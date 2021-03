06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,18 Prozent tiefer geschätzt.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent höher bei 29'485 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1997 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

"Wir gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr mit 6,4 Prozent solide expandieren wird, angetrieben von einem großen fiskalischen Stimulus in den USA, mit positiven Spillover-Effekten für den Rest der Welt", sagte Christian Keller, Ökonom bei Barclays. "Die steigende Inflation in den kommenden Monaten dürfte nur vorübergehend sein, und die wichtigsten Zentralbanken scheinen entschlossen zu sein, darüber hinweg zu sehen."

Rout in China tech shares boosts buying opportunity, Citi says https://t.co/0nITlSoFEc — Bloomberg Markets (@markets) March 29, 2021

05:30

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 109,46 Yen und stagnierte bei 6,5431 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9394 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1787 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1075 Franken.

