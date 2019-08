+++

08:10

Der Swiss Market Index legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,32 Prozent zu. Sämtliche SMI-Titel werden höher gehandelt. Vor allem Novartis fällt mit einem vorbörslichem Plus von knapp 1 Prozent auf. Der Pharma-Riese vermeldete am Morgen positive Nachrichten über die Wirkung eines Multiple-Sklerose-Mittels.

Auch der breite Markt steht mit einem Plus von 0,21 Prozent vor einem freundlichen Start.

+++

06:35

An den Aktienmärkten in Asien haben am Freitag wieder die Optimisten den Ton angegeben. Börsianern zufolge stieg die Hoffnung, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China eine Lösung geben wird. Auslöser waren Äußerungen von Chinas Handelsministerium. Dieses gab bekannt, es liefen Vorbereitungen für die nächste Runde der Gespräche mit den Vereinigten Staaten im September. In Tokio gewann der Leitindex Nikkei 1,2 Prozent auf 20.702 Punkte. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte außerhalb Japans stieg 0,3 Prozent.

