuela eingebrochen. Hinzu kommt eine solide wachsende Weltwirtschaft, die für eine steigende Nachfrage nach Erdöl sorgt.

Steigen die USA aus dem Abkommen mit dem Iran aus, hätte das vermutlich Wirtschaftssanktionen gegen den Iran zur Folge. Das ohnehin knappe Rohölangebot drohte damit, weiter zu fallen. Das könnte steigende Rohölpreise nach sich ziehen.

Heute wird entschieden: Diplomaten rechnen mit Rückzug Trumps aus Atomabkommen https://t.co/JjhV5QJlB3 — FAZ Topthemen (@FAZ_Top) 8. Mai 2018

+++

06:40

Ermutigende Quartalsbilanzen aus der Branche hätten die Anleger zugreifen lassen, sagten Händler. Der japanische Leitindex Nikkei stieg bis am Nachmittag 0,3 Prozent auf 22.536 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index kletterte um 0,5 Prozent auf 1781 Zähler. Zu den Gewinnern zählte der Spielkonsolen-Hersteller Nintendo mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent.

Nintendo Switch's Online Service Will Finally Let You Back Up Your Saveshttps://t.co/WO10oKH1c8 Shared from my Google feed — Gustavo Melo (@gusshmelo) 8. Mai 2018

Die Papiere des Elektronikkonzerns Panasonic verteuerten sich um 0,4 Prozent. Den Aktien des Pharmakonzerns Takeda verhalfen Spekulationen über einen bevorstehenden Durchbruch bei der geplanten mehr als 60 Milliarden Dollar schweren Übernahme des irischen Rivalen Shire zu einem Plus von zwei Prozent.

Auch an den anderen Aktienmärkten in Fernost ging es bergauf. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,6 Prozent höher. Die Börse in Hongkong legte mehr als ein Prozent zu. Die chinesische Börse in Shanghai gewann 0,7 Prozent.

Der Euro trat bei 1,1919 Dollar auf der Stelle. Der Dollar notierte auch zur japanischen Währung kaum verändert bei 108,96 Yen.

(cash/AWP/Reuters)