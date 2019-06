08:05

Der Swiss Market Index wird vorbörslichen Schätzungen zufolge 0,35 Prozent höher starten. Die Aktien von ABB und UBS steigen dabei am deutlichsten. Bei ABB tritt Peter Voser als Verwaltungsrat ab, es kommt zudem ein neuer Leiter der Sparte Diagnostics. Am breiten Markt sind die Aktien von Aryzta mit einem Plus von 0,6 Prozent auffällig.

Pharma - Roche: Peter Voser tritt als Verwaltungsrat ab - Neuer Diagnostics-Chef https://t.co/9BlvBv6yQt — cash (@cashch) 11. Juni 2019

Zinsfantasien hatten die Börsen am Freitag und Montag beflügelt. Kopfzerbrechen bereitet Anlegern allerdings weiterhin die Machtprobe zwischen Italien und der EU-Kommission. Wegen der hohen Staatsverschuldung droht die Brüsseler Behörde der Regierung in Rom offiziell mit einem Defizit-Verfahren, an dessen Ende milliardenschwere Strafzahlungen stehen könnten. Zudem haben Börsianer noch die Massenpreoteste in Hongkong gegen das geplante Auslieferungsgesetz im Blick, daneben Großbritannien, wo Boris Johnson Premierministerin Theresa May beerben könnte, sowie den US-Grenzstreit mit Mexiko. Auch der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt für Unruhe.

+++

07:55

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten habe den Notierungen am Ölmarkt etwas Auftrieb verliehen, hiess es von Marktbeobachtern. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,46 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 33 Cent auf 53,59 Dollar.

Eine Einigung im Handelskonflikt zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten sorgte zuletzt für etwas Auftrieb. Ausserdem war am Freitag bekannt geworden, dass die Zahl der aktiv betriebenen Bohrlöcher in den USA in der letzten Woche deutlich gesunken war. Generell sorgt ausserdem die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA weiterhin für eine freundliche Stimmung an den Finanzmärkten.

+++

06:20

Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um 0,3 Prozent auf 21'208 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,5 Prozent auf 1560 Zähler. Unterstützung erhielt der Aktienmarkt von der schwächeren Landeswährung Yen, die Exporte japanischer Firmen verbilligt. Auch Finanzwerte standen wegen höherer US-Renditen auf den Einkaufslisten der Börsianer.

Asia stocks gain amid Mexico reprieve, firmer Chinese shares https://t.co/PVsrn05y9t pic.twitter.com/AahDFwbhcf — Reuters Top News (@Reuters) 11. Juni 2019

+++

06:15

Die Schweizer Währung bewegt sich kaum im fernöstlichen Handel. Der Dollar notiert zuletzt bei rund 0,9898 Franken und bei etwa 1,1201 Franken je Euro.

(AWP/cash/Reuters)