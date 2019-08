08:10

Der SMI notiert rund 50 Minuten vor Handelsbeginn 0,94 Prozent im Plus. An der Vorbörse werden die Aktien von Adecco (plus 2,6 Prozent) und Zurich (plus 3,1 Prozent) am höchsten gestellt. Beide Unternehmen veröffentlichten Halbjahreszahlen.

Ebenfalls gut im Plus (2,5 Prozent) liegen Vifor, auch hier liegen Halbjahreszahlen vor.

Hauptgesprächsthema auf dem Börsenparkett bleibt der ungelöste Zollstreit zwischen den USA und China. Anleger reagieren sensibel auf Nachrichten zu diesem Konflikt. Im Juli exportierten die chinesischen Unternehmen unerwartet mehr als im Vorjahr. Die Erholung könnte aber angesichts der zuletzt angedrohten neuen US-Zölle kurzlebig sein.

+++

07:00

Der Goldpreis ist am Donnerstag fast unverändert bei 1501 Dollar pro Feinunze. Am Mittwoch hatte der Goldpreis zum ersten Mal seit sechs Jahren die Marke von 1500 Dollar überschritten.

Mehr zum Thema bei cash: Wie passive Investoren vom steigenden Goldpreis profitieren können

+++

06:55

Der Ölpreis legt mehr als drei Prozent zu. Leichtes US-Öl und Nordseeöl der Sorte Brent verteuern sich je um etwa 1,6 Dollar auf 52,72 beziehungsweise 57,9 Dollar je Barrel (159 Liter). Analysten zufolge spielen dabei Spekulationen auf Förderkürzungen durch Saudi Arabien als weitweit führenden Ölexporteur und andere Mitglieder des Ölkartells Opec eine Rolle.

+++

06:10

Der Nikkei-Index legt 0,67 Prozent auf 20'653 Punkte zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verharrte nahezu unverändert bei 486 Zählern. Dagegen legte die chinesischen Börse in Shanghai um 0,7 Prozent zu. Allerdings blieben Investoren wegen der Unsicherheit über die Folgen des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits zurückhaltend.

Beruhigend wirkte sich auf den Markt die Stabilisierung der chinesische Währung Yuan aus, die Anfang der Woche im Vergleich zum Dollar deutlich gefallen war. Zudem gab es in den vergangenen 24 Stunden keine neuen Eskalationen im Handelsstreit zwischen den USA und China. "Der Markt hat sich etwas beruhigt, da es keine auffälligen schlechte Nachrichten gab", sagte der Ökonom Soichiro Monji von der Sumitomo Mitsui DS Vermögensverwaltung.

Asia stocks take comfort in China trade data, yuan fix https://t.co/Gs1LqgBrGM — International Finance News (@Gander_News_i5) August 8, 2019

+++

06:05

Der Euro legt gegen den Franken leicht auf 1,0935 zu. Gegen den Dollar handelt die Schweizer Währung fast unverändert bei 97,55 Rappen.

(cash/AWP/Reuters)