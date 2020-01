08:10

Der Schweizer Börse könnte nach den gestrigen Kursverlusten ein schnelles Comeback gelingen. Laut vorbörslichen Daten von Julius Bär notert der SMI um 0,4 Prozent fester. Ausser Roche und Givaudan notieren sämtliche SMI-Titel zwischen 0,4 und 1 Prozent im Plus. Am breiten Markt sieht es sogar noch freundlicher aus.

+++

06:30

Die Ausbreitung des Coronavirus in China hat am Freitag an den asiatischen Börsen für Zurückhaltung bei den Anlegern gesorgt. Die Zahl der Todesfälle durch das Virus stieg in China nach offiziellen Angaben auf 25, mehr als 800 infizierte Patienten wurden bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht in der Epidemie noch keinen internationalen Gesundheitsnotstand. Es sei aber eindeutig ein Notstand für China, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 23.769 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index lag drei Punkte im Minus bei 1727 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 2,75 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 3,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor gut ein Prozent.

06:25

+++

Im asiatischen Devisenhandel lag der Dollar kaum verändert bei 109,49 Yen und 0,4 Prozent höher bei 6,9364 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9695 Franken. Der Euro fiel nach der ersten Zinssitzung der EZB im neuen Jahr weiter auf 1,1050 Dollar. die seit November amtierende EZB-Präsidentin Christine Lagarde kündigte eine umfassende Überprüfung der Strategie an. Die EZB werde jeden Stein umdrehen, kündigte sie an. Im Fokus steht eine Prüfung des seit Jahren verfehlten Inflationsziels von knapp unter zwei Prozent Preisauftrieb. (Reporter: Tomo Uetake, geschrieben von Olaf Brenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)

+++

06:15

An der Wall Street hat der Dow Jones am Donnerstag nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 0,1 Prozent auf 29.160,09 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 9.402,48 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 3.325,51 Punkte zu.

(cash/AWP/Reuters)