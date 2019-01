08:05

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 0,4 Prozent tiefer geschätzt. Der SMI-Future gab 0,7 Prozent nach auf 8790 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex 0,2 Prozent nachgegeben.

Viele Investoren würden sich angesichts diverser Unsicherheitsfaktoren wie dem Brexit und dem Handelskonflikt zurückhalten, sagten Händler. In Asien hatte der Nikkei-Index zuvor nachgegeben.

Die grössten Abschläge im SMI verzeichnet nach einer Herunterstufung die Aktie von ABB mit minus 1,3 Prozent. Die Logitech-Scheine legten hingegen nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs 1,4 Prozent zu.

Die Titel von Ceva Logistics gaben vorbörslich 0,5 Prozent nach. Das Übernahmeangebot des französischen Schifffahrtskonzerns CMA CGM für den Schweizer Logistikkonzern läuft bis 12. März. Der Ceva-Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären, das Übernahmeangebot nicht anzunehmen.

Die Ölpreise sind am Montag mit moderaten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Händler nannten Zahlen zu den aktiven Bohrlöchern in den USA als Belastungsgrund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,91 US-Dollar. Das waren 73 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 67 Cent auf 53,02 Dollar.

Für Belastung sorgten Daten des amerikanischen Öldienstleisters Baker Hughes. Demnach ist die Zahl der aktiven Ölfelder in den USA zuletzt gestiegen. Die Angaben werden am Rohölmarkt genau verfolgt, weil die Vereinigten Staaten neben dem Ölkartell Opec und Russland zur dritten Erdöl-Grossmacht aufgestiegen sind. In absehbarer Zeit wird erwartet, dass sich die USA autark mit Rohöl versorgen können und sogar Netto-Exporteur werden könnten.

Gestützt werden die Rohölpreise dagegen durch die politische Krise in Venezuela. Dort tobt ein Machtkampf zwischen Präsident Nicolas Maduro und Parlamentspräsident Juan Guaido, der sich vergangene Woche zum Interimspräsidenten ernannt hatte. Zwar ist die Förderung des ölreichen Landes in den vergangenen Jahren infolge der Wirtschaftskrise massiv gefallen. Eine Eskalation des Machtkampfs könnte die Produktion aber zusätzlich reduzieren und damit auch das weltweite Angebot verknappen.

Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte gibt um 0,3 Prozent auf 20'708 Punkte nach. Der breiter aufgestellte Topix-Index verliert ebenfalls 0,3 Prozent auf 1561 Zähler. "Die Märkte mögen die starke Landeswährung nicht, besonders zu einem Zeitpunkt, zu dem sie auf die Quartalszahlen währungssensibler Unternehmen warten", sagte Investmentstratege Hiroyuki Fukunaga.

Der Euro notiert im fernöstlichen Handel zum Franken geringfügig tiefer bei 1,1331. Der Dollar steht bei 99,19 Rappen.

