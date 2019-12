09:15

Der Schweizer Aktienmarkt sartet verhalten in den Donnerstag. Leicht negative Vorgaben aus Fernost könnten nach Einschätzung von Händlern auch hierzulande Gewinnmitnahmen auslösen. "Wir sind praktisch auf Jahreshoch und der Markt hat sich 2019 prächtig entwickelt. Da wäre es nichts Ungewöhnliches, wenn der eine oder andere Gewinne einstreichen würde", sagt ein Händler.

Der SMI notiert um 09:10 Uhr praktisch inverändert bei 10'553 Punkten. Stark unter Druck garetn die Titel von Swatch (-1,3%), die von einem Entscheid der Wettbewerbskommission belastet werden. Die Weko hat den Uhrenkonzern faktisch mit einem Verkaufsverbot belegt.

Uhren - Weko verbietet Swatch-Tochter faktisch die Auslieferung von Uhrwerken https://t.co/R599XlFplp — cash (@cashch) December 19, 2019

Swatch darf nach einer Entscheidung der WEKO anderen Uhrenherstellern keine mechanischen Uhrwerke aus ihrer Produktion mehr liefern. Swatch erzielt mit dem Verkauf von Uhrwerken allerdings weniger als ein Prozent des Umsatzes. "Der Entscheid ist einfach negativ für das Sentiment der Anleger für diesen Titel, der 2019 eh nicht so gut gelaufen ist", sagt ein Händler.

ie Aktien von Clariant sind mit +2,9 Prozent deutlich höher indiziert. Der Chemiekonzern will nach dem Verkauf des Masterbatches-Geschäfts für 1,6 Milliarden Dollar die Aktionäre mit einer Sonderausschüttung von zwei Franken je Aktie bedenken.

Am breiten Markt stechen die Anteile von Kudelski (-1,3%) negativ hervor. Die Technologiefirma hat eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Zuletzt hatten schon Meyer Burger, Schlatter und Inficon vor einem Ertragsrückgang gewarnt.

+++

08:10

Der SMI fällt im vorbörslichen Geschehen 0,1 Prozent. Am deutlichsten im Minus-Bereich steht die Aktie von Swatch (1,1 Prozent). Die Swatch-Tochter ETA kann anderen Uhrenherstellern keine mechanischen Uhrwerke aus ihrer Produktion mehr liefern. Die Wettbewerbskommission (Weko) hat den Uhrenkonzern faktisch mit einem Verkaufsverbot belegt.

Am breiten Markt legt die Aktie von Clariant 4,4 Prozent zu. Der Baselbieter Spezialchemiekonzern veräussert sein gesamtes Geschäft mit Kunststoffadditiven und Granulaten und will die Aktionäre mit einer Sonderdividende beglücken.

Auf dem Terminplan stehen am Nachmittag (MEZ) das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia und die US-Frühindikatoren. Wenige Stunden vorher richten sich die Blicke nach London, wo die Bank von England (BoE) die Ergebnisse ihrer geldpolitischen Beratungen verkündet. Da eine Zinsänderung als ausgeschlossen gilt, versprechen sie sich Börsianer Hinweise auf die Einschätzung der Konjunkturaussichten nach der britischen Parlamentswahl und etwas Klarheit angesichts der jüngsten Wendungen im Brexit-Streit.

+++

07:45

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Markt war von fehlenden Impulsen die Rede. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 66,24 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig auf 60,97 Dollar.

An der grundsätzlichen Lage am Ölmarkt hat sich in den vergangenen Tagen wenig geändert. Zurzeit bewegen sich die Erdölpreise in der Nähe dreimonatiger Höchststände. Unterstützung kommt vor allem von zwei Seiten: Zum einen von der Annäherung der USA und China in ihrem Handelsstreit, zum anderen von der neuerlichen Förderkürzung des Rohölkartells Opec.

+++

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 23'855 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1735 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg dagegen um 0,3 Prozent.

Don’t Expect Another Roaring Year for Asia-Pacific Stock Darling - https://t.co/aNnVh7oa1t — Investing.com Stocks (@InvestingStockz) December 19, 2019

+++

06:00

Zur Schweizer Währung notiert der Dollar 0,1 Prozent niedriger bei 0,9797 Franken. Der Euro liegt bei 1,0903 Franken, kurz nach Mitternacht lag das Währungspaar bei 1,0895.

(cash/AWP/Reuters)