09:15

Der Swiss Market Index steigt am Montag im frühen Handel um 1,5 Prozent. Ein Grund für den Anstieg sind die Vorgaben aus Übersee: Der US-Markt ging am Freitag nach einem wechselvollen Verlauf mit einem klaren Plus aus dem Handel; und die asiatischen Märkte geben am Montag ebenfalls einen positiven Takt vor, wobei die japanische Börse allerdings feiertagsbedingt geschlossen blieb. Dass die Nervosität weiterhin hoch ist, belegt der Volatilitätsindex (VSMI) für den Schweizer Markt. Dieser kletterte am Freitag um über 29%.

Zu den Spitzenwerten gehören die Banken: Die Aktien von Credit Suisse legen 2,8 Prozent zu, UBS 2,1 Prozent und Julius Bär 2 Prozent. Auch auch die Zykliker ABB (plus 1,1 Proznt), für die Barclays das Kursziel erhöht hat, sowie Adecco (plus 1,4 Prozent) und LafargeHolcim (1,7 Prozent) steigen. Deutlichster SMI-Gewinner ist Lonza mit einem Plus von 3,1 Prozent.

Auch die Indexschwergewichte Nestlé (plus 1,4 Prozent), Novartis (plus 1 Prozent) und Roche (plus 1,3 Prozent) stützen den Markt. Roche vermeldet dabei in einer Phase-II-Studie mit seinem Kandidaten RG7716 vielversprechende Ergebnisse. Nestlé wiederum verstärkt das Geschäft in Lateinamerika und hat zu einem nicht genannten Preis einen Mehrheitsanteil an Terrafertil übernommen.

SGS gewinnen 1 Prozent. Der Warenprüfkonzern übernimmt zu einem nicht öffentlich gemachten Preis die deutsche SIT Skin Investigation and Technology, die im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3 Mio EUR erzielte. Es ist bereits die vierte Übernahme im laufenden Jahr.

Im breiten Markt stehen die Ampeln ebenfalls auf Grün, wobei sich Idorsia mit einem Plus von 2,7 Prozent vor VAT- Group (plus 1,6 Prozent) und U-blox (plus 1,6 Prozent) vom Feld abheben. Zugewinne von über 1 Prozent verzeichnen unter anderem Arbonia, Aryzta, Cembra Money Bank, Ems Chemie, Landis+Gyr und Vontobel. Im Fokus des Interesses stehen nach Jahreszahlen auch Comet (minus 3,4 Prozent).

Bossard (plus 0,2 Prozent) wiederum geht mit dem Gesundheitslogistiker Cosanum eine Partnerschaft bei der Versorgung von Spitälern, Heimen und Spitex-Organisationen ein.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird am Montag im vorbörslichen Handel 1,16 Prozent höher indiziert. Am deutlichsten steigt die Aktie der UBS mit einem Plus von 1,54 Prozent, ebenso hoch steigt der Titel von ABB. Am breiten Markt legt die Aktie von Idorsia 2,2 Prozent zu. Arbonia verzeichen ein Plus von 1,23 Prozent.

Den positiven Vorgaben aus den USA und aus China werde sich die Schweiz wohl anschliessen und nach der Korrektur der vergangenen Sitzungen zu einer Gegenbewegung ansetzen. Wie stark sich die Kurse erholen könnten, dürfte davon abhängen, ob im Verlauf Anschlusskäufe einsetzen, sagten Händler.

In der vorigen Woche hatten Kurseinbrüche des Dow Jones Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Auf Wochensicht allerdings büssten der S&P und der Dow 5,2 sowie die Nasdaq 5,1 Prozent ein - die größten Wochenverluste seit Anfang 2016. Der Swiss Market Index verlor in der letzten Woche 5,7 Prozent.

Die Händler hofften, dass die im Laufe der Woche erwarteten Firmenabschlüsse zur Aufhellung der Stimmung beitragen. Veröffentlicht werden unter anderem die Zahlen der Grossbank Credit Suisse, des Chemiekonzerns Clariant und des Nahrungsmittelriesen Nestle. Zur ausführlichen Wochenvorschau:

+++

08:02

Mittlerweile ist der Handel in Asien beendet. Dabei haben Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in Aktien genutzt. Der MSCI-Index asiatisch-pazifischer Aktien außerhalb Japans kletterte am Montag um ein Prozent auf 559 Punkte. Auch die Börsen in China und Südkorea legten zu. In Japan wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

+++

07:40

Die Ölpreise haben sich am Montag etwas von ihren starken Verlusten in der vergangenen Woche erholt. Am Markt wurde der durchweg schwächere US-Dollar als Grund genannt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 63,37 US-Dollar. Das waren 58 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 66 Cent auf 59,86 Dollar.

In der vergangenen Woche waren die Ölpreise massiv unter Druck geraten. Sowohl US-Öl als auch europäisches Rohöl hatten im Wochenverlauf um bis zu zehn Prozent nachgegeben. Auslöser der Talfahrt waren starke Kursverluste an den internationalen Aktienmärkten, die Anleger aus riskanteren Anlageklassen heraus trieben. Dazu gehören auch Rohstoffe wie Erdöl. Zusätzlich befeuert wird die schlechte Stimmung am Ölmarkt durch ein stetig steigendes Angebot aus den USA.

#StockNews Oil funds remain bullish after crude’s worst week in two years https://t.co/RezFh37jZE — Stock News (UK) (@StockNewsUK) 12. Februar 2018

+++

06:30

Der MSCI-Index asiatisch-pazifischer Aktien außerhalb Japans notierte gegen Mittag 0,8 Prozent im Plus. Er hatte vergangene Woche 7,3 Prozent eingebüßt. Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Mit Spannung erwarteten die Anleger die Daten zur US-Teuerung, die für Mittwoch anstehen. Spekulationen auf eine höhere US-Inflation und stärkere Zinsanhebungen hatten die jüngsten Kursrutsche an den Aktienmärkten ausgelöst.

Stocks attempt a bounce, bonds fret on US inflation - Reuters https://t.co/Q9ZF5qZpTA — Monetary system (@Monetarysystem1) 12. Februar 2018

+++

06:25

Der Euro legte leicht zu und wurde mit 1,2273 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 108,62 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9380 Franken je Dollar und 1,1515 Franken je Euro gehandelt.

(Reuters/AWP/cash)