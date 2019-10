08:10

Der Swiss Market Index (SMI) zeigt sich in der von Julius Bär berechneten Vorbörse zum Vortag leicht negativ. Ausser Roche notieren sämtliche SMI-Titel im Minus. Grösse Ausschläge gibt es aber nicht. Einzig Nestlé fällt mit einem vorbörslichen Minus von 0,37 Prozent auf.

Auch der breite Markt notiert vorbörslich hauchdünn im Minus. Die Valoren von BB Biotech verlieren 1,65 Prozent. Am Morgen hatte die Beteiligungsgesellschaft einen Verlust im dritten Quartal vermeldet.

06:30

Die asiatischen Aktienbörsen haben am Freitag nach der Brexit-Einigung zwischen der EU und Grossbritannien zugelegt. Händler verwiesen allerdings auf mehrere Faktoren, die die Kursgewinne begrenzen dürften: "Was immer gestern abend mit der EU vereinbart wurde, muss noch durch das britische Parlament", sagte Aktienexperte James McGlew vom Finanzhaus Argonaut in Perth. Für Zurückhaltung sorgten ausserdem Wirtschaftsdaten aus China. Chinas Wachstum schwächte sich im dritten Quartal in der Jahresrate auf 6,0 Prozent ab, den schwächsten Wert seit fast 30 Jahren.

China’s at about half the average growth rate of the 90s and 2000s but the economy is also 50x bigger pic.twitter.com/6xqOckSni2 — David Ingles (@DavidInglesTV) October 18, 2019

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index erreichte dennoch zeitweise seinen höchsten Stand seit Dezember und lag lag im Verlauf 0,56 Prozent höher bei 22.576 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sprang sogar um 2,77 Prozent auf 1626 Punkte.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gab 0,2 Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,33 Prozent.

06:25

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 108,65 Yen. Parallel dazu stieg der Euro um 0,04 Prozent auf 1,1126 Dollar. Das Pfund Sterling gab seine Kursgewinne nach dem Brexit-Deal wieder auf und verlor 0,18 Prozent auf 1,2850 Dollar.

06:20

An der Wall Street hat der Dow Jones am Donnerstag zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,1 Prozent auf 27.025,88 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 8.156,85 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 2.997,95 Punkte zu.

(cash/AWP/Reuters)