11:45

Aus Furcht vor einem Handelskrieg mit den USA ziehen sich chinesische Anleger Börsianern zufolge aus Industriemetallen zurück. In Shanghai verbilligte sich Kupfer um zwei Prozent. Der Preis für Stahl fiel um 3,7 Prozent und derjenige für Eisenerz rutschte um 5,2 Prozent ab.

Die Analysten der Investmentbank Nomura betonten allerdings, dass die US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium nur geringen Einfluss auf die chinesische Konjunktur hätten. "Der Anteil der in die USA exportieren Stahl- und Aluminiumproduktion liegt bei nur 16 Prozent." In London bewegten sich die Preise für Kupfer und Aluminium kaum.

+++

10:40

Der SMI notierte im Morgenhandel um 0,1 Prozent tiefer auf 8888 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex 1,3 Prozent zugelegt.

Mit einem Plus von 0,3 Prozent verzeichneten die Titel des Feinchemiekonzerns Lonza die stärksten Zuwächse im SMI. Ebenfalls gesucht waren die Aktien des Personalvermittlers Adecco sowie der Versicherer Swiss Re, Swiss Life und Zurich.

Die UBS-Aktie sank dagegen um ein Prozent. Die Grossbank schraubte die Rückstellungen für Rechtskosten hoch, was den zuvor ausgewiesenen Gewinn für das vergangene Jahr leicht schmälert.

Am Nachmittag dürften die Anleger ihr Augenmerk auf die Arbeitsmarktdaten aus den USA richten. Von den Zahlen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf Tempo und Zeitpunkt weiterer Zinserhöhungen in der weltgrössten Volkswirtschaft. Einer Einschätzung des Vermögensverwalters Swisspartners zufolge dürften die Erhöhungen graduell und überschaubar sein. Denn: "Wenn die Zinsen zu schnell steigen, wird die US-Regierung sich schwertun, die Zinsrechnung zu bezahlen", hiess es. In Europa werde sich diesbezüglich kaum vor 2019 etwas tun, zumal das Inflationsziel der EZB noch weiter in die Ferne gerückt sei.

+++

09:10

Die Schweizer Börse startet praktisch unverändert in den letzten Handelstag der Woche. Der Swiss Market Index (SMI) legt praktisch unverändert los bei 8894 Punkten. Die Vorgaben aus Übersee sind freundlich. Für eine abwartende Positionierung der Marktteilnehmer dürfte jedoch der erst am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehende Arbeitsmarktbericht aus den USA sorgen.

An der Nachrichtenfront ist bei den Blue Chips relativ ruhig. Die UBS (-0,7 Prozent) hat ihre 2017 verbuchten Rückstellungen für Rechtsfälle und regulatorische Angelegenheiten seit der Veröffentlichung der Q4-Zahlen Ende Januar nochmals erhöht. Der Vorsteuergewinn sank für das Gesamtjahr 2017 deshalb um 141 Mio CHF.

Die Grossbank #UBS hat ihre 2017 verbuchten Rückstellungen für Rechtsfälle und regulatorische Angelegenheiten seit der Veröffentlichung der Q4-Zahlen am 22. Januar nochmals erhöht. https://t.co/U3vlW3I5JJ pic.twitter.com/koxZ33fWVL — cash (@cashch) 9. März 2018

Die Royal Bank of Canada hat unterdessen das Kursziel für UBS gesenkt (auf 19,50 von 21,00 CHF) und stuft die Titel mit Sector Perform ein. Auch das Kursziel von Julius Bär (-0,1 Prozent) wurde von der Bank auf 68,50 CHF leicht zurückgenommen, die Bewertung bleibt Outperform.

Zudem hat die kanadische Bank das Kursziel für Oerlikon (Aktie -0,1 Prozent) auf 18,50 von 17,00 CHF angehoben. Bei Panalpina (noch kein Kurs) deutet sich nach zwei Tagen mit deutlichen Abgaben eine Erholung an. Hier hat die RBC zwar auch das Kursziel gesenkt, die Titel jedoch neu mit Sector Perform bewertet, statt zuvor mit Underperform.

Im breiten Markt haben SFS (noch kein Kurs) Zahlen vorgelegt. Die Gruppe hat deutlich mehr verdient und stellt auch für das laufende Jahr Wachstum in Aussicht. Kursstützend dürfte auch die höhere Dividende wirken.

Schweiter (+1,2 Prozent) zeigen sich nach Zahlen höher. Auch Banque Profil de Gestion (+1,7 Prozent), Starrag (noch kein Kurs) und Zug Estates (noch kein Kurs) haben Jahreszahlen veröffentlicht.

+++

08:25

Die Aussicht auf ein Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un hat an den Aktienmärkten in Asien am Freitag für Kurgewinne gesorgt. Einer der bedrohlichsten Konflikte der Welt nahm damit in der Nacht eine unerwartete Wendung. Als sicher empfundene Währungen wie etwa der japanische Yen wurden deshalb abgestossen.

Trump Agrees to Meet North Korean Leader Kim Jong Un - Wall Street Journal https://t.co/Eq9cOogui8 — jirakay (@Oshilo) 9. März 2018

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit Kursgewinnen von 0,47 Prozent auf 21'469,20 Punkten. Er setzte sich damit weiter von der Marke von 21'000 Punkten ab, die er am Montag kurz gerissen hatte. Der schwächere Yen half dabei zum Wochenausklang. Für die exportorientierte Wirtschaft des Landes ist dies generell ein Vorteil. Das anvisierte Treffen zwischen Trump und Kim Jong Un, das vor wenigen Wochen noch als undenkbar galt, wurde als Entspannungssignal gewertet.

Auch an den chinesischen Börsen ging es nach oben: So zog der Hang Seng in Hongkong zuletzt um mehr als ein Prozent an. Der CSI 300 als wichtigster Index auf dem chinesischen Festland stieg zum Handelsschluss um 0,8 Prozent auf 4'108,87 Punkte.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) präsentiert sich in der Vorbörse von Julius Bär mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent nur wenig verändert. Gestern schloss der Leitindex mit plus 1,27 Prozent deutlich höher.

Sämtlich Werte aus dem SMI notieren leicht positiv mit Werten nahe bei plus 0,1 Prozent.

Mit Spannung werden die US-Arbeitsmarktdaten erwartet (um 14.30 Uhr, mitteleuropäische Zeit). Ihr Hauptaugenmerk richten Anleger allerdings nicht auf die Zahl der neu geschaffenen Stellen, sondern auf die Entwicklung der Löhne. Denn sie lassen Rückschlüsse auf die Inflation zu und damit auch auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen der Notenbank Fed. Von Reuters befragte Analysten rechnen für Februar mit einem Rückgang des Lohnzuwachses auf 0,2 von 0,3 Prozent.

+++

08:09

Die Talfahrt von Bitcoin geht weiter. Die Cyper-Devise verbilligte sich am Freitag um rund zehn Prozent auf 8366,32 Dollar. Damit summiert sich das Minus seit Wochenbeginn auf rund 25 Prozent.

#Bitcoin is down 24% in the last four days... pic.twitter.com/kunIrze9nQ — jeroen blokland (@jsblokland) 9. März 2018

+++

07:45

Der Euro hat sich am Freitag recht stabil präsentiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2317 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zum Franken steht der Euro bei 1,1724 CHF knapp über seinem Wert von Donnerstagabend und auch der US-Dollar zeigt sich zum Franken mit zuletzt 0,9516 CHF wenig bewegt.

Kursverluste muss dagegen der japanische Yen hinnehmen. Beobachter begründen dies mit dem sich abzeichnenden Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Das anvisierte Treffen, das vor wenigen Wochen noch als undenkbar galt, wurde als Entspannungssignal im Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm gewertet. Als sicher empfundene Währungen wie der japanische Yen wurden deshalb abgestossen.

+++

06:35

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe die Anleger ermutigt, sagten Händler. Auch die Nachrichten über Nordkoreas Bereitschaft für eine atomare Abrüstung hätten dazu beigetragen. Die Furcht vor einem Handelskrieg nach der Verhängung von Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte durch Trump rückte angesichts der Möglichkeit für diese historische Begegnung etwas in den Hintergrund. Rüstungs-, Stahl- und Autowerte gerieten allerdings unter Druck.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. März 2018

Der japanische Leitindex Nikkei stieg bis zum späten Nachmittag um 0,3 Prozent auf 21.431 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index.TOPX legte 0,6 Prozent auf 1720 Zähler zu. Auch an anderen Aktienmärkten in Asien ging es aufwärts. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte 0,6 Prozent höher. Die südkoreanische Börse in Seoul gewann 1,4 Prozent. Die chinesische Börse in Shanghai lag dagegen nur knapp im Plus.

(cash/AWP/Reuters)