08:10

Der Schweizer Aktienmarkt wird laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär freundlich in die neue Handelswoche starten. Der SMI notiert mit 0,16 Prozent im Plus.

Sämtliche Bluechips verzeichnen ein vorbörsliches Plus mit Ausnahme von Novartis. Der Pharmariese wurde am Morgen von der Citigroup heruntergestuft, während Konkurrent Roche heraufgestuft wurde (+0,9%).

SWISS PREMARKET:$SMI +0,16%$SMIM +0,19%$ABBN +0,3%$ADEN +0,3%$CSGN +0,3%$NOVN -0,8% (broker call)$ROG +0,9% (broker call)$UBSG +0,3%

Most other shares somewhat higher this morning. But no specific movers seen so far.

