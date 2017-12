08:10

Der Swiss Market Index steht im vorbörslichen Handel am Dienstag 0,05 Prozent tiefer. Es gibt kaum Ausreisser nach oben oder nach unten. Die Aktie von Adecco weist mit 0,08 Prozent das deutlichste Minus auf. Bei den Mid Caps sticht Temenos mit einem Plus von 1,5 Prozent heraus. Der Bankensoftwarehersteller aus Genf hat die lateinamerikanische Bankengruppe Itaú Unibanco als Kunden gewinnen können.

...looks like somebody already knew a bit more yesterday about @Temenos receiving a large order from Itaú Unibanco. More than three times the normal amount of shares changed hand and there was aggressive warrants buying as well. $TEMN — cashInsider (@cashInsider) 5. Dezember 2017

Schwache Vorgaben aus Asien und den USA sorgen Händlern zufolge für Zurückhaltung. An der Wall Street hatte der Dow-Jones-Index am Montag nach Handelsschluss in Europa seine Gewinne eingegrenzt. Er beendete die Sitzung 0,2 Prozent höher bei 24.290 Punkten. Der breiter gefasste S&P500 fiel um 0,1 Prozent, während die Technologiebörse Nasdaq 1,1 Prozent verlor.

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel nur wenig bewegt. Am Morgen knüpften sie geringfügig an die Vortagesverluste an. Der Preis für ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel um sechs Cent auf 62,39 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Januar-Lieferung sank um zwei Cent auf 57,45 Dollar.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 0,2 Prozent im Minus bei 22'660 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,11 Prozent auf 1784 Zähler nach. Ausgelöst durch Verluste von Technologiewerten in New York stießen Investoren Aktien von Chipherstellern ab. Zu den größten Verlierern gehörten Aktien von Tokyo Electron und Advantest, die jeweils gut zwei Prozent nachgaben. Gefragt waren dagegen Finanzaktien.

Asia Markets: Tech-stock selloff weighs on Asian markets - A global decline in technology stocks continued Tuesday in Asia, weighing on indexes in Japan and Taiwan. https://t.co/rsP3ZyGfTy — Marketing Gurus (@MarketingGurus2) 5. Dezember 2017

Spekulationen auf die Steuerreformpläne in den USA stützten den Dollar, insbesondere zum Yen. Die US-Währung wurde mit 112,50 Yen gehandelt, nachdem sie am Montag mit 113,09 Yen auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen geklettert war. Der Euro notierte kaum verändert mit 1,1875 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9846 Franken je Dollar und 1,1693 Franken je Euro bewertet.

