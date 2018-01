17:30

Der Schweizer Leitindex SMI stieg um 0,5 Prozent auf 9557 Punkte und stand damit auf dem höchsten Stand in seiner Geschichte. Das bisherige Hoch datierte vom 4. Juni 2007 und betrug 9548 Zähler. Der SMI war 1988 mit 1500 Punkten eingeführt worden und hatte im Zuge des ersten Golfkriegs im Januar 1991 bei 1279 Punkten den tiefsten Stand seiner Geschichte markiert." Die meisten Anleger beurteilen im Zuge der aktuellen Rally die Aussichten für die Märkte positiv", sagte ein Händler. "Jetzt greifen wir die Marke von 10'000 Punkten an. Bis diese fällt, ist es nur noch eine Frage der Zeit", sagte ein anderer Börsianer.

Von den 20 Standardwerten notierten einzig die Aktien von CS und UBS schwächer.

Tragende Säule waren die schwergewichteten Aktien des Pharmakonzerns Novartis, die mit einem Kursplus von 1,2 Prozent die Scharte vom Vortag auswetzten. Der Titel von Rivale Roche gewann 0,2 Prozent. Auch Nestle, die am schwersten gewichtete Schweizer Aktie, legte 0,5 Prozent zu.

15:45

An der Wall Street hat sich der Aufwärtstrend trotz unerwartet schwacher Konjunkturdaten auch am vierten Handelstag im neuen Jahr fortgesetzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,3 Prozent fester mit 25'142 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,4 Prozent auf 2733 Stellen zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte ebenfalls um 0,4 Prozent auf 7107 Zähler. Für alle drei Indizes waren dies neue Rekordstände. Am Donnerstag war der Dow erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 25'000 Punkten gestiegen.

Zu den Gewinnern zählten am Freitag die Papiere des weltgrößten Netzwerkausrüsters Cisco, die zwei Prozent auf 39,77 Dollar zulegten. Die Bank of America hatte die Papiere auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 37 auf 46 Dollar angehoben.

Um 17 Prozent abwärts ging es indes mit Aktien von Francesca's. Der Händler für Damenmode hatte angesichts eines schwachen Weihnachtsgeschäfts sein Umsatzziel für das im Januar endende Quartal und sein Gewinnziel gekappt.

14:50

Enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt haben den Dollar gegenüber dem Franken leicht unter Druck gesetzt. Die US-Devise sank am Freitag nach der Veröffentlichung der Dezember-Zahlen auf 0,9745/49 Franken von 0,9759/63 Franken unmittelbar davor. Dagegen reagierte der Leitindex der Börse SMI nur wenig auf die Zahlen. Auch die US-Aktien-Futures notierten praktisch unverändert. Die Zins-Futures CONF aus der Schweiz und Bund aus Deutschland legten dagegen zu.

Im Dezember wurden in den USA ausserhalb der Landwirtschaft lediglich 148.000 neue Stellen aufgebaut. Von Reuters befragte Analysten hatten mit 190.000 Jobs gerechnet. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote verharrte bei 4,1 Prozent. Damit ist die von der US-Notenbank Fed angestrebte Vollbeschäftigung de facto erreicht.

14:45

Der unter den Erwartungen ausgefallene Stellenaufbau in den USA im Dezember lässt die Aktienmärkte weitgehend kalt: Der Dax grenzt seine Gewinne zwar leicht ein und notiert mit 13.291 Punkten nur noch knapp ein Prozent höher - zuvor hatte er über 13.300 gelegen. Doch verharren die US-Futures bei plus 0,3 bis 0,5 Prozent. Der Euro legt allerdings kurz etwa einen viertel US-Cent auf 1,2080 Dollar zu.

12:50

Weiter auf den Höchststand: Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11:50 Uhr 0,44% höher bei 9'551,57 Punkten. Das neue Allzeithoch liegt bis zu diesem Zeitpunkt bei 9'557,06 Punkten (erreicht um 10:18 Uhr).

Bei den SMI/SLI-Werten führen auch zum Mittag die zyklischen Papiere von Adecco (+1,5%) die Gewinnerliste an. Sie profitieren von einer Ratingheraufstufung durch Morgan Stanley.

Auch die Titel der Grossbanken Credit Suisse (+0,7%) und UBS (+0,7% auf 18,62 CHF) performen überdurchschnittlich. Für UBS hatte die Royal Bank of Canada im Rahmen einer Sektorstudie das Kursziel auf 20,00 von 19,50 CHF erhöht und beliess die Einstufung auf "Sector Perform".

Leichte Verluste verzeichnen am heutigen Tag dafür die Titel von Swiss Re (-0,1% auf 91,94 CHF). Für diese senkt UBS das Kursziel auf 84 von 86 CHF.

Am breiten Markt sorgen ausserdem Emmi (+2,0%) für etwas Gesprächsstoff. Der Milchverarbeiter verkauft seine Minderheitsbeteiligung am amerikanischen Jogurt-Unternehmen Siggi's und erwartet daraus im Geschäftsjahr 2018 einen positiven Effekt in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe auf Stufe Reingewinn.

12:16

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken, haben aber ihre starken Preiszuwächse der vergangenen Tage überwiegend halten können. Gegen Mittag kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 67,56 US-Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel ebenfalls um 51 Cent auf 61,50 Dollar.

10:53

Nach einem durchwachsenen Jahresauftakt legt Bitcoin bei seiner Erholung wieder zu. Die Cyber-Devise verteuerte sich am Freitag um 7,6 Prozent auf 16'031 Dollar. Inzwischen setzten Investoren ihr Augenmerk aber auf andere virtuelle Währungen, die sogenannten Altcoins, sagte Analyst Mati Greenspan vom Online-Broker eToro. "Technologisch ist Bitcoin bereits überholt." Hauptmanko sei die geringe Geschwindigkeit bei der Verarbeitung von Geldtransfers. Alternativen wie Ripple punkteten zum Beispiel mit niedrigen Transaktionskosten.

Dem Branchendienst CoinMarketCap.com zufolge stieg der Kurs von Ripple in den vergangenen drei Wochen um mehr als 300 Prozent. Dabei überholte die digitale Währung mit einem Gesamt-Börsenwert von derzeit knapp 130 Milliarden den Konkurrenten Ethereum und stieg zur Nummer zwei hinter Bitcoin auf. Die älteste und wichtigste Kryptowährung notierte am Freitag dagegen rund 20 Prozent unter ihrem Rekordhoch von Mitte Dezember.

09:43

Der Schweizer SMI hat am Freitag mit Unterstützung positiver Vorgaben von ausländischen Märkten den Aufwärtstrend fortgesetzt und ein Allzeithoch markiert. Der Leitindex stieg am Freitag im frühen Handel um 0,4 Prozent auf den neuen Höchststand von 9550,86 Punkte. Das bisherige Rekordhoch wurde am 4. Juni 2007 bei 9548,09 Punkten erreicht.

Der SMI startete am 30. Juni 1988 mit 1500 Punkten. In ihm sind die 20 liquidesten und höchstkapitalisierten an der Schweizer Börse gehandelten Titel enthalten. Den tiefsten Stand erreichte der Kursindex, bei dem ausgeschüttete Dividenden nicht in die Berechnung einfliessen, am 15. Januar 1991 mit 1279 Punkten. Seine Kapitalisierung beträgt gemäss Reuters-Daten 1,16 Billionen Franken und ist damit etwas kleiner als der deutsche DAX Index mit 1,39 Billionen Franken.

Auch die beiden anderen wichtigen Schweizer Aktienindizes, der umfassende SPI und der 30 Werte beinhaltende Swiss Leader Index, markierten bei 10.929 beziehungsweise 1550 Punkten neue Rekorde.

09:10

Der SMI startet mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 9540 Punkten. In Händlerkreisen wird auf den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht verwiesen, vor dem sich die Investoren mit grösseren Engagements zurückhalten würden. Die Vorgaben aus Übersee sind allerdings positiv. An der Wall Street hatte sich am Vorabend der Aufwärtstrend fortgesetzt und auch in Asien zeigten sich die Optimisten in der Überzahl. Die Börse in Seoul profitierte dabei von der Wiederannäherung Süd- und Nordkoreas.

Das bisherige Intraday-Allzeithoch des SMI von 9'548,09 Punkten vom 4. Juni 2007 rückt wieder im Fokus. Nur noch 8 Punkte trennen den Swiss Market Index von der Bestleistung - das ist nicht einmal ein halbes Prozentpunkt. Fraglich ist jedoch, ob der hiesige Aktienmarkt für einen solchen Sprung zum Wochenende hin genug Schwung bekommt. Von Unternehmensseite her stehen nämlich kaum News auf der Agenda.

Für Roche GS (+0,34 Prozent) bekräftigte Jeffries die Kaufempfehlung und schraubte das Kursziel etwas nach oben. Mehrere Medikamente der Basler dürften die Erwartungen für 2018 und darüber hinaus übertreffen und zu Erhöhungen der Guidance führen, heisst es im Kommentar.

Bei den Grossbankenwerten steigerte die Royal Bank of Canada im Rahmen einer Sektorstudie das Kursziel für UBS (+0,73 Prozent) auf 20,00 von 19,50 Franken und beliess die Einstufung auf "Sector Perform". Veränderungen im Agieren der Zentralbanken Federal Reseve und EZB dürften 2018 das Umfeld im Investment Banking beeinflussen, heisst es. Gestern schlossen UBS bei 18,48 Franken.

Nur leicht im Plus stehen auch zyklische Werte wie ABB (+0,11 Prozent), LafargeHolcim (-0,2 Prozent) fallen zurück. Die Papiere des Zementherstellers waren am Vortag noch an der Spitze des SMI aus dem Handel gegangen. Ein Ausreisser sind Adecco (+1,5 Prozent). Laut Händleraussagen profitiert die Aktie des Stellenvermittlers von einer Ratingheraufstufung eines gewichtigen Analysehauses.

Bei den Logistikern Kühne+Nagel (... Prozent) sowie Panalpina (.... Prozent) aus dem breiten Markt erhöht Barclays die Kursziele der Aktien im Rahmen einer Branchenstudie jeweils leicht, lässt die Einstufungen jedoch unverändert. Bei Kühne+Nagel werde das grosse Thema für 2018 die Umsetzung der neuen Firmenstrategie "KN+NextGen" sein, schreiben die Analysten. Dabei erwarten die Analysten, dass das Unternehmen schneller als der Markt wachsen kann. Bei Panalpina wiederum hänge der Erfolg von der Verbreitung des neuen IT-Abwicklungssystems SAP sowie von möglichen Akquisitionen ab, heisst es.

Am breiten Markt sorgen ausserdem Emmi (noch kein Kurs) für etwas Gesprächsstoff. Der Milchverarbeiter verkauft seine Minderheitsbeteiligung am amerikanischen Jogurt-Unternehmen Siggi's. Die Jungfraubahnen (+1,17 Prozent) haben zum zweiten Mal in ihrer Geschichte auf ihrer Hauptattraktion über 1 Mio Besucher verzeichnet und 1,04 Mio Personen auf das Jungfraujoch befördert.

Ihren letzten Handelstag an der Schweizer Börse haben heute ausserdem die Papiere von Syngenta. Der Basler Agrochemiekonzern Syngenta wurde im vergangenen Jahr vom chinesischen Staatskonzern ChemChina übernommen, der entschied, die Aktien zu dekotieren.

08:30

Im Windschatten der Kursrekorde an der Wall Street schwingen sich auch die asiatischen Börsen zu neuen Höhen auf. Der Tokioter Nikkei-Index stieg am Freitag zeitweise auf ein 26-Jahres-Hoch von 23'730,47 Punkten und schloss 0,9 Prozent im Plus bei 23.714,53 Zählern. Dem MSCI-Index für Asien exklusive Japan fehlten mit 585 Zählern nur noch etwa sechs Punkte bis zu einem Rekordhoch.

Zu den Favoriten am japanischen Aktienmarkt gehörte Toshiba mit einem Kursplus von 2,2 Prozent. Der Industriekonzern verkauft seine kriselnde US-Akw-Tochter Westinghaus für 4,6 Milliarden Dollar an eine Tochter des kanadischen Vermögensverwalters Brookfield. Die Papiere von Takashimaya rutschten dagegen um 3,4 Prozent ab. Das Umsatzwachstum des Kaufhaus-Betreibers verlangsamte sich im Dezember auf 0,9 von 3,9 Prozent im Vormonat.

08:15

Alle 20 SMI-Titel stehen gemäss dem vorbörslichen Tableau etwas höher. Am meisten zieht die Aktie von ABB (+0,7 Prozent) an. Adecco (+0,6 Prozent) fällt nicht weiter auf, obwohl die Aktie gerade zwei Heraufstufungen erlebt hat. Der SMI insgesamt rückt um 0,03 Prozent auf 9512 Punkte vor (zu den vorbörslichen Kursen).

Die Aktien von Emmi wurden im vorbörslichen Geschäft um 4,5 Prozent höher indiziert. Der Milchverarbeiter verkauft den Minderheitsanteil von 22 Prozent am Joghurthersteller Siggi´s mit Sitz in New York. Im Jahr 2018 erwartet die Firma daraus einen positiven Effekt in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe auf den Reingewinn.

Die Schweizer Börse dürfte positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost umsetzen. Vor der Veröffentlichung der viel beachteten US-Arbeitsmarktdaten rechneten die Händler aber mit einer gewissen Zurückhaltung der Anleger. "Wir werden wohl wieder einmal mit leicht angezogener Handbremse unterwegs sein", sagte ein Börsianer. Andere Impulse sind dünn gesät. Viele Marktteilnehmer dürften erst in der kommenden Woche wieder ins Geschehen eingreifen, hiess es am Markt.

Von Reuters befragte Analysten rechnen für Dezember mit 190.000 neu geschaffener Jobs ausserhalb der Landwirtschaft. Am Donnerstag hatten überraschend starke Daten der privaten Arbeitsagentur ADP den US-Standardwerteindex Dow Jones erstmals über die 25'000er Marke gehievt.

06:40

Die Aussicht auf einen weiteren Aufschwung der Weltwirtschaft ermutigten die Anleger an den asiatischen Handelsplätzen. An der Tokioter Börse steigt der Leitindex Nikkei um 0,9 Prozent auf 23'721 Punkte und damit auf Höhen wie seit rund 26 Jahren nicht mehr. Bei den Einzelwerten im Blickpunkt stand Toshiba mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent. Der Industriekonzern verkauft seine kriselnde US-Atomkraftwerkstochter Westinghouse für 4,6 Milliarden Dollar an einen Finanzinvestor aus Kanada.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legte 0,5 Prozent zu und näherte sich damit immer mehr seinem Rekordhoch von 2007 an. Auch die chinesische Börse in Shanghai und der Markt in Hongkong lagen im Plus. Die südkoreanische Börse in Seoul gewann rund ein Prozent. Mut machte hier den Anlegern auch, dass Süd- und Nordkorea ihre vorsichtige Annäherung fortsetzen und sich auf ein Treffen von Vertretern der beiden verfeindeten Staaten in der kommenden Woche einigten. Es wäre das erste Treffen seit rund zwei Jahren.

Der Euro trat am Devisenmarkt in Fernost bei 1,2070 Dollar auf der Stelle. Zur japanischen Währung notierte der Dollar ebenfalls wenig verändert bei 112,86 Yen. Der Euro zum Franken steht bei 1,1765 und der Dollar zum Franken bei 0,9745.

