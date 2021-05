08:05

Die Schweizer Börse wird laut vorbörslichen Indikatoren ohne grosse Veränderungen in den Handel gehen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär praktisch unverändert. Am Mittwoch war der Schweizer Leitindex um 1,24 Prozent auf 11'106 Punkte und damit wieder über die psychologisch wichtige 11'000er-Marke gestiegen.

Dabei notieren sämtliche SMI-Titel mit Ausnahmen von Lonza (+0,9 %) und UBS (+0,6%) leicht negativ. Während der Pharmazulieferer Lonza die Produktionsstätten in Visp und im amerikanischen Portsmouth ausbauen will, sorgt bei der UBS eine Veräusserung für steigende Kurse. Die Grossbank will den verbleibenden Minderheitsanteil von 48,8 Prozent am Clearstream Fund Centre (CFC) für rund 390 Millionen Franken an die Deutsche Börse verkaufen.

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel geringfügig mehr als 1,20 US-Dollar gekostet. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,2007 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

Auch zum Franken blieb der Euro kaum verändert. Die Gemeinschaftswährung wird aktuell für 1,0970 Franken gehandelt nach 1,0962 am Vorabend. Auch die US-Währung tendiert zum Franken mit 0,9138 Franken praktisch stabil (0,9134 Franken).

Inmitten einer Flut von Firmenbilanzen wird der deutsche Leitindex Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag etwas niedriger starten. Am Mittwoch hatte er 2,1 Prozent auf 15'170,78 Punkte zugelegt.

Neben dem Autobauer Volkswagen und dem Zulieferer Continental legen der weltgrösste Bierbrauer Anheuser-Bush und der Stahlkonzern ArcelorMittal Geschäftszahlen vor. Auf dem Terminplan stehen ausserdem die Auftragseingänge der deutschen Industrie und die europäischen Einzelhandelsumsätze. Mit einem Auge schauen Börsianer zudem auf die Parlamentswahl in Schottland. Da die Schottische Nationalpartei SNP die absolute Mehrheit wohl verfehlen werde, erwarten sie aber keine Kursturbulenzen beim Pfund Sterling. Denn damit wäre ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum unwahrscheinlicher. Parallel dazu berät die Bank von England (BoE) über ihre Geldpolitik. Analysten erwarten eine Drosselung der Wertpapierkäufe.

Scotland votes to decide the fate of independence movement https://t.co/1Aq2ZFqLiJ pic.twitter.com/3sf8cEIOi1 — Reuters (@Reuters) May 6, 2021

Aktuelle Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien UBS: Goldman Sachs erhöht auf 17,60 (16,20) Fr. - Neutral

Clariant: Julius Bär erhöht auf 20 (18) Fr. - Hold

Schindler: Research Partners erhöht auf 250 (240) Fr. - Halten

Cosmo: Research Partners erhöht auf 110 (108) Fr. - Kaufen

Logitech: UBS erhöht auf 110 (108) Fr. - Neutral

Die asiatischen Aktien sind angesichts der Hoffnungen auf eine starke wirtschaftliche Erholung im frühen Handel gestiegen. Die Rohstoffpreise erreichten mehrjährige Höchstwerte. Der australische Dollar fiel, nachdem China seinen Wirtschaftsdialog mit Canberra aufkündigt hatte. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index N225 stieg im Verlauf 2,0 Prozent höher auf 29.391 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index TOPX nahm um 1,7 Prozent zu und lag bei 1930 Punkten. Die Börse in Shanghai SSEC lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen CSI300 verlor 1,3 Prozent.

China’s stock market is likely to maintain its lull when it reopens following the Labor Day break on Thursday https://t.co/WZFvIvsmpQ — Bloomberg Markets (@markets) May 6, 2021

Nach der Verkaufswelle bei Technologiewerten am Vortag hat sich die Lage an den US-Börsen am Mittwoch wieder beruhigt. Die ehemalige US-Notenbank-Präsidentin und aktuelle Finanzministerin, Janet Yellen, konnte die vortags selbst entfachten Inflationssorgen beschwichtigen.

Dem Dow Jones Industrial , der es am Dienstag auf den letzten Metern knapp ins Plus geschafft hatte, reichten die moderaten Gewinne am Mittwoch sogar für ein Rekordhoch. Am Ende gewann der Leitindex 0,29 Prozent auf 34 230,34 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,07 Prozent auf 4167,59 Zähler bergauf. Der lange freundlich tendierende Nasdaq 100 schloss hingegen 0,30 Prozent tiefer bei 13 503,37 Zählern. Tags zuvor hatte der technologielastige Auswahlindex knapp zwei Prozent im Minus geschlossen.

