08:40

Investoren haben sich nach der Reform der chinesischen Technologiebörse Chinext am Montag um die Aktien der 18 Börsendebütanten gerissen. Zu den grössten Gewinnern gehörten die Papiere des Autokabelherstellers Ningo KBE Electrical, die an ihrem ersten Handelstag um mehr als 500 Prozent in die Höhe sprangen. Damit dürfte der Handelsplatz in Shenzhen der Shanghaier Börse, an der bisher die meisten chinesischen Technologiekonzerne notiert sind, deutlich mehr Konkurrenz machen.

Die Reform der Chinext zielte darauf ab, Börsengänge weniger bürokratisch zu gestalten und Handelsbeschränkungen zu verringern. Sie gilt damit auch als Vehikel für chinesische Investoren, die es derzeit schwer in den USA haben, wo chinesischen Firmen genauer auf die Finger geschaut wird und sie angesichts der Drohungen von Präsident Donald Trump Sorge haben müssen, vom Handel an US-Börsen ausgeschlossen zu werden.

-Hong Kong shares climb more than 1.5%, with WeChat owner Tencent Holdings rising over 4%

-U.S futures ⬆️

-Japan, South Korea, Australia stocks ⬆️

-Oil ⬆️ to $42.41

-Oil ⬆️ to $42.41

-Gold ⬇️

In Tokio stieg der Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 22.985 Punkte. Sorgen um den Gesundheitszustand von Ministerpräsident Shinzo Abe begrenzten die Gewinne. Der japanische Regierungschef begab sich nach einer Kontrolluntersuchung in der vergangenen Woche zu einer Nachuntersuchung in ein Tokioter Krankenhaus. Dies schürte Spekulationen über einen möglichen Rücktritt. Die chinesische Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann rund ein Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg ebenfalls um ein Prozent.

08:20

Die neusten Kurszieländerungen am Schweizer Aktienmarkt

Flughafen Zürich: RBC erhöht auf 154 (140) CHF - Outperform

U-blox: UBS erhöht auf 61 (60) Fr. - Neutral

Comet: UBS erhöht auf 177 (164) Fr. - Buy

Hochdorf: Credit Suisse senkt auf 55 (65) Fr. - Underperform

Straumann: Deutsche Bank senkt auf Hold (Buy) - Ziel 920 CHF

Gurit: Research Partners erhöht auf 2'000 (1'700) Fr. - Kaufen



08:05

Der Schweizer Aktienmarkt folgt den positiven Vorgaben aus Asien und wird mit Gewinnen eröffnen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,35 Prozent im Plus. Ausser Novartis (unverändert) und Credit Suisse (-0,45%) legen sämtliche Blue Chips zu. Die Gewinne liegen dabei zwischen 0,3 und 0,6 Prozent.

07:35

Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Maue Wirtschaftsindikatoren aus Deutschland und der Euro-Zone hatten die Börsen am Freitag belastet. Der Dax verlor ein halbes Prozent auf 12.764 Punkte. Im Blick der Anleger bleibt weiter die Entwicklung der Neuinfektionszahlen beim Coronavirus, die zuletzt angestiegen sind.

An den europäischen Börsen deutet sich auf breiter Front eine positive Eröffnung an.

07:20

Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1794 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend.

Auch zum Franken sind die Veränderungen nur gering. Das EUR/CHF-Währungspaar lag am frühen Morgen bei 1,0761 nach 1,0753 am späten Freitagabend. Dies ergibt für das USD/CHF-Paar einen ebenfalls wenig veränderten Kurs von 0,9123 nach 0,9119.

Damit hat der Euro die deutlichen Kursverluste vom Freitag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Ende der vergangenen Woche war die Gemeinschaftswährung nach enttäuschenden Konjunkturdaten unter Druck geraten und der Kurs etwa einen Cent gefallen.

06:30

Die asiatische Aktien sind am Montag durch die Hoffnungen auf eine neue Behandlungsmöglichkeit für Coronavirus-Infektionen gestiegen. Die US-Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA hat den Einsatz einer auf Blutplasma basierten Methode als Notfallbehandlung zugelassen.

Laut einem Bericht der Zeitung "Financial Times" erwäge die US-Regierung auch, das Zulassungsverfahren für einen vielversprechenden Impfstoffkandidaten des Pharmakonzerns AstraZeneca für den Einsatz in Amerika zu beschleunigen, damit dieser noch vor den Wahlen am 3. November zur Verfügung stünde.

Ein wirksamer Impfstoff könnte Trump die Wiederwahl sichern. "Die Märkte sind heute optimistisch, da die FDA die Verwendung von Blutplasma von genesenen Covid-19-Patienten zur Behandlung kranker Patienten genehmigt hat", sagte Stephen Innes, Chefstratege für globale Märkte bei AxiCorp. Es sei zwar nicht das, worauf die die ganze Welt hoffe, aber es sei ein weiterer positiver Schritt, um den Krankheitsverlauf der Patienten zu verkürzen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 22.997 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1608 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 1 Prozent.

06:10

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 105,81 Yen und stagnierte bei 6,9188 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9120 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1792 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0757 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3086 Dollar. (Reporter: Swati Pandey Geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33711 oder +49 30 2201 33702)

