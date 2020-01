17:55

Der Konflikt zwischen den USA und Iran entspannte sich, sagten Händler. Doch der Arbeitsmarkt der weltweit grössten Volkswirtschaft, der USA, habe im Dezember an Schwung eingebüsst. Der SMI sank bis kurz vor Handelsschluss um 0,1 Prozent auf 10'639 Punkte.

Die Ausschläge der meisten grösseren Titel hielten sich in Grenzen. Zu den Ausnahmen gehörte der Pharmazulieferer Lonza, die Papiere 1,1 Prozent vorrückten. Der Bauchemiekonzern Sika (+1,2 Prozent) machten einen Teil der im Zug eines enttäuschenden Umsatzwachstums am Vortag eingefahrenen Kursverluste wieder wett. Der Zement-Weltmarktführer LafargeHolcim sank dagegen 1,1 Prozent.

Bei den Nebenwerten waren Biotech-Aktien gesucht. Idorsia nannte Einzelheiten zu einer Lizenzvereinbarung zu einer Arznei gegen Epilepsie. Die Aktien legten 3,6 Prozent zu. Basilea verteuerten sich gar um 5,7 Prozent, nachdem die Firma die eigene Umsatzprognose für 2019 leicht übertroffen hatte. Cosmo rückten 2,2 Prozent vor. Die Gesellschaft hat eine Unterlizenz für die US-Rechte am Benzodiazepin-Sedativum ByFavo an Acacia Pharma vergeben. Im Gegenzug beteilige sich Cosmo mit 14,1 Prozent an Acacia.

16:10

Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 gewannen zur Eröffnung am Freitag bis zu 0,2 Prozent auf 28'964, 9007 Zählern und 3279 Punkte. Kurzzeitig befanden sie sich zu Bösenbeginn auf einem Rekordhoch.

Die Zahl der Beschäftigten ausserhalb der US-Landwirtschaft stieg den Angaben zufolge um 145'000. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von 164'000 Stellen gerechnet. Der viel beachtete Anstieg der Löhne fiel mit 0,1 Prozent im Monatsvergleich ebenfalls niedriger aus als gedacht.

Letzteres sei allerdings gut für den Aktienmarkt, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Die Aussicht auf eine anhaltend geringe Inflation nehme den Befürwortern einer strafferen Geldpolitik innerhalb der US-Notenbank Wind aus den Segeln. Er gehe sogar von einer Zinssenkung im ersten Halbjahr aus.

Parallel zum Gesamtmarkt setzte auch Apple seinen Höhenflug fort. Die Aktien des Elektronik-Konzerns stiegen um 0,3 Prozent auf 310,6 Punkte, nachdem die Bank Credit Suisse als eine der Letzten dank des starken iPhone-Absatzes ihr Kursziel für die Apple-Titel angehoben hatte.

Bei den Eignern von Six Flags standen die Fahnen dagegen auf Halbmast. Die Aktien des Vergnügungspark-Betreibers stürzten um mehr als 15 Prozent ab und waren mit 37 Dollar so billig wie zuletzt vor fünfeinhalb Jahren. Wegen schwächelnder Besucherzahlen in den USA und Problemen mit Parks in China warnt das Unternehmen vor einem Rückgang des Quartalsumsatzes um acht bis zehn Millionen Dollar.

15:03

Die Futures auf den Dow Jones, den S&P 500 und den Nasdaq steigen 0,17, 0,22 und 0,47 Prozent. Die höher stehenden Terminkontrakte deuten auf eine festere Eröffnung der US-Börsen hin. Der Dow Jones dürfte damit seinen Rekordlauf fortsetzen und nimmt dabei abermals die Marke von 29'000 Punkten ins Visier. Erst am Donnerstag hatte das wohl bekannteste Börsenbarometer der Welt eine Bestmarke von 28 988 Punkten erklommen.

Allerdings erscheint die Luft nach oben nach der jüngsten Rally erst einmal dünner. Kurzfristig istdie Chance auf eine Fortsetzung der Rally daher geringer als das Risiko, dass Anleger erst einmal Kasse machten. Mit der bald startenden US-Berichtssaison verschiebt sich zudem nun der Fokus der Anleger.

Auf der Unternehmensseite richten sich die Blick einmal mehr auf Techwerte, die bereits in den vergangenen Tagen deutlich zugelegt hatten. Für Facebook, Amazon, Apple, Netflix und die Google-Mutter Alphabet zeichneten sich allesamt vorbörslich Kursgewinne ab.

Der Swiss Market Index bewegt sich wenig, er verliert zum Vormittag ganz leicht an Boden. Zur Stunde steht er 0,13 Prozent höher. Die Aktie von Sika verzeichnet mit 1,7 Prozent die höchsten Gewinne.

15:00

Nach der Vorlage der Daten zum US-Arbeitsmarkt im Dezember gerät der Dollar zum Euro und Pfund unter Druck. Der Euro holt im Gegenzug seine Verluste auf und notiert mit 1,1107 Dollar auf dem Vortagesniveau. Das Pfund gewinnt 0,2 Prozent auf 1,3089 Dollar. Im abgelaufenen Monat wurden weniger neue Stellen ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen als erwartet.

14:55

Positive Test-Resultate eines Impfstoffs gegen Leukämie geben der deutschen Biotechfirma Medigene Schub. Die Aktien verdreifachen ihr Kursplus auf gut 15 Prozent und steuern auf den grössten Tagesgewinn seit einem Jahr zu.

13:50

Palladium notiert 0,4 Prozent fester bei 2115,83 Dollar je Feinunze (31 Gramm) und steuert mit einem Plus von bislang mehr als sechs Prozent auf den höchsten Wochengewinn seit Mitte Juni zu. Händler machen die Furcht vor Engpässen für den Anstieg verantwortlich.

11:55

Der SMI gewinnt 0,26 Prozent auf 10'678,99 Punkte hinzu. In den USA stehen am Nachmittag die neuesten Daten vom Arbeitsmarkt auf der Agenda. Wie so oft halten sich die Investoren vor der Zahlenvorlage zurück. Entsprechend präsentiert sich der Leitindex SMI zwar freundlich, allerdings mit gedrosseltem Tempo. So war er bereits mit Gewinnen in den Handel gestartet, hatte sich aber im weiteren Verlauf eher seitwärts bewegt.

Am Markt heisst es, Investoren seien angesichts der Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran wieder etwas risikobereiter. Entsprechend rückten auch die Hoffnungen auf ein stärkeres globales Wirtschaftswachstum wieder in den Vordergrund. Ebenfalls erleichtert werden die jüngsten Ankündigungen zum Handelsabkommen zwischen den USA und China aufgenommen. Kommende Woche wird der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He in Washington erwartet, um ein erstes Teilabkommen zur Beilegung des Zollstreits zu unterzeichnen.

Stärker gesucht sind mit den Sika-Aktien (+1,7%) die grössten Verlierer des Vortages. Am Donnerstag hatten Investoren noch verschnupft auf die ersten Umsatzzahlen eines Blue Chips reagiert. Für den CS-Analyst Patrick Laager aber gehören die Papiere des Bauchemiekonzerns zu den attraktivsten unter Schweizer Mid- und Large-Caps.

Die folgenden Plätze auf der Gewinnerliste werden von verschiedenen Vertretern der Gesundheitsbranche belegt. So ziehen Lonza, Roche, Sonova, Vifor Pharma, und Novartis mit Kursgewinnen zwischen 0,9 und 0,4 Prozent überdurchschnittlich an. Seit Jahresbeginn hat es zu den verschiedenen Werten überwiegend positive Analystenkommentare gegeben. Bei JPMorgan etwa zeigen sich die Experten zuversichtlich für den MedTech-Sektor. Aber auch zu den beiden Pharmaschwergewichten hatte es zuletzt verschiedene Kommentare gegeben.

Die Vorliebe für Gesundheitswerte setzt sich auch in den hinteren Reihen durch. Neben Basilea (+4,4%) greifen Anleger bei Idorsia (+2,7%) und Cosmo (+2,5%) zu. Alle drei Unternehmen haben mit unterschiedlichen Firmennachrichten den Aufwärtsschub nochmals verstärkt.

09:30

Der SMI geht mit einem Plus von 0,3 Prozent in den Handel und erreicht in den ersten Handelsminuten 10'684 Punkte. Gestützt wird er dabei vor allem durch die Vorgaben der Wall Street, die sich am Donnerstag zu neuen Höchstständen aufgeschwungen hatte. In Asien entwickeln sich die wichtigsten Finanzmärkte am Freitag nicht ganz einheitlich.

Nach wie vor werden die Kursgewinne mit der De-Eskalation zwischen den USA und dem Iran begründet. Nachdem die Vergeltungsmassnahmen des Iran zum Wochenstart noch für eine Flucht in sichere Häfen gesorgt hatte, wurden Investoren im Wochenverlauf zunehmend risikofreudiger, da sich die Lage nicht weiter zugespitzt hat. Entsprechend kam beispielsweise der Ölpreis zuletzt wieder etwas zurück.

Auf Unternehmensseite machen sich bei den Blue Chips Analystenkommentare positiv bemerkbar. Allen voran steigen Adecco-Aktien um 0,5 Prozent. Die Experten von J.P. Morgan haben den Personalvermittler mit "Overweight" in die Bewertung aufgenommen. Eine starke Erholung nach den Abgaben des gestrigen Tages zeigen die Aktien von Sika (+1,4 Prozent).

Berichtssaison beginnt: Für erste Schweizer Aktien naht die Stunde der Wahrheit

Deutlicher bewegen sich allerdings vor allem Gesundheitswerte in den hinteren Reihen. Dort ziehen Basilea um mehr als 6,1 Prozent an. Das Biopharmaunternehmen erwartet für 2019 einen Umsatz von 134 Millionen Franken, was leicht über der eigenen Prognose liegt.

Idorsia (+3 Prozent) und Cosmo (+1,7 Prozent) werden dagegen gesucht, nachdem beide Unternehmen über strategische Vereinbarungen berichtet hatten.

09:35

Die britische Modekette Superdry hat nach einem schwachen Weihnachtsgeschäft ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr zusammengestrichen. Vor allem der Verkauf älterer Produkte sei schleppend verlaufen. An der Börse brachen die Superdry-Aktien um 18 Prozent ein.

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,24 Prozent höher geschätzt. Am deutlichsten steigt die Aktie von Adecco (1 Prozent). Am breiten Markt fallen Cosmo (1,25 Prozent) und Isorsia (1,5 Prozent) mit Avancen auf.

Für Kauflaune sorgt die Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Gesprächsstoff ist zudem der Termin für die Unterzeichnung eines ersten Teilabkommens zwischen China und den USA: Der chinesische Vizeministerpräsident Liu He soll dafür kommende Woche in die USA reisen. Anschliessend sollen die Gespräche über ein umfassendes Handelsabkommen in die nächste Runde gehen.

Daneben rücken zunehmend Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. Am Nachmittag werden die Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet. Experten gehen davon aus, dass im Dezember weniger neue Stellen ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen wurden als im Vormonat. Sie erhoffen sich aus den Daten Aufschluss über den weiteren Kurs der Geldpolitik.

07:40

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,28 US-Dollar. Das sind neun Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI fiel ebenfalls geringfügig um elf Cent auf 59,45 Dollar.

Seit Donnerstag läuft der Handel an den Finanzmärkten wieder in ruhigeren Bahnen. Auch am Ölmarkt deutet sich ein ruhiges Ende einer turbulenten Woche an. Zuvor hatte die Iran-Krise für heftige Preisauschläge im Verlauf der ersten Handelstage des neuen Jahres gesorgt.

Nachdem die Ölpreise zunächst im Zuge einer Eskalation der Lage auf mehrmonatige Höchststände gestiegen waren, liegen sie mittlerweile wieder deutlich unter dem Niveau, das sie zum Zeitpunkt der gezielten Tötung eines ranghohen iranischen Generals in der vergangenen Woche hatten.

06:10

Die vorläufige Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die japanischen Börsen am Freitag gestützt. In Tokio legte der Nikkei-Index um 0,38 Prozent auf 23'829 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent auf 1732 Zähler.

Die USA und der Iran hatten zuletzt signalisiert, einen Krieg vermeiden zu wollen. Für Börsianer rückt dadurch wieder der Handelsstreit zwischen den USA und China in den Vordergrund. Mitte Januar soll der erste Teil eines Abkommens unterzeichnet werden, um den Konflikt zu lösen.

06:05

Der Euro steht unverändert zum Franken bei 1,0808. Ebenfalls unverändert notiert der Franken zum Dollar bei 97,30 Rappen.

06:03

Der Goldpreis gibt im asiatischen Handel weiter nach. Die Feinunze Gold verliert 0,3 Prozent auf 1548 Dollar. Auf Sicht der letzten vier Wochen resultiert aber immer noch ein Plus von fast 5 Prozent.

06:00

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Donnerstag 0,7 Prozent höher auf 28'956,90 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,8 Prozent auf 9203,43 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 3274,70 Punkte zu.

