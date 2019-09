08:08

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,6 Prozent zu. Börsianer rechnen fest damit, dass EZB-Chef "Super Mario" Draghi bei seinem vorletzten grossen Auftritt den Einlagenzins senkt und die Wiederaufnahme der Wertpapierkäufe ankündigt.

Sämtliche Einzelwerte aus dem Leitindex sind im Plus. Am deutlichsten ist die Zunahme bei Swatch (+1,5 Prozent), Richemont (+1,4 Prozent), Zurich (+1,3 Prozent) und Roche (+1,2 Prozent).

Am breiteren Markt fallen Dormakaba (-2,7 Prozent) nach enttäuschenden Zahlen negativ auf.

08:05

Die Hoffnung auf Handelsgespräche zwischen den USA und China stützt die chinesische Währung. Der im Inland gehandelte Yuan steigt um bis zu 0,5 Prozent, ein Dollar kostet mit 7,0810 Yuan so wenig wie seit dem 23. August nicht mehr. Die USA haben zuvor Zollerhöhungen auf China-Produkte um zwei Wochen verschoben, was als Signal eines guten Willens gewertet wurde.

07:55

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag ein Stück weit von den starken Verlusten zur Wochenmitte erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 61,32 US-Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 55 Cent auf 56,30 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Anstieg mit weiteren Signalen der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Nachdem zunächst die Regierung in Peking Ausnahmen von Strafzöllen auf Waren aus den USA verkündet hatte, legte die US-Regierung in der Nacht zum Donnertag nach. US-Präsident Donald Trump verschob die für Anfang Oktober angekündigte Anhebung der Strafzölle auf chinesische Importe im Umfang von 250 Milliarden Dollar um zwei Wochen auf Mitte Oktober und bezeichnete dies als "Geste des guten Willens".

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Donnerstagmittag 0,9 Prozent fester bei 21.789 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,7 Prozent auf 1595 Zähler und erreicht damit seinen höchsten Stand seit Anfang Mai diesen Jahres. Vor allem die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, die geplante Erhöhung von Zöllen auf chinesische Importe um zwei Wochen zu verschieben, trieben die Kurse.

Nachdem Yahoo Japan bekanntgab, die Mehrheit am Online-Modehändler Zozo zu übernehmen, schossen die Aktien des Amazon-Konkurrenten zeitweise um bis zu 19 Prozent in die Höhe. Yahoo Japan legte um 2,4 Prozent zu.

06:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 108,03 Yen und gab 0,3 Prozent auf 7,0922 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9931 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1012 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0939 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2328 Dollar.

06:15

Am Vorabend hat an der Wall Street der Dow Jones zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,9 Prozent auf 27.137,04 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 8.169,68 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 3.000,91 Punkte zu.

