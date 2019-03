08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,14 Prozent tiefer geschätzt. Alle Aktien ausser Novartis sind im Minus. Der Pharmatitel steigt 0,26 Prozent. Die grössten Abschläge verzeichnet die UBS-Aktie mit einem Minus von 0,55 Prozent.

Am breiten Markt fallen die Aktien von AMS 1,7 Prozent.

+++

07:50

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,71 US-Dollar. Das waren zehn Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen geringfügig um sechs Cent auf 58,97 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise durch die Befürchtung gebremst, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China nicht so schnell beigelegt werden kann wie zunächst erhofft. Wie das "Wall Street Journal" (WSJ) in der Mittwochausgabe unter Berufung auf Insider berichtet, soll in der kommenden Woche eine hochrangige US-Delegation zu weiteren Handelsgesprächen nach Peking reisen. Ziel sei es, eine Vereinbarung bis Ende April zu erreichen.

Nachdem die USA und China in den vergangenen Wochen von Fortschritten bei den Handelsgesprächen gesprochen hatten, war zunächst eine schnelle Übereinkunft noch im März erwartet worden. Der Handelskonflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt hatte die Ölpreise in den vergangenen Monaten belastet.

Crude Oil: Oil Trading Lower, Ahead Of EIA’s Weekly Crude Oil Stockpiles Data https://t.co/VN7WAzJZCJ — InvestorsRadar (@InvestorsRadar) 20. März 2019

+++

06:00

Der japanische Leitindex Nikkei liegt 0,1 Prozent im Plus bei 21'584 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte ebenfalls 0,1 Prozent auf 1611 Zähler zu. Die meisten Händler gingen davon aus, dass die Fed ihre Zinspause fortsetzen werde, sagte Marktstratege Hiroyuki Ueno von Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Es sei aber schwer abzuschätzen wie der Handel auf den Entscheid reagiere. An den Finanzmärkten wird gespannt auf den aktualisierten Ausblick der Währungshüter geachtet.

Bei den Einzelwerten lagen Sony und Nintendo im Fokus, die 3,2 beziehungsweise 2,7 Prozent nachgaben. Zuvor hatte Google einen Videospiel-Streamingdienst angekündigt. Starttermin für Stadia soll in diesem Jahr sein.

Google zeigt Stadia - Ihre Konkurrenz zu PS4 Pro, Xbox One X, PC https://t.co/HNKZW7Jctv via @MeinMMO — Yzumi Wang (@NET_SOUL) 20. März 2019

+++

05:55

Der Franken notierte im fernöstlichen Devisenhandel zum Euro kaum verändert bei 1,1341. Zum Dollar steht der Franken bei 99,97 Rappen.

(Reuters)