14:01

Die Ölpreise sind am Freitag im Vorfeld richtungweisender Entscheidungen wichtiger Förderländer gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 73,93 US-Dollar. Das waren 87 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 72 Cent auf 66,26 Dollar.

+++

13:00

Der SMI legte bis zur Mittagszeit 0,9 Prozent auf 8539 Punkte zu. Sämtliche Standardwerte waren im Plus. Die Schweizer Börse setzte damit die Berg- und Talfahrt der vergangenen Tage fort. Am Donnerstag hatte der Leitindex 1,1 Prozent tiefer geschlossen.

"Es ist WM, es ist sonnig und es ist Freitag. Viel ist nicht zu erwarten", kommentierte Peter Rosenstreich von der Schweizer Onlinebank Swissquote.

Für Kursgewinne - vor allem bei Bankaktien - sorgte die Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten Runde der US-Stresstests: Sämtliche Institute haben bestanden - darunter auch die US-Töchter der Grossbanken UBS und Credit Suisse, deren Aktien rund zwei Prozent und mehr zulegten.

Auch Versicherungstitel gehörten zu den Gewinnern. Die Zurich-Aktie steckte eine Rückstufung der Privatbank Berenberg auf Hold von Buy weg und legte 1,2 Prozent zu.

Etwas weniger gefragt waren einige zyklische Werte wie der Elektrokonzern ABB, der Zementriese LafargeHolcim oder der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan. Auch die Indexschwergewichte fanden am Freitag nicht so viele Käufer: Die Pharmawerte Novartis und Roche legten 0,7 und 0,8 Prozent zu. Bei Roche verlässt die Leiterin von Roche Partnering und Mitglied der erweiterten Konzernleitung, Sophie Kornowski-Bonnet, das Unternehmen. Nestle-Papiere legten 0,5 Prozent zu.

+++

10:40

Die Aussicht auf Finanzerleichterungen für Griechenland nach Auslaufen des Rettungsprogramms hat der Börse in Athen zum Wochenschluss Auftrieb verliehen. Der griechische Leitindex stieg in der Spitze um 2,5 Prozent auf ein Vierwochen-Hoch. An den Rentenmärkten kletterten die Kurse der zehnjährigen griechischen Anleihen ebenfalls in die Höhe, im Gegenzug fielen die Renditen um 20 Basispunkte auf 4,1 Prozent. Das war der tiefste Stand seit Mitte Mai.

+++

10:22

Die Schweizer Börse hat zum Ende der Woche leicht zugelegt. Die Kursausschläge hielten sich bei den meisten Standardwerten jedoch in Grenzen. Der Leitindex SMI stieg um 0,2 Prozent auf 8480 Punkte. Am Donnerstag hatte er 1,1 Prozent tiefer geschlossen.

"Die Handelsspannungen zwischen China und den USA belasten die Anlegerstimmung weiterhin", erklärten die Experten der Credit Suisse. Eine Eskalation könne zu einem langsameren Wirtschaftswachstum und einer höheren Inflation führen. "Unser Basisszenario bleibt jedoch eine erneute wirtschaftliche Beschleunigung im zweiten Halbjahr", erklärten sie.

Gefragt waren vor allem Bankwerte: Die Grossbanken UBS und Credit Suisse haben den ersten Teil der US-Stresstests gut bestanden. Der zweite Teil, der kommende Woche veröffentlicht wird, gilt jedoch als die grössere Hürde. Die UBS-Aktie war 0,5 Prozent fester, während die Titel der Credit Suisse 0,9 Prozent zulegten.

Auch Versicherungstitel gehörten zu den Gewinnern. Die Zurich-Aktie steckte eine Rückstufung der Privatbank Berenberg auf Hold von Buy weg und legte 0,6 Prozent zu.

Gefragt waren zudem die Luxusgüterhersteller Swatch mit einem Plus von 1,5 Prozent und Richemont mit Kursgewinnen von 0,8 Prozent.

+++

09:44

Die Aktienkurse der Grossbanken UBS und CS notieren am Freitag im frühen Handel fester. Die US-Töchter der beiden Finanzhäuser haben den ersten Teil des jährlichen Stresstests der US-Notenbank Fed bestanden - so wie 33 andere Grossbanken auch. Die Bankaktien waren allerdings in den letzten Tagen deutlich unter Druck geraten.

Um 09.23 Uhr gehören UBS mit +0,5 Prozent auf 15,15 Franken und CS mit +1,0 Prozent auf 15,10 Franken zu den grössten Gewinnern im SMI. Der Leitindex steht zum Berichtszeitpunkt 0,34 Prozent höher.

Die Aktien der beiden grössten Schweizer Banken litten davor während Tagen unter Umschichtungen von US-Grossinvestoren in heimische Finanzinstitute. So hatte die UBS am Dienstag ein Jahrestief markiert und die Papiere der Credit Suisse liegen rund 20 Prozent unter ihrem Jahreshoch.

+++

09:26

Für die Aktien von Swatch und Richemont geht es einen Tag nach den Daten zu den Schweizer Uhrenexporten nun doch nach oben. Nachdem die Titel am Vortag in einem etwas rauen Marktumfeld nicht profitieren konnten, besinnen sich Anleger nun wohl eines Besseren.

Gegen 9.20 Uhr steigen die Richemont-Titel um 0,7 Prozent auf 86,74 Franken, während die Swatch-Inhaber mit +1,4 Prozent auf 469,90 Franken an der Indexspitze stehen. Der SMI gewinnt 0,22 Prozent. Am Vortag hatten Swatch noch 2,5 Prozent und Richemont 1,9 Prozent verloren.

+++

09:25

Nach überraschend guten Konjunkturdaten aus Frankreich klettert der Euro auf ein Tageshoch von 1,1542 Franken von zuvor 1,1516. Der vorläufige französische Einkaufsmanagerindex für Juni stieg auf 55,6 Punkte. Erwartet worden waren 54,2 Punkte.

+++

09:15

Der Swss Market Index steigt um 0,2 Prozent. Damit kommt es zumindest im frühen Handel zu einer zaghaften Gegenbewegung auf die jüngsten Abgaben. Am Donnerstag hatten Konjunkturneuigkeiten aus Amerika die Stimmung der Anleger in den Keller geschickt. Für etwas Rückenwind sorge nun die Einigung auf ein letztes Hilfspaket für Griechenland in der Nacht.

Grundsätzlich aber habe die Furcht vor einer Eskalation des weltweiten Handelsstreits die Märkte weiter im Griff, erklärten Händler. So sind in der Nacht die Strafzölle der EU auf Importe aus den USA wirksam geworden. Damit reagierte die EU auf die von US-Präsident Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Am Vormittag stehen zudem viel beachtete wirtschaftliche Stimmungsindikatoren aus der Eurozone an.

Nachrichten von Blue Chips gab es kaum. Die grössten Gewinner im SMI sind die Aktien der Luxusgüter- und Uhrenhersteller. Richemont gewinnen 0,7 Prozent, Swatch gar 1,6 Prozent.

Credit Suisse (+0,4 Prozent) und UBS (+0,3 Prozent) tendieren etwas über dem Gesamtmarkt. Die beiden Grossbanken haben den ersten Teil des Stresstests der US-Notenbank bequem bestanden. Spannender wird es aber erst in einer Woche, wenn die Fed die Ergebnisse des zweiten und ausführlicheren Teils ihres im Zuge der Finanzkrise von 2008 eingeführten Stresstests veröffentlicht.

Für die Credit Suisse hat ferner die Ratingagentur Fitch den Ausblick für die Bonität von stabil auf positiv erhöht. Das Rating lautet weiterhin "A-". Bei der UBS ("A+"; Ausblick stabil) gab es keine Veränderung. Julius Bär gewinnen 0,5 Prozent.

Von den Abschlägen im vorbörslichen Handel konnte sich Zurich Insurance mit plus 0,3 Prozent erholen. Berenberg senkt das Rating für den Erstversicherer im Rahmen einer Branchenstudie auf "Hold" von "Buy", erhöht aber das Kursziel auf 315 von 288 Franken. Die Marktbedingungen werden nun härter, erklärte der zuständige Analyst. Und nach der zuletzt guten Entwicklung werde die Luft für die Papiere etwas dünner.

Am breiten Markt steigen die Titel von Straumann (2,2 Prozent) und der Glarner KB (2,3 Prozent) überdurchschnittlich. Die Aktie von Dormakaba legt 0,15 Prozent zu. Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl von CEO Riet Cadonau zum Präsidenten des Verwaltungsrates vor.

+++

08:05

Der Swiss Market Index notiert im vorbörslichen Handel 0,16 Prozent höher. Am besten schneiden die Aktien der Credit Suisse und ABB ab (+0,27 Prozent). Der Titel von Zurich Insurance erleidet dagegen als einziger SMI-Titel einen Rückschlag (-0,3 Prozent). Hier der Grund:

Die Berenberg Bank stuft die dividendenstarken Aktien von @Zurich auf HOLD (Buy) herunter. Das Kursziel lautet neu 315 (288) Franken. $ZURN — cashInsider (@cashInsider) 22. Juni 2018

+++

07:55

Die Ungewissheit über den Ausgang des Opec-Treffens treibt den Ölpreis. Brent verteuert sich um bis zu 1,6 Prozent auf 74,21 Dollar je Fass. WTI kostet mit 66,65 Dollar je Fass 1,7 Prozent mehr. Die Opec berät am Freitag und Samstag in Wien über eine Erhöhung der Produktionsmengen. Eine Einigung auf einen Produktionsanstieg um etwa eine Million Barrel pro Tag zeichne sich als Kompromiss ab, sagten mehrere Opec-Insider Reuters.

Opec meet in Vienna: Oil ministers back output hike despite Iran's walkout

https://t.co/Z0blPrCNKh pic.twitter.com/lPN9oXfcqX — Business Standard (@bsindia) 22. Juni 2018

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 22'500 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1739 Punkten.

Besonders Autowerte wie Toyota Motor zeigten sich am Freitag schwächer, nachdem Daimler wegen des globalen Handelsstreits einen Gewinnrückgang vorhersagte. Auch die jüngsten US-Konjunkturdaten wirkten sich negativ aus. "Die schwachen US-Wirtschaftsdaten und die Schlagzeilen über einen Handelskrieg dämpfen die Stimmung am japanischen Markt", sagte Yoshinori Shigemi von JPMorgan Asset Management.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,1 Prozent.

+++

06:25

Ein Euro wird kaum verändert mit 1,1506 Franken bewertet. Der Dollar steht unverändert bei 99,12 Rappen.

(cash/AWP/Reuters)